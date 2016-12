På dessa skuldror…

Start

Author: Lantbrukets Affärer | Posted: | Views: Intresset för landsbygden är stort. I teorin, skulle vi kunna tillägga. Det tidigare jordbruksdepartementet har blivit ett landsbygdsdepartement och.. ...kanske är det bara en tidsfråga innan även Jordbruksverket får byta namn. Landsbygdsfrågor som vargbeståndet diskuteras ju flitigt och nu senast skogsbrukets förödande inverkan på den biologiska mångfalden.



Mycket varmluft

De högsta rösterna kommer ofta från människor som bor rätt långt från landsbygden och kanske i synnerhet från glesbygd. Det är inte så konstigt när nio av tio människor bor i städer eller tätorter i Svergie. I det här läget vore det oss främmande att försöka hävda att bara människor som bor på landsbygden ska få uttala sig om densamma. På samma sätt som människor på landsbygden faktiskt också får ha synpunkter på tunnelbanan i Stockholm och andra infrastruktursatsningar, som drar till sig samhällets resurser.

I all den varmluft som släpps ut när landsbygdsfrågan ventileras är det nödvändigt att komma ihåg ett centralt faktum, det är att grunden för all landsbygdsutveckling är att det finns lönsamma företag på landsbygden och att grunden för de företagen är jord- och skogsbruk. Matlandet Sverige med besöks- och upplevelsenäringen i all ära, men för att ha råd att utveckla annat företagande krävs en plattform bestående av lönsam produktion av livsmedel och biobaserade råvaror.



LRF växer – lantbruket krymper

Därför blir det särskilt intressant att notera att LRF fick 577 fler medlemmar 2013 jämfört med 2012. Det totala antalet medlemmar uppgick till 172 662 personer. I pressmeddelandet där denna information tillkännages pekar LRF på den fantastiska utvecklingen sedan 1996, då antalet medlemmar bara var drygt 120 000. En ökning med 44 procent!

Det borde väl borga för en stark organisation som kan föra produktionsjordbrukets talan. Men låt oss skåda den anmärkningsvärda utvecklingen i sömmarna. För sjutton år sedan fanns det närmare 91 000 jordbruksföretag i Sverige, idag är de omkring 70 000, en minskning med nästan en femtedel. Antalet

heltidsföretag med fler än 1 600 arbetade timmar har under samma tid minskat med en tredjedel och är cirka 17 000, alltså mindre än tio procent av LRFs totala antal medlemmar.

Under samma tid har antalet mjölkföretag minskat med 70 pro­cent och antalet företag med grisar med över 85 procent.



En from förhoppning…

LRF är en medlemsorganisation och i en sådan råder den demokratiska principen om en person en röst. När mindre än en tiondel av medlemmarna representerar produktionsjordbruket och bara 41 procent av antalet medlemmar mots­varar antalet jordbruksföretag i Sverige, är det lätt att förstå att det kan vara svårt att hålla fokus på produktionsjordbruk och näringspolitik. Då är det lockande att arbeta mer med allmänna landsbygdsfrågor.

Naturligtvis är det viktigt med utvecklingen på landsbygden och de frågorna kan ofta inte brytas loss från näringens frågor – bredband, kommunikationer och service är exempel på detta

– men som vi har konstaterat är ett lönsamt produktionsjordbruk och -skogsbruk en förutsättning.

En from förhoppning är att LRFs nya branschorganisation med flera branschinriktade delegationer med skogen som förebild kan lyfta produktionsjordbruket inom organisationen.

Men om den infrias återstår att se. Om inte, fasar vi för f­öljderna, för tio procent mäktar inte med att bära övriga 90 procent – åtminstone inte alltihop hela tiden.

