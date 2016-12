Låt tröskan göra jobbet

Start

Author: Lantbrukets Affärer | Posted: | Views: Första Claas Lexion med Cemos såldes i Sverige under 2010. I år kom efterföljaren Cemos Automatic och redan nu rullar ett tiotal tröskor. Grundtanken är att tröskan ska göra jobbet”, konstaterar Göran Sundqvist, produktchef Claas skördemaskiner på Lantmännen Maskin.

Det ursprungliga Cemos-systemet gav information till föraren som sedan själv fick avgöra vilka i­nställningarna som skulle göras. Med det nya Cemos Automatic, sköter tröskan själv i­nställningarna för avskiljningen. Föraren bestämmer dock fortfarande om själva urtröskningen, om än med hjälp från systemet.

Tröskan erbjuder fyra olika grundinställningar, men Göran Sundqvist tror att det vanligaste är att föraren använder sig av inställningen för maximal avverkning.

”Det är alltid kapaciteten som är det viktigaste. Jag tror det blir få lant­brukare som väljer att ställa in tröskan för till exempel maximal bränsleffektivitet. Det ska vara under ett år då det är riktigt gott om tid, inte annars.”



Krävs utvecklingstid Göran Sundqvist är tröskexpert på Lantmännen Maskin. Han berättar att nya system för förarhjälp är på gång.

För utsädesodlare kan det vara bra att veta att en av grundinställningarna strävar efter så god kärnkvalitetet som möjligt. Snart kommer dessutom teknik som kan ge ännu bättre kärnkvalitet.

”Jag vet att det kommer nyheter på Agritechnica i höst. En höghastighets­kamera som fotograferar grödan i spannmålselevatorn ska börja säljas till nästa säsong”, berättar Göran.

Det nya systemet ska ge information till tröskan om skadade kärnor och andelen boss och agnar i tanken. Men det är ingen lätt uppgift och Göran tror att det kommer att ta några år innan även inställningen av tröskverket, kan automatiseras.

”Vi ser att det ofta tar ett par år att tolka signalerna och omvandla dem till inställningar. Till exempel har vi haft experter från Claas på besök i Sverige för att de skulle lära sig hur automatiken fungerar i havre, eftersom det inte odlas så mycket havre i Tyskland.”



Måste kombineras

Göran Sundqvist berättar att Cemos Automatic kostar cirka 80 000 k­ronor. Men systemet måste samtidigt k­ombineras med bland annat Cruise Pilot samt skärmen Cebis Mobile, vilket ger ett totalt pris på cirka 200 000 kronor.

Samtliga Lexions hybridrotortröskor, 750, 760, 770 och 780 går att utrusta med systemen. Till tröskorna går det även att välja till systemet Claas Telematic, som även finns på företagets exakthackar.

Enligt Göran Sundqvist har

s­ystemet funnits i tre år och sålts på ett ­3­0- till 40-tal maskiner i Sverige. Med Telematic kan lantbrukaren samla in och utvärdera data från tröskan eller göra inställningar och felsökningar från kontoret.

