Chansa inte med höstrapssådden!

Förra hösten såddes mycket höstraps, men en stor andel fält har fått sås om.

Delvis berodde det på väderförut­sättningarna i vintras och under våren. Men i alltför hög grad berodde det på att sådden skedde för sent eller under alltför blöta förhållanden. Alla grödor behöver en lämplig såbädd. Ett småfröigt utsäde som raps har större krav på såbädd och mer finjord. Är det blöta förhållanden är det ofta lämpligast att plöja. Men vid torra förhållanden är det i många fall enklare att få till en bra såbädd utan plöjning. Enkla etablerings­metoder med kultivatorsådd kan fungera under torra förhållanden, men ska inte användas när det är blött. En intressant reflektion är att om rapsen utvintrar, så är förutsättningarna för en lyckad vårsådd bättre ju mer du bearbetade inför raps­etableringen.

Är förutsättningarna de rätta fungerar i princip alla tekniker, men saknas rätt förutsättningar fungerar oftast ingen teknik. Samma teknik fungerar inte varje år. Vilket vi bittert har fått erfara i vår. I olika facktidskrifter görs artiklar om olika etableringsmetoder som kan vara intressanta, men alltför sällan betonas nödvändigheten av att jorden ska reda sig vid sådd. Höstvete kan i vissa fall tålas att kladdas ned, men detta fungerar absolut inte med raps.



Etablera i tid

Medlemsorganisationen SFO gör ett mycket bra arbete som oljeväxtodlarna har stor nytta av. Men de måste vara försiktiga så att de inte i sin iver, att öka arealen glömmer att även resonera om när det inte är lämpligt att så raps.

Vid etablering av höstraps efter vall eller träda så finns bra förutsättningar att så i tid. Spannmål som förfrukt är en mer eller mindre stor chansning som kan fungera tidiga år. Om det inte blir ett tidigt år så är det viktigt att avstå ifrån sådd. Förutsättningarna att lyckas med sådden är betydligt större på en lättare jord än på en lera. En lera måste sås tidigare än en lättare jord för att hinna få tillräckligt stora plantor.



Ordentlig höstsatsning

För att uppnå en hög och stabil skörd i höstraps måste det satsas ordentligt på grödan under hösten. Detta innebär väl genomförd sådd, gödsling med till­räckligt med kväve, fosfor och kalium vid sådd – samt vid behov bekämpa sniglar, spillsäd och örtogräs. Snålas det med åtgärderna under hösten, finns risken att grödan utvintrar på grund av detta.

Om etableringen inte blir bra uppstår en svår valsituation. Antingen läggs full kraft på gödsling och bekämpning, men det finns likväl en risk att grödan kan vara i för dåligt skick till våren – för att sparas. Alternativt dömer du redan på hösten ut grödan och sår höstsäd istället. I båda fallen har det utöver arbete och maskiner, gjorts kostnadsutlägg på 1 000–2 000 kronor/hektar – helt i onödan.



Sortval har mindre betydelse

Det läggs stor kraft på utvärdering av olika rapssorter. Men det är mycket viktigare att fokusera på etableringen än att välja en viss sort. Det finns tjugotalet sorter att välja mellan som har en likvärdig avkastning och vinterhärdighet­, så utbudet är mer än tillräckligt. I flerårssammanställningen över sortförsöken skiljer det mindre än 10 procent i avkastning – mellan de 23 bästa sorterna. Medan skillnaden mellan en lyckad och misslyckad etablering, har tio gånger så hög effekt på avkastningen.

Låt oss hoppas på en tidig skörd och en lagom torr höst – med följden att vi kan så mycket höstraps under goda förhållanden. Höstrapsen är en bra gröda att få in i växtföljden med sitt höga förfruktsvärde och sin tidiga skörde­mognad. Den ger bra förutsättningar inför höstvetesådden och möjlighet till god höstveteskörd året därefter. En dålig höstraps ger inte alls samma förfruktsvärde. Skulle vädergudarna vara emot oss, låt bli att så rapsen! Det är en alldeles för dyr gröda att chansa med. Av Ulrik Lovang och Per Axelsson, Lovang Lantbrukskonsult AB

