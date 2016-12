Start

Twitterdiskussion om lantbruk nås av miljoner 15821

Author: Lantbrukets Affärer | Posted: | Views: Varje torsdag mellan åtta och tio på kvällen tar brittiska bönder ett fast tag i sin mobil och deltar i den senaste diskussionen på twitterkontot AgriChatUK.

Med drygt ett år på nacken har den webbaserade diskussionsplattformen redan över 7 600 följare. På AgriChatUK möts varje torsdagskväll lantbrukare, representanter från företag, forskning och myndigheter – samt till och med en och annan re­geringsledamot för att diskutera lantbruk.

Den öppna formen som Twitter erbjuder innebär att annars omöjliga kontakter nu kan göras. Flera gånger har politiker och andra myndighetspersoner deltagit och fått direktkontakt med lantbrukare.

En panel har förberett kvällen och sitter med som värdar för diskussionen. De har i förväg valt ett diskussionsämne och formulerat åtta specifika diskussions­frågor. Frågorna skickas sedan ut på Twitter, en varje kvart under diskussionens gång.



Tusentals följare AgriChatUK har sin egen logotyp och numera också en hemsida där alla diskussioner sparas.

Panelen räds inte knepiga ämnen trots att en twitterkonversation med tvång måste kondenseras till blott

140 tecken per inlägg. Under året som gått sedan starten har ämnen som GMO, CAP, diversifiering, bankkon­takter, generationsskifte och teknik­utveckling diskuterats.

I genomsnitt deltar ett hundratal personer aktivt under en diskussionskväll, men AgriChatUK-kontot har hela 7 672 följare (aktuell siffra när den här artikeln skrevs). Siffrorna blir lätt hisnande när vi talar om Twitter. En diskussion nyligen på AgriChatUK kunde nås av hela 5,25 miljoner twitteranvändare om alla följares följare räknas in.

Samtliga diskussioner ligger sparade i sin helhet på AgriChatUK:s hemsida för den som vill gå tillbaka och se vad som sagts i ett visst ämne.



Nya former På hashtagen AgriChatUK diskuteras varje vecka aktuella lantbruksfrågor.

Edward Morgan jobbar med webb­versionen av tidningen Farmers Weekly och är en av grundarna till AgriChatUK. Han berättar att diskussionsplattformen till en början föddes som en hashtag bland alla andra för att knyta samman brittiska bönder. Tanken att styra upp åsiktsutbytena med speciella diskussionskvällar och förutbestämda ämnen kom med tiden.

”Till en början var AgriChatUK mest till för att byta dagliga nyheter och ge varandra ett handtag. När allt fler började använda hashtagen såg vi att det fanns ett behov av organiserade diskussioner och vi skapade en arbetsgrupp.”

Allt arbete hittills har skötts helt ideellt. Men Edward Morgan menar, att det börjar bli dags att försöka få spon­sorer för att täcka de kostnader som dyker upp om projektet ska vidareutvecklas. Han berättar att teamet har nyheter på gång, men vill inte avslöja vad:

”Under åren som gått sedan vi drog igång, har vi gjort lite förändringar då och då för att hålla uppe intresset.”

Av Sofia Barreng

