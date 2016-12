Start

Reducerad vindavdrif­t på såmaskiner 17357

Author: Lantbrukets Affärer | Posted: | Views: Sedan ett fall av bidöd i samband med sådd av majs i Tyskland, har krav kommit på vindavdriftsreducering även för såmaskiner. Väderstads nya pneumatiska precisionssåmaskin Tempo är redan testad och godkänd. Tempo är provad och godkänd av Julius Kühn-institutet, JKI i Tyskland, som genomför dessa prover”, berättar Lars Thylén på Väderstad.

Bidöden som inträffade 2008 i Tyskland, berodde troligen på att flera faktorer samverkade.

Jordbruksverket beskriver i sin rapport ”Massdöd av bin”, hur vissa utsädespartier hade dålig kvalitetet på betningen. Sådden skedde sent efter en regnperiod samtidigt som raps, fruktodlingar och maskros var i full blom. Vädret var torrt och blåsigt, nästan 100 procent av den odlade majsen var betad med neonikotinoider – till exempel clothianidin. Odlingarna skedde dessutom på små fält och därmed med en stor andel fältkanter.

Avgörande var också att majs till största delen sås med pneumatiska precisionssåmaskiner som använder ett undertrycksystem – för att fördela och flytta fröna. Luften sugs genom såmaskinen och släpps ut vid fläkten som oftast sitter placerad ovanpå maskinen.



Omvänt lufttryck

Gert Gilstring arbetar med utveckling av ny teknik på Väderstad. Han har gett sitt namn till Tempos nya såhjul, Gilstrings såhjul. Enligt Gert inleddes arbetet med Tempo redan 2005. Till en början var de på företaget inte medvetna om behovet av vindavdriftsreducering.

”Vi kände inte till problemet när vi startade”, säger han. ”Men frågan dök upp under resans gång.”

Väderstads Tempo arbetar till skillnad mot andra pneumatiska precisions­såmaskiner inte med undertryck. Istället har man vänt på luftströmmen och arbetar med ett övertryck. Detta innebär att luften följer fröet från såhjulen ner genom slangarna – ända fram till billen.

”Men det är inte för att minska vindavdriften som vi har den tekniken. Det är för att öka precisionen vid hög fart”, konstaterar Gert Gilstring.



Ombyggnadssatser Thorsten Rahbek Pedersen vid Jordbruksverket, ser även reducering av vindavdrift på pneumatiska precisionssåmaskiner som en arbetsmiljöfråga.

Kravet på vindavdriftsreducering är satt till 90 procent i Tyskland och Julius Kühn-institutet, listar godkända såmaskiner på sin hemsida. Flera tillverkare har kompletterat sina maskiner med ombyggnadssatser – som leder ner luft från fläktens utlopp till marken.

I Sverige betas inte majs med neonikotinoider och från november råder ett tvåårigt stopp för bruk av de tre medlen Chlothianidin, imidakloprid samt tiametoxam. Dessa förbjuds inom EU med undantag för vintergrödor, växthusodling, grödor som inte är attraktiva för bin och på öppna fält efter blomning.

Hur aktuellt är då vindavdriftsreducering på såmaskiner under svenska förhållanden?

Thorsten Rahbek Pedersen är enhetschef vid Rådgivningsenheten Söder på Jordbruksverket. Han anser att vindavdriften inte enbart kan orsaka miljöproblem, den är även en arbetsmiljöfråga.

”Rent principiellt kan man ju också fråga sig varför returluften ska rakt upp i luften”, säger han.

Av Sofia Barreng

