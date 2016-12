Start

Så rapsen tidigar­e med tröskan 16625

Author: Lantbrukets Affärer | Posted: | Views: I Storbritannien sår allt fler lantbrukare höstoljeväxter med tröskan.

Med hjälp av en enkel pneumatisk såramp monterad på skärbordet sparas både tid och pengar. Idén kom till när det blev förbjudet att elda halm”, berättar Michael Godfrey.

Han är lanbrukare i Cambridgeshire i östra England och uppfinnare av utrustningen Autocast för trösksådd.

”Vi behövde ett sätt att etablera höstoljeväxter på tung lera med mycket halmrester – utan att störa jorden och förlora fukt.”

Lösningen blev att montera en såramp på baksidan av skärbordet. Utrustningen består av en behållare och en fläkt som sprider en blandning av oljeväxtfrö och snigelpellets genom justerbara rör. Fröna får falla till jorden och myllas inte. Däremot täcks de av den hackade halmen. Det är både bra och dåligt.



Snigelbekämpning viktig

”Det innebär att vi behåller markfukten, men samtidigt skapas tyvärr en miljö som sniglarna gillar. Därför är det mycket viktigt att behandla mot sniglar. Ibland sprider vi snigelpellets i stående gröda före tröskningen – för att minska trycket.”

”Direkt efter sådd kör vi över med en cambridgevält för att skapa kontakt mellan frö och jord. Vi myllar inte halmen eftersom vi sett att nedbrytning av halm ger minskad groning.”

Körningen med vält efter sådd har även den fördelen att den viker ner resterande stubb.

”Om stubben är för hög, har vi sett att tillväxtpunkterna hamnar för högt och det finns risk för frysskador.”



Hyfsad avkastning

Svenska JTI testade för tio år sedan en liknande metod för sådd vid tröskning. Det var tyska Combine Seeder, utvecklad av Universität Hohenheim i Stuttgart – tillsammans med de tyska maskintillverkarna Güttler och Claas. Maskinen bestod av ett såaggregat m­onterat bakom skärbordet på tröskan.

Till skillnad från brittiska Autocast myllade Combine Seedern oljeväxtfröna till ett djup på 1,5 till 2 centimeter.

Gunnar Lundin vid JTI var ansvarig för försöken. Han kunde konstatera att resultaten blev relativt goda, med en avkastning på 85–95 procent av avkastningen vid konventionell sådd.

”Men tekniken var lite för komplicera­d. I Tyskland inträffade ett totalhaveri, då föraren råkade backa med såaggregatet i nedfällt läge.”



Billig etablering

Metoden fick inget genomslag. Tre utrustningar tillverkades, men Gunna­r Lundin känner inte till någon som använder sig av tekniken i praktisk drift. Han tycker dock att idén att så från tröskan är intressant:

”Det ger bäst ekonomi att så oljeväxter på hösten och eftersom fröna helst ska i backen senast i mitten av augusti, så är det ont om tid.”

Tröskning och sådd i samma moment ger inte bara en fördel tidsmässigt, anser Gunnar Lundin. Det sparar dessutom in på insatsmedel.

”Det är en väldigt billig etablering och blir uppkomsten för dålig, så är det ju bara att så en vårgröda istället.”

Michael Godfrey håller med: ”Det går ju alltid att så om med konventionella metoder eller vänta till våren – om uppkomsten blir för dålig.”

Han menar dock att det brukar gå bra om det uppvisas tillräcklig noggrannhet.

”Snigelbehandlingen är viktig. Det är bäst att använda lågväxande sorter med styva stjälkar och sen blomning – för att undvika frostskador.”



Sår klöver

”Det är också bättre med ett glesare bestånd än ett tätt bestånd med gängligare plantor”, tillägger Michael Godfrey – som rekommenderar en utsädesmängd på cirka fyra kilo per hektar.

Han ser inte några problem med att hantera såmaskinen i samband med tröskning.

”Nej, den sköter sig helt själv och slår av och på automatiskt – när skärbordet lyfts och sänks. Hittills har jag sålt ungefär 500 enheter sedan 1998. Nu har jag fått kontakt med lantbrukare som berättar att de även använder den för sådd av klöver.” Autocast Brittiska Autocast för sådd vid tröskning, har tvådelad sålåda för frön och snigelpellets. Foto Michael Godfrey

Utrustningen består av en gemensam behållare för utsäde och snigelpellets. En fläkt, elektriskt driven för tröskor under 30 fot och för större ströskor hydrauliskt driven. Utloppsslangar som mynnar i rör.

Tidigare styrdes utmatningen av ett markhjul, men nyare modeller är utrustade med GPS.

Totalpris med monteringssats är 5 500 pund (cirka 60 000 kronor), den hydrauliska fläkten kostar 950 pund (cirka 10 000 kronor) extra.

Totalpris med monteringssats är 5 500 pund (cirka 60 000 kronor), den hydrauliska fläkten kostar 950 pund (cirka 10 000 kronor) extra.

Företaget uppskattar etableringskostnaden till 28 pund (300 kronor) per hektar.

Brittiska erfarenheter visar att:

• Metoden bör undvikas på jordar med packad yta.

• Halmen ska hackas och spridas noga, detta g­äller även agnar och boss.

• Lämplig stubbhöjd är 20–30 centimeter.

• Behandling mot sniglar är viktig.

• Vältning är viktig snarast efter sådd och bör upprepas om det regnar före uppkomst.

En utvärdering av erfarenheter från brittisk­a lantbrukare som använt metoden på totalt 7 000 hektar, visar att 86 procent av lantbrukarna var nöjda med uppkomsten och 98 procent var nöjda med tekniken.

Ett brittiskt försök som löpt över fyra säsonger på lerig blandjord, visar att metoden stod sig väl i jämförelse med konventionell sådd under tre fuktiga år – speciellt vid lägre utsädesmängd. Ett av de fuktiga åren blev uppkomsten dålig och det hänfördes till att jordytan var torr, trots hög fuktighet på djupet. Detta antogs ge fröna för dålig m­arkkontakt.

Med djupkultivering av vändtegar efter sådd, erhölls lika hög planttäthet på vändteg som övriga fältet. Ogrästrycket var lågt under de fyra försöksåren, men förekomsten av tistel och korsört var något högre på de trösksådda fälten.

Förekomsten av sjukdomar och liggsäd var detsamma för trösksådda fält och k­onventionellt sådda fält.

Under de tre fuktiga åren gav de trösksådda fälten lika hög avkastning som de k­onventionellt sådda. Kostnaden för e­tableringen uppskattades i undersökningen till 40 pund (440 kronor) per hektar, jämfört med 100 pund (1 100 kronor) per hektar för konventionellt etablerad gröda. Av Sofia Barreng

