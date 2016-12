Start

Sök artikel

Prenumerera

Annonsera Lantbrukets Affärer Lantbrukets Affärer Mjölk

Om oss

Kontakt

Journaliststipendium Info

LRF Mjölk öppnar upp för reformerat beteskrav 18617

Author: Lantbrukets Affärer | Posted: | Views: Paret Andersson-Pönniäinen har länge kämpat för att få till stånd ett slopat beteskrav. Nu har LRF Mjölk närmat sig deras ståndpunkt – eftersom så många är nöjda med beteskravet. Per Andersson och Paula ­Pönniäinen på Äspetorp i Sörmland, har haft sina kor ute under två månader i ­sommar. Något som de menar är mer än tillräckligt. En uppfattning som dock inte delas av länsstyrelsen i Sörmland som därför förelagt dem att släppa ut korna under 30 dagar till i år, samt att upprätta en betesplanering.

Gällande praxis är att efter tre före­lägganden prövar länsstyrelsen djur­förbud. Paret har således riskerat en hel del i sin kamp att få till stånd för­ändringar när det gäller betes­lagstiftningen. Per och Paula menar att de kommit undan ett föreläggande om de helt sonika hade ljugit vid kontrollen och sagt att de normalt släppte ut djuren.

”Vi ska ju inte behöva ljuga för att kunna fortsätta med kor. Ibland är jag så deprimerad över allt de här att det varit befriande med ett djurförbud”, säger Per Andersson.



Ingen erkänner Gunnar Pleijert menar att om LRF Mjölk får ­igenom sitt förslag, kommer bönderna att bli så nöjda att i stort sett ingen vill ha sina kor inne.

Både han och Paula menar ­nämligen att flertalet av deras kollegor, har ­problem med att klara beteskravet fullt ut. Dock står ingen eller väldigt få, öppet för det.

När Per och Paula beslutade sig för att gå emot länsstyrelsen och överklaga, trodde de att det skulle uppmärksammas mer. Framförallt i ”vanliga” tidningar. Per ringde till och med lokaltidningen och berättade lite förväntansfullt att han inte ville släppa ut korna. Han möttes i stort sett av en gäspning.

”Bland folk utanför branschen är det ingen stor grej att vi inte släpper ut ­korna. Ingen bryr sig!”

De har under tio års tid ganska högljutt ifrågasatt beteskravet, men paret har inte ens fått någon påhälsning av djurrättsaktivister.

”Mest motstånd möter jag bland våra kollegor. Det är ofta folk med 50 uppbundna kor som har bestämda uppfattningar om hur man ska ha kor”, konstaterar Per.

beteskravet ett hinder

”Att folk är så rigida i sin upp­fattning, tror jag till stor del beror på att vi svenskar är så självgoda. Vi har ­inget intresse av att lära oss hur bra kor ­verkligen kan ha det”, fortsätter han.

Paula berättar att deras enda hobby i stort sett, är att resa runt i världen och titta på kostall. Just intresset för att bygga stallar med god kokomfort, ligger till viss del till grund för deras ifrågasättande av det svenska beteskravet. De är övertygade om att det är fullt möjligt att bygga stallar där korna har det minst lika bra som på ett bete under några sommarmånader. De är även förvissade om att beteskravet är ett stort aber för de mjölkproducenter som vill expandera.

”Djuren har det bra, men vi ­sköter dem på fel sätt. Vad är det för djurskydds­lag egentligen? Svensk mjölk­produktion minskar hela tiden. Varför får vi inte producera det som ­konsumenterna vill ha?”, säger Per och Paula unisont.



Problematisk dokumentation På Äspetorp har korna varit ute i två månader i sommar. Men Per Andersson har blivit förelagd att släppa ut sina kor ytterligare 30 dagar i år.

Paret får nu delvis medhåll av LRF Mjölk. Organisationen har reviderat sin syn på beteskravet och efterlyser nu ­förenklingar. Systemet som LRF Mjölk föreslår är ett lagkrav på 60 dagars bete för mjölkkor, inte sammanhängande och lika över hela landet.

Tillsynen skulle hanteras av ­mejerierna. Även sanktionerna skulle skötas av dessa. Systemet skulle också innehålla färre dokumentationskrav och färre kontroller än i nuläget. LRF Mjölk menar nämligen att det inte är betesdriften som är problemet, det är dokumentationen och kontrollen som är förknippad med betesdriften.

Gunnar Pleijert som är ordförande i LRF Mjölk betonar att den absoluta merparten av bönderna, tycker att det ­fungerar bra med beteskravet. LRF Mjölks önskan om ett förenklat beteskrav grundar sig alltså inte på att det i ­branschen efterlyses förändringar utan på att så många tycker att det fungerar bra.



En balansgång

Jonas Carlberg som är ansvarig för en­heten Mjölkpolitik på LRF Mjölk, berättar att det enligt förslaget ska vara möjligt att tillgodose kraven på djurvälfärd på något annat sätt än bete. Han betonar dock att det inte är ­synonymt med att kor ska kunna hållas inne permanent.

