Sprutar mellan och i raden 19100

Author: Lantbrukets Affärer | Posted: | Views: Radsprutning är på frammarsch i Europa och flera tillverkare satsar på den nya tekniken. Brittiska Micron är ett av dem, företaget säljer sedan två år tillbaka sin radspruta, Varidome. Graham Tompson är Microns försäljningschef i Europa. Han berättar att tekniken från början kommer från skogsbruk och grönsaksodling, men att Micron för fem år sedan började med arbetet att ta fram en maskin för lantbruket.

”Varidome har funnits på marknaden i två år nu”, berättar han och tillägger, att intresset varit stort både i Storbritannien och i Frankrike, samt att Agrimatiq AB i Hanaskog är svensk representant.

Sprutan har två tankar och två ­system för sprutning, i raden och ­mellan raderna. Munstycket för sprutning mellan raderna sitter i en till­plattad konformad huva, som är vridbar så att bredden kan varieras. För sprutning i raden sitter enskilda munstycken på individuellt justerbara armar.

”Vi har testat vår maskin i vindtunnel och fått mycket bra resultat”, berättar Graham Tompson. ”Resultaten är inte officiella ännu. Men jag kan i alla fall säga att vi i stort sett inte har någon avdrift alls, även om konen lyfts så mycket som tio centimeter över marken.”



Två preparat Den gula konen går att vinkla för att få olika bredd.

Lantbrukaren Edd Banks berättar för tidningen Power Farming att han räknar med att minska sina kostnader för sprutmedel med åtminstone 50 procent. Han använder sin sex meters Varidome i 60 hektar sockerbetor och 285 hektar oljeväxter. I sockerbetorna vinklar han konen så att 20 centimeter av marken bekämpas med ett preparat, glyfosat. I raderna använder han ett dyrare selektivt ogräsmedel. Kemi­kaliekostnaderna blir betydligt lägre och han räknar med att ha betalt av sprutan på två år. Avverkningen är cirka 40 hektar per dag.

Graham Tompson poängterar, att sprutan visserligen har lägre avverkning än en konventionell rampspruta, men att det är en stor fördel att kunna använda två olika preparat.

”Med de europeiska direktiven om minskad kemikalieanvändning, är detta en naturlig väg att gå. Vi kan dramatiskt reducera kemikalieanvändningen. Dessutom är det ju så att flera preparat redan har blivit förbjudna och det är tvunget att finna nya metoder.”



Variabel bredd Resultat efter bekämpning med Micron Varidome radspruta, med olika preparat mellan och i raden.

Varidome finns i tre olika bredder: Varidome S1, med maximal arbetsbredd på tre meter, Varidome S3, upp till sex meter och Varidome S5, upp till nio meter, där S1 och S3 även går att få för frontmontage. Modellerna S3 och S5 är försedda med två tankar på 1000 och 800 liter. Samtliga modeller går att bygga om, så att de passar till aktuellt rad­avstånd. Varidome S1 går att få med hydrauliska munstycken eller Microns egna rotationsspridare, för jämnare droppstorlek och en vätskemängd ner till 50-100 liter per hektar. Arbets­bredden per huva kan varieras mellan åtta och 80 centimeter.

Varidome finns i tre olika bredder: Varidome S1, med maximal arbetsbredd på tre meter, Varidome S3, upp till sex meter och Varidome S5, upp till nio meter, där S1 och S3 även går att få för frontmontage. Modellerna S3 och S5 är försedda med två tankar på 1000 och 800 liter. Samtliga modeller går att bygga om, så att de passar till aktuellt rad­avstånd. Varidome S1 går att få med hydrauliska munstycken eller Microns egna rotationsspridare, för jämnare droppstorlek och en vätskemängd ner till 50-100 liter per hektar. Arbets­bredden per huva kan varieras mellan åtta och 80 centimeter.

De större modellerna säljs enbart med hydrauliska munstycken, som ger en vätskemängd på 100–200 liter per hektar och arbetsbredd per huva, på 17 till 70 centimeter. Priserna ligger på 35 000–45 000 engelska pund, för ­RTK-förberedda S3 och S5. Av Sofia Barreng

