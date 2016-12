Start

Djupluckring i växtföljden – bra för bördighet och struktur 17998

Author: Lantbrukets Affärer | Posted: | Views: Bertil Johnsson må vara inställd på en något lägre skörd jämfört med konventionell sådd. Men han hoppas på att hämta igen en del av den förlorade skörden på bättre läglighet. Optimum handlar inte enbart om höga skördar. Ända sedan starten som lantbrukare har Bertil Johnsson i skånska Lövestad, intresserat sig för markens bördighet och struktur. Som ett led i detta kör han sedan tolv år tillbaka plöjningsfritt. För att få in en djupluckring i växtföljden började han i fjol etablera höstrapsen med alvluckrare.

I syfte att få in mer körning på alvluckraren annonserade han på Internet. Intresset visade sig vara stort och eftersom han blev nerringd av kollegor från hela Skåne, plockade han ganska snabbt bort annonsen igen. Det var ju trots allt premiärsäsong och Bertil behövde lära sig mer.

Trots en mjukstart sådde Bertil likväl 300 hektar med alvluckraren i fjol och han börjar nu känna sig lite varmare i kläderna. Han har idag sått på de flesta sorters jordar och fått en del erfarenhet.



Inte för grunt I fjol sådde Bertil 300 hektar raps med alvluckrare. I år blir det ännu mer.

Bertil har bland annat sett att det inte är bra att ligga för grunt med alvluckraren. Bearbetningsdjupet ska inte vara under 18 centimeter. Då sluter sig inte fåran efter alvluckrarpinnen – utan ligger kvar uppbruten. Rapsfröet som sedan läggs i skåran hamnar då på ett djup uppåt tio centimeter – när väl fåran sluts.

Bertil brukar bearbeta på djup mellan 25 och 30 centimeter. Normalt förordar han att så direkt i stubben. Då många gärna lägger stallgödsel som ju ska myllas innan höstrapsen, har Bertil även erfarenheter från etablering i fält – som är grunt bearbetade en gång. På riktigt styva lerjordar uppskattar rapsen ibland det fina bruk i ytan som en grund bearbetning ger.

”Största fördelen med en grund bearbetning är faktiskt inte att det blir ett fint bruk – utan bearbetningens effekt mot sniglar”, berättar Bertil.



Giftfri snigelbekämpning Nackdelen med att etablera raps med alvluckrare. Bertil berättar att hans MF får slita ibland, trots sina 370 hästkrafter.

Han läste i brittisk litteratur att det i Förenade konungariket, var vanligt att skippa snigelgift – till förmån för en eller två körningar med ogräsharv i stubben. Ogräsharven river upp snigeläggen som då torkar och dör. Något som Bertil menar är intressant ur såväl ekonomisk synvinkel, snigelgift är dyrt – som ur det faktum att IPM blir obligatoriskt nästa år.

I början var han lite orolig över att en halvmeters radavstånd skulle vara för mycket. Dock verkar det höga radavståndet ha gett plantorna utrymme att sätta blommor och baljor på flera nivåer. Utsädesmängden är 2 till 2,5 kilo per hektar – uteslutande hybridsort.

”Det är inte omöjligt att jag får en lägre skörd med alvluckrarsådd – än om jag gjort allting ’rätt’ och plöjt och harvat innan rapssådden”, säger Bertil



Bättre läglighet Bertils alvluckrare är fem meter bred och har tio pinnar. Rapsen släpps ut i fåran som uppstår efter varje pinne.

Dock menar han att det borde vara möjligt att hämta igen en hel del av de kilon han förlorar, genom att kunna så tidigt. Plöja och harva kostar värdefull tid.

”För mig handlar det inte om att jaga de högsta skördarna – utan om att optimera min drift”, säger han.

Dessutom går det att köra alvluckraren under nästan vilka väderbetingelser som helst. Oftast är det inte underlaget som begränsar när det regnar. Det är att fläkten som blåser ut fröna, får fuktig luft.

I övrigt är det bara att tuta och köra.

Av Per-Ola Olsson

