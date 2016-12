Nu kompletteras Isobus med surfplattor

Start

Author: Lantbrukets Affärer | Posted: | Views: Förstår inte din traktor och redskapen varandra? Har du för många displayer i traktorhytten?

Det känns inte alltid som om modern teknik förenklar vardagen. Samarbetsprojekt mellan maskintillverkare har kommit och gått i graven, samtidigt som lantbruket väntar på mer lätthanterliga system. Moderna redskap samlar hela tiden in data som de vidarebefordrar till traktorn. Åt andra hållet går data som styr redskapet. Denna ­kommunikation mellan redskap och traktor kan ske på flera olika sätt, men ett av de vanligaste systemen är Isobus. Det är ett standardiserat kommunikations­system som funnits i ett par decennier och nu finns i många redskap och traktorer. Tanken är god, det ska gå att koppla ett redskap till en traktor och de ska genast förstå varandra.

Men att Isobus inte riktigt lever upp till sitt namn (isos är grekiska för likhet), det vet nog de flesta. Eller som Torbjörn Djupmarker på Dataväxt förklarar det:

”Isobus är som att klumpa ihop de nordiska språken och säga att vi förstår varandra. Det fungerar bara till 70 procent ungefär, vissa funktioner går helt enkelt bort.”



Smidigare support För Christer Stark på Väderstad var valet av iPad enkelt. ”Det är en välutvecklad produkt som är lätt att använda.” Foto: Väderstad.

Följden har blivit att de olika redskapstillverkarna även förser sina maskiner med egna displayer att montera i traktorn. Ett otyg tycker många och flera samarbetsprojekt har inletts för att ytterligare standardisera Isobus, så att redskap och traktorer verkligen ska bli kompatibla. Ett exempel är iGreen som lanserades stort för några år sedan, men som nu inte gör mycket väsen av sig.

Torbjörn Djupmarker är dock inte helt säker på att de många displayerna verkligen är en så dålig idé.

”Om all information ska samlas på traktorns egen skärm, kan det bli svårt att hitta den information som du behöver just då. Det blir för svårt att bläddra i menyerna. Dessutom är det inte så bra om något går fel, då kan flera redskap drabbas istället för bara ett enda”, konstaterar han.

Torbjörn menar att det är när det krånglar som det är till stor fördel att redskapet har sin egen display.

”Då är det mycket lättare att få support än om redskapet använder traktorns display. I den situationen kan ju de olika leverantörerna komma undan genom att skylla på varandra.”



Surfplatta istället Väderstad har utvecklat en hållare för iPaden, så att maskinföraren även kan göra inställningar med knappar. Foto: Väderstad.

Om nu arbetet med att få fram en fungerande standard för Isobus verkar besvärligt, så kanske det vore bättre att istället välja en annan kommunikationsmetod. Flera maskintillverkare har tänkt tanken och satsar nu på att använda surfplattor och trådlös kommunikation. En av dem är Väderstad som i år introducerat ett iPad-baserat ­kommunikationssystem.

”Vi tycker att iPad är en väl ut­vecklad produkt med bra kvalitet och ­användarvänlighet. Dessutom är den relativt virusfri”, säger Christer Stark på Väderstad.

Han beskriver iPaden som en för­längning av Isobus.

”Med iPad kan vi göra betydligt fler saker än vad som går med bara Isobus. Till en början har vi gjort en lösning som kan köra maskinen och som det går att beställa reservdelar från. Men vi har en lång önskelista och flera funktioner inom till exempel logistik är på gång.”



Olika uppgifter Torbjörn Djupmarker som är lantbrukare och grundare av Dataväxt, ser stabiliteten som en stor fördel i Isobus-systemen. ”Systemen är slutna och utsätts inte för störningar. Foto: Dataväxt.

All information som genereras av redskapet, kan ju användas på fler sätt än bara för styrning av redskapets funktioner.

Johan Ocklind på Dataväxt ser två olika användningsområden för dessa data.

”Det första är rena statusuppdateringar. Lantbrukaren står vid torken och kollar hur många ton som tröskas per hektar eller hur mycket diesel tröskan har kvar. Här fungerar det bra att jobba ifrån en mobiltelefon.

”Det andra är planering. När skörden är klar kan skördekarteringen ligga till underlag för beslut om till exempel dränering eller gödsling. Här duger inte en mobiltelefon. Det passar bättre med en surfplatta eller dator.”

Surfplattor och mobiltelefoner har med sina stora tillverkningsserier fördelen att vara konkurrenskraftiga i pris. De går dessutom att använda till mycket annat.



Enklare start

Hur blir det då framöver? Kommer ­Isobus att vara kvar i framtiden eller ersätts det med något annat system? Christer Stark tror på Isobus.

”Våra maskiner kommer att vara ­Isobus-kompatibla, men kunden ska kunna lägga till iPad för enklare ­betjäning och större funktionalitet.”

Torbjörn Djupmarker tror att ­kommunikationsproblemen kommer att lösa sig med tiden, men tror inte att lösningen kommer från det förväntade hållet.

”Varför skulle en tillverkare av en mörkgrön traktor lägga stora pengar på att kunna prata med en ljusgrön? Det kommer att bli en tredjeparts­leverantör som är tvingad att snacka med alla som även kommer att lösa problemet.”

Johan Ocklind vill inte spekulera i Isobus eventuella framtid. Andra frågor är större.

Av Sofia Barreng

