Insekterna ger tillbaka 15245

Author: Lantbrukets Affärer | Posted: | Views: Jordbruksverket har nu avslutat det tre år långa projektet för en ökad mångfald på slätten. Resultaten presenterades vid konferensen Gynna mångfalden som hölls i slutet av oktober på Alnarp. Bland annat framkom det att lantbrukare kan tjäna pengar genom att lyfta såmaskinen.

Den statliga utredningen om ekosystemtjänster konstaterar att jordbruket som vi bedrivit det, har gett stora negativa miljökonsekvenser. Det pratas om begrepp som grön öken och biologisk enfald, men det ändå inte helt nattsvart. Vissa humlor ökar i antal. Till exempel jordhumla och stenhumla. Dessa två arter är även de mest dominerande humle­arterna. Vi har dessutom aldrig haft så många fågelarter i Sverige som nu.

En tredjedel av arterna ökar i antal. En tredjedel minskar. Den sista tredjedelen ligger på oförändrade nivåer. De som ökar är företrädesvis stora arter som gås, svan och havsörn. Arterna som minskar tillhör ofta de storleks­mässigt mindre. Till exempel stenskvätta, storspov och sånglärka.

”Varje gång vi fördubblar skörden halverar vi artrikedomen. Dessutom minskar markinsekterna med två tredjedelar”, konstaterar Sönke Eggers som är forskare vid SLU.



Kravodling – ett problem

Han berättar att i takt med att veteskördarna ökat har sånglärkan minskat. Antalet sånglärkor ska ha minskat med tre fjärdedelar sedan 1975. Det framkom även att kravodlingen som i vissas ögon är synonymt med ökad biologisk mångfald, kan vara direkt problematisk för sånglärkorna.

”Radhackning och ogräsharvning kan få förödande effekter för lärkorna. Likadant är det med gröngödslings­vallar. De lockar till sig lärkorna. Sedan putsar lantbrukaren ner vallen och det blir köttfärs av fåglarna”, säger Sönke Eggers.



Lönsamma lärkrutor

När projektet presenterades visade Peter Haldén från HS konsult ett räkneexempel kring lärkrutor. Alltså osådda rutor i företrädesvis höstvete. Lantbrukaren behöver bara lyfta såmaskinen på några meter. Sprutning och gödsling sker som vanligt. Allmänheten kan nämligen köpa lärkrutor. De betalar då 50 kronor per ruta. Där 40 kronor av dessa går till lantbrukaren. Varje lärkruta är på 20 kvadratmeter, vilket Peter Haldén menar motsvarar en intäkt på 20 000 kronor per hektar.

"Tänk på att försöka få lärkrutorna jämt fördelade över fältet och lägg dem inte i anslutning till sprutspåren. Räv och grävling går nämligen i spåren och de äter lärkor", förklarar Peter Haldén.

Av Per-Ola Olsson

