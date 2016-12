Start

Den svenska djurskyddslagen ifrågasatt: ”Sverige har blåst EU” 19585

Author: Lantbrukets Affärer | Posted: | Views: I förra numret av Lantbrukets Affärer skrev vi om att juristen Berndt Eriksson anmält Sverige för fördragsbrott.

Här kommer uppföljningen. Berndt var i yngre år polis och åklagare, men övergick sedan till andra verksamheter. När han vid 62 års ålder gick i pension, var tanken att ägna sig åt hustru, hund och trädgård. En ambition som kom på skam. Hans dotter hade nämligen hört talas om turerna kring den numera riksbekante Hästmannen, Stig-Anders Svensson.

Stig-Anders hade fått problem med djurskyddet. Berndts dotter tyckte att historien lät anmärkningsvärd och hon menade att han gott kunde titta lite närmare på fallet. Han var ju ändå juridiskt skolad. Berndt tog sig an att biträda Stig-Anders. Ett arbete som till viss del går att följa i dokumentären ”Häst­mannens sista strid”, med premiär i vinter.

Länsstyrelsen beslutade om djurförbud för Stig-Anders och han var tvungen att göra sig av med sina hästar. Ett beslut som överklagades, men där alla över­instanser gick på länsstyrelsens linje och Hästmannens djurförbud kvarstod.



Ingen anmälan

Utefter vägen träffade Berndt på andra personer med synpunkter på hur Sverige skötte hanteringen av djurskydds­lagen. En av dem var Ulf Pettersson, en pensionerad polis från Mjölby. Ulf hade själv åkt på tvärvillkorsavdrag och sökte upprättelse.

För att förstå vad som egentligen gäller, började Ulf gå igenom EU-lagstiftningen. Berndt anslöt sig till spåret och de satte igång med att bearbeta olika myndig­heter. Ulf tog kontakt med Jordbruksverket. Berndt skrev till ­EU-kommissionen. Han berättar att kommissionen var väldigt snabb med att svara på frågan vad Sverige tillsänt dem, vilket var i stort sett ingenting.

För Ulf var det svårare att få något ur Jordbruksverket. ­Till slut skrev de att enligt de uppgifter verket fått från regeringskansliet, så har ingen anmälan om strängare regler än animalie­direktivet skickats till ­kommissionen.



Bäst i klassen

Att några strängare regler inte anmälts kan tyckas vara egalt. Berndt och Ulf försökte dock hitta en förklaring. De menar att vi i Sverige hela tiden tittat på saker och ting ur ett ­nationellt p­erspektiv. Vi tänkte fel från början och sedan har felen byggts på.

När politiker och tjänstemän jämfört svensk djurskyddslag med animalie­direktivet, har de väl funnit att Sverige på punkt efter punkt mer än väl uppfyllt direktivet. De har även nöjt sig med det. Dock handlar det inte om att vara bäst i klassen. Ur ett EU-perspektiv är det Sverige som är avvikaren. En avvikelse är en avvikelse, oavsett åt vilket håll. Därför har Sverige gjort fel.



Konsensuskultur Hästmannen Stig-Anders Svensson belades med djurförbud och fick lämna ifrån sig sina hästar. Turerna kring honom är grunden till att Berndt ifrågasatt djurskyddslagen.

Meningen är att ett land inte ska kunna införa regler som utgör ett handels­hinder, utan att de andra länderna ska ha fått lov att yttra sig. Grundprincipen är att en lag som inte anmälts till EU, inte får tillämpas. Det har hänt förr att EU haft synpunkter på hur Sverige skött implementering och tolkning av direktiv. Bland annat kring lotterilagen, förvaltningen av vargstammen och den berömda 50-trädsgränsen.

”Jag tror att de styrande i den politiska toppen har varit så enastående överens om att vi ska ha en djurskyddslag som ser ut på ett speciellt sätt, att ingen brytt sig om att kolla hur det egentligen ska se ut. Strängare lagar har ur andra länders ­synvinkel inte utgjort en konkurrens­nackdel. Det hade ju varit direkt dumt av de länder som kunnat exportera allt mer till Sverige, att ifrågasätta vår djurskyddslag”, anser Berndt.



Ense i vissa delar

Berndt berättar att han och Jordbruks­verket är överens om att ingen anmälan om strängare regler blivit tillsänd kommissionen för ­granskning. Dock är de inte lika överens om ­konsekvenserna. Berndt menar att EU-rätten har företräde och att regler som inte anmälts, inte får tillämpas.

”Det var Sverige som gick med i EU. Inte EU som gick med i ­Sverige”, säger han. Jordbruksverket och ­departementet ska å sin sida mena att även om ­dokumenten inte är inskickade, så har Sverige gjort vad de ska och svensk ­djurskyddslag går före. Det finns ­nämligen skillnader i direktivens ­anmälningsplikt. Ett påstående som Berndt inte ger mycket för.

Han berättar att departementet efter hand lyckats skaka fram fyra införlivande­akter, bland annat för fjäderfä och kalv. Här är det väldigt ­noggrant specificerat vilka punkter som är strängare än direktivet.



Dolt regler och sanktioner

”Det här är ju ingen miss. I och med att departementet skickat in några akter, har de ju vetat precis hur anmälningsrutinen ska se ut och vad de är tvungna till att göra. De har bara struntat i resten och blåst både Sveriges djurägare och EU. Det står till och med i akterna, att om det blir några ändringar så hör Sverige av sig. Under rubriken sanktioner är det helt tomt”, konstaterar Berndt.

Han hade gärna sett att de som menar att direktivet gäller alla andra EU-länder förutom Sverige, skulle redovisa skillnaden.

”Ingen lag, inget straff. Det är en grundprincip i all rättskipning. När det gäller djurskyddslagen har staten begått ett dubbelfel. De har först undanhållit vilka regler som tillämpas. Sedan har de undanhållit vilka sanktioner som döms ut om någon inte lever upp till de hårdare reglerna. För en lantbrukare är ju beslutet om djurförbud ett näringsförbud på livstid och de rättsvårdande ­instanserna i EU har nekats insyn.”



Lättare vinna liten sak

Utsikterna att kommissionen faktiskt tar Sverige i örat, vågar Berndt inte s­pekulera i. Han är dock helt säker på att han har rätt. Om Berndt får rätt är emeller­tid en annan femma. Han berättar att eftersom alla spår pekar mot att det är regeringskansliet som misstagit sig, är det mäktiga krafter som spjärnar emot.

”Har du någon gång hört en politiker medge att han eller hon haft fel?”

Han spekulerar i att möjligheten för framgång kanske varit större, om konsekvenserna av hans framgång varit mindre. Om kommissionen går på Berndts och Ulfs linje, skulle Sverige bli till åtlöje. Konsekvensen blir även att 13 års beslut enligt djurskyddslagen, skulle hamna i ett synnerligen oklart rättsläge.

"Det hade kunnat bli tidernas största grupptalan mot staten. Det finns ju inte pengar i statskassan för att kunna ersätta alla de som hamnat i trubbel efter att de levt upp till direktivet, men inte till svensk djurskyddslag. Vi får se hur diskussionerna mellan kommissionen och Sverige gestaltar sig. Bilden av ­samhällets oförvitlighet måste ju bestå", säger Berndt luttrat.

