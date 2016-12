Jordbrukets ­framtid är ljus och mörk

Start

Author: Lantbrukets Affärer | Posted: | Views: Om vi blickar femtio år framåt i tiden, är det tillräckligt långt fram för att vi inte ska kunna skylla på att vi är låsta i dagens problem och struktur?

I KSLAs framtidsstudie målas det upp en bild av både problem och lösningar. Klimatförändringarna har drastiskt förändrat villkoren för biologisk produktion. Mikroorganismerna vann antibiotikakampen och utvecklades till multiresistenta monster. Fortsatt befolkningstillväxt frestar hårt på jordens resurser och försörjningssystem samt leder till stora folkvandringar.

Det är den mörka sidan av ­framtidsbilden som de unga ­projektdeltagarna i KSLAs framtids­studie Framtids­projektet målar upp och presenterade vid akademins j­ubileumsseminarium i juni i år. Men det finns också en mängd möjligheter, u­tveckling av nya teknologier och förändrade attityder till vår livsmedelsproduktion, som visar en ljusare bild och avslöjar en tilltro till människans förmåga att hitta nya lösningar när krisen hotar.

Inte en vision

”Vi försöker inte skapa en vision eller ett önskat idealtillstånd, utan vi försöker även få med det som vi tror kan bli problem i framtiden”, berättade Julia Fransson, projektledare som till vardags arbetar med kretsloppsfrågor på ett företag i Linköping.

”Det förflutna, samtiden och framtiden hänger ihop och det vi gör idag formar framtiden.”

I framtidsanalysen är förändringarna av klimatet en central del. Jordens medeltemperatur har stigit med tre grader och behovet av gemensamma åtgärder har tvingat fram en övergripande global och regional miljöpolitik. Distribution och matvanor har också förändrats.



Från kött till …

”Tidigare åt människorna kött, men det var inte hållbart”, sade Louise Valentin som är livsmedelsagronom.

”År 2020 nådde köttkonsumtionen sin högsta nivå, då det infördes styrmedel för att minska klimatpåverkan. IKEA bytte ut kött­bullar mot bruna bönor och redan 2032 nådde bönkonsumtionen sitt maximum.”

”Vilket djurslag är mer effektivt än kyckling?” undrade Per Ljung, biolog och forskarstuderande vid SLU i Umeå.

”För att få fram tillräckliga mängder protein krävdes förändring av vad vi accepterar som mat. Kyckling i all ära, men gräshoppor kan omvandla 10 kg foder till 9 kg proteinrik föda.”

Men kan vi verkligen äta insekter?

”Det dröjde innan vi kom till insektsinsikt”, sade Per. ”Vad vi äter är till stor del kulturellt betingat och därför fick insekter som livsmedel långsamt smygas in som foder. Landräkor blev ett annat namn på gräshoppor och genom modern bioteknik kunde vi göra snabba avelsframgångar. Att håva insekter blev ett nytt sätt att ordna sin egen mat.”



Till den svarta sidan hör kampen mot antibiotikaresistensen.

”Farsoterna sprider sig och djur­uppfödning fick flytta till glesbefolkade områden”, berättade Anja Pedersen, veterinär på djursjukhuset i Strömsholm.

”Resandet har minskat och jorden delades in i geografiska smittklass­indelningar. Resandet kräver multi­vaccinationer och ansiktsmasker som täcker hela ansiktet har utvecklats. Mänskliga möten har minskat, virtuella möten en masse. Problemen med antibiotika­resistens ledde över till genmodifiering hos djur för resistens och minskad näringsbrist. Även odlingen av gen­modifierade växter ökar vilket minskat kemikalieberoendet i växtodlingen.”



Peak Soil passé

Länder närmare polerna har klarat sig lindrigare undan klimat­förändringarna, vilket gynnar produktionen i ­Skandinavien. Fokus blir mer på lokal försörjning, där vi har ansvar för att resurserna används på ett hållbart sätt. Sverige har en strategisk resurspanel, som reglerar användning av markresurserna. Gränsen mellan stad och landsbygd förskjuts hela tiden längre bort och konflikterna om markanvändning är tydliga.

Uttaget av biomassa har nått sin topp och världen har passerat Peak Soil och Peak Phosphorus. Kretsloppen sluts. Stadsodling blir en nödvändighet.

”Mark avsätts för stadsodling i planer och urbana odlingslösningar växer fram i miljonprogramsområden”, sade Erik ­Olsson som studerar till landskaps­arkitekt och Erik Alm, landskapsarkitekt.

Kvadratmeterprecision

Inom växtodlingen har precisionsodling lett till mindre skiften med väsentlig högre produktivitet.

”Vi har fått flerårigt vete som avkastar två kg per kvadratmeter”, berättade Erik Jönsson, växtodlingsagronom och råd­givare på Hushållningssällskapet i Skara.

”Principen i växtodlingen är mesta möjliga utbyte med minsta möjliga insats. Produktivitet är i fokus med stor precision i insatser, vilket lett till mindre odlingsenheter med en medelstorlek på ett par hundra kvadratmeter. Många grödor samsas även sida vid sida i mosaik­odling. Nyckeltal beräknas på kvadratmeter­nivå. Grödorna är vete, potatis, oljeväxter, bruna bönor, majs och vall.”

Mindre robotiserade maskiner gynnar en ökad uppdelning av odlingsmarken, samtidigt som bördigheten påverkas positivt av väsentligt lägre mark­packning.

Arbetet leds från en mobil ledningscentral och en stor del av insatserna styrs med hjälp av bildanalys. Även omgivande biotoper vårdas för att värna ekosystemtjänster.



Hållbar djurhållning

”Husdjursförädling i kombination med certifierad djurvälfärd har lett till friskare djur med högre produktivitet, inte nödvändigtvis högre avkastning”, förklarade Hanna Nilsson som läser till husdjursagronom.

”Genmodifierade hybridvärphönor, anpassade för frigående produktion och mjölkkor som klarar sig utan antibiotika, bättre anpassade stallar och ett ökat antal laktationer är några av verktygen. Avel med genteknologi med fokus på ­hållbarhet, har gett hybrid­suggor med ökat antal överlevande grisar och fler kullar.”

”GMO-frågan är kontroversiell”, ­kommenterade projektledaren Julia Fransson när presentationen av studien var klar. ”Vi har inte pratat så mycket om energi, utan lyft antibiotika istället. Det är lätt att gräva ner sig i problemen. Men vi har försökt hitta lösningarna istället och då kanske vi kan undvika en del av de negativa effekterna. Men det kräver att vi måste börja arbeta nu för att det ska bli möjligt.” Av Lennart Wikström