Skulle någon ändå vilja ha korna inne, så skissar Gunnar Pleijert på att ­besättningen då måste ansluta sig till någon form av kontrollprogram. Han menar samtidigt att om LRF Mjölk får igenom sitt förslag, kommer bönderna att bli så nöjda att i stort sett ingen vill ha sina kor inne. De som likväl kommer vilja ha sina kor inne, kan se fram emot en restriktiv prövning.

”Det här vill jag verkligen betona. Det kommer handla om enstaka undantag för att få hålla korna inne hela tiden”, säger Gunnar Pleijert.

Tjänstemännen på LRF Mjölk ska nu koka ner de förtroendevaldas beslut till en strategi, där det tas hänsyn till lantbrukarnas önskemål i balans med en förmåga att fortsatt kunna för­svara svensk mjölkproduktion gentemot konsumenterna. Både han och Paula menar ­nämligen att flertalet av deras kollegor, har ­problem med att klara beteskravet fullt ut. Dock står ingen eller väldigt få, öppet för det.När Per och Paula beslutade sig för att gå emot länsstyrelsen och överklaga, trodde de att det skulle uppmärksammas mer. Framförallt i ”vanliga” tidningar. Per ringde till och med lokaltidningen och berättade lite förväntansfullt att han inte ville släppa ut korna. Han möttes i stort sett av en gäspning.”Bland folk utanför branschen är det ingen stor grej att vi inte släpper ut ­korna. Ingen bryr sig!”De har under tio års tid ganska högljutt ifrågasatt beteskravet, men paret har inte ens fått någon påhälsning av djurrättsaktivister.”Mest motstånd möter jag bland våra kollegor. Det är ofta folk med 50 uppbundna kor som har bestämda uppfattningar om hur man ska ha kor”, konstaterar Per.beteskravet ett hinder”Att folk är så rigida i sin upp­fattning, tror jag till stor del beror på att vi svenskar är så självgoda. Vi har ­inget intresse av att lära oss hur bra kor ­verkligen kan ha det”, fortsätter han.Paula berättar att deras enda hobby i stort sett, är att resa runt i världen och titta på kostall. Just intresset för att bygga stallar med god kokomfort, ligger till viss del till grund för deras ifrågasättande av det svenska beteskravet. De är övertygade om att det är fullt möjligt att bygga stallar där korna har det minst lika bra som på ett bete under några sommarmånader. De är även förvissade om att beteskravet är ett stort aber för de mjölkproducenter som vill expandera.”Djuren har det bra, men vi ­sköter dem på fel sätt. Vad är det för djurskydds­lag egentligen? Svensk mjölk­produktion minskar hela tiden. Varför får vi inte producera det som ­konsumenterna vill ha?”, säger Per och Paula unisont.Paret får nu delvis medhåll av LRF Mjölk. Organisationen har reviderat sin syn på beteskravet och efterlyser nu ­förenklingar. Systemet som LRF Mjölk föreslår är ett lagkrav på 60 dagars bete för mjölkkor, inte sammanhängande och lika över hela landet.Tillsynen skulle hanteras av ­mejerierna. Även sanktionerna skulle skötas av dessa. Systemet skulle också innehålla färre dokumentationskrav och färre kontroller än i nuläget. LRF Mjölk menar nämligen att det inte är betesdriften som är problemet, det är dokumentationen och kontrollen som är förknippad med betesdriften.Gunnar Pleijert som är ordförande i LRF Mjölk betonar att den absoluta merparten av bönderna, tycker att det ­fungerar bra med beteskravet. LRF Mjölks önskan om ett förenklat beteskrav grundar sig alltså inte på att det i ­branschen efterlyses förändringar utan på att så många tycker att det fungerar bra.Jonas Carlberg som är ansvarig för en­heten Mjölkpolitik på LRF Mjölk, berättar att det enligt förslaget ska vara möjligt att tillgodose kraven på djurvälfärd på något annat sätt än bete. Han betonar dock att det inte är ­synonymt med att kor ska kunna hållas inne permanent.Skulle någon ändå vilja ha korna inne, så skissar Gunnar Pleijert på att ­besättningen då måste ansluta sig till någon form av kontrollprogram. Han menar samtidigt att om LRF Mjölk får igenom sitt förslag, kommer bönderna att bli så nöjda att i stort sett ingen vill ha sina kor inne. De som likväl kommer vilja ha sina kor inne, kan se fram emot en restriktiv prövning.”Det här vill jag verkligen betona. Det kommer handla om enstaka undantag för att få hålla korna inne hela tiden”, säger Gunnar Pleijert.Tjänstemännen på LRF Mjölk ska nu koka ner de förtroendevaldas beslut till en strategi, där det tas hänsyn till lantbrukarnas önskemål i balans med en förmåga att fortsatt kunna för­svara svensk mjölkproduktion gentemot konsumenterna. Av Per-Ola Olsson

Tillbaka

Lantbrukets Affärer * Tejarps Gård * 230 41 Klågerup * Tel 040-40 86 80 * Fax 040-40 86 86 * info@lantbruketsaffarer.se Logga in