Start

Sök artikel

Prenumerera

Annonsera Lantbrukets Affärer Lantbrukets Affärer Mjölk

Om oss

Kontakt

Journaliststipendium Info

För djurens bästa eller lantbrukarens? 18852

Author: Lantbrukets Affärer | Posted: | Views: Under 2013 har vi i en rad artiklar i Lantbrukets Affärer med olika infallsvinklar tagit upp frågan om länsstyrelsernas inspektionsverksamhet. Nu har turen nu kommit till ledarperspektivet. En chef för verksamheten borde ha en del att tillföra när det gäller de brister i inspektionsförfarandet som de flesta anser finns. ”Hur mycket vi än älskar djur, får vi aldrig sätta det djur-rättsliga före det genuint mänskliga. Du måste kunna göra en bra avvägning”, säger Christina Håhus som är före detta landsbygdsdirektör och chef för landsbygdsavdelningen vid Länsstyrelsen i Skåne. Christina Håhus är pensionerad sedan styvt tre år tillbaka och kan se tillbaka på ett långt chefskap i offentlig förvaltning. Parallellt med de officiella plikterna har hon tillsammans med sin make också drivit lantbruk med animalieproduktion.

Christina är lantmästare i botten och har arbetat både som rådgivare, djur­skötare, veterinärassistent, seminör, ­kontrollant och chef. De sista åren i tjänst satt hon i länsstyrelsens ledningsgrupp. Det är följaktligen en person med en gedigen bakgrund som uttalar sig.



Målet var en likartad syn

De problem som skildrats i artikelserien kan delvis härledas till 2009, då länsstyrelsen tog över inspektions­ansvaret från kommunerna. Målsättningen var att få till en likartad syn på djur­skyddet i hela landet och kanske också få lite högre nivåer på bedömningarna. Men det var inte så enkelt. Alla ”gamla” inspektörer skulle nämligen vara välkomna i det nya systemet. Arbetsgivaren fick inte ens titta på meritförteckningar eller någonting sådant.

”Vi tvingades då konstatera att vi tog över vad vi skulle kunna kalla en ojämn kvalitet, redan från början. Ofta ­saknades djurerfarenhet, men ännu ­oftare var det samspelet inom ­gruppen som inte fungerade. I den nya ­miljön blev det snabbt en intern maktkamp mellan olika individer”, berättar ­Christina Håhus.



Den personliga agendan Som före detta ­landsbygdsdirektör och chef för landsbygds­avdelningen vid ­Länsstyrelsen i Skåne, har Christina Håhus diger erfarenhet av lantbruksfrågor.

”Flertalet av dem som kom hade aldrig mjölkat en ko eller mockat efter en gris. Så är det fortfarande. Jag har en känsla av att de flesta har tonvikt på de mindre djuren, hundar och katter. EU:s direktiv (livsmedel, kontrollförordningen), säger att tyngden i inspektionerna skall ligga på lantbrukets husdjur. Det här skapar en slags förvirring och då blir det lätt den personliga agendan som påverkar myndighetsutövningen, både internt och externt.”



Ifrågasatt i sitt utövande

Christina berättar att erfarenhet av olika djurslag kan ha avgörande betydelse för hur lantbrukarens djur bedöms.

”Ta till exempel de amerikanska mjölkkorna. De ser ut att vara skinn och ben, men det är så de ser ut. Det måste du veta när det kommer till att inspektera en ­besättning med sådana djur. Jämförs de med de lågställda och lite kraftigare mjölkkor som vi är vana vid att se, då blir det fel. Men sådant händer om det saknas praktisk erfarenhet.”

”Känner man sig dessutom ifrågasatt i sitt utövande, är det lätt hänt att man lägger sig till med en lite tuffare attityd. Både mot lantbrukaren och internt. Välmående kor kan plötsligt bli ­undernärda.”

Men visst måste väl intern­utbildningarna täcka in sådant?

”Nej, det gör de inte. Det finns ­heller inget krav på praktisk erfarenhet i grundutbildningen, så varför skulle det ingå i jobbet?”



Rädsla bland lantbrukarna

Vad är det för struktur som våra ­inspektörer går omkring i?

”När de kommunala inspektörerna kom till länsstyrelsen blev det som det kan bli, när olika kulturer förs samman. Varje individ försöker hitta sin roll och någon vill bestämma. Det blev ­nästan anarki emellanåt och många hade svårt att rätta sig efter länsstyrelsens ­struktur”, berättar Christina Håhus.

”Vi gjorde jättemycket för att skapa en samsyn, men gruppen var ­väldigt ­heterogen. Vi hade ett tjugotal ­inspektörer och de flesta var fantastiskt duktiga. De gjorde ett jättebra jobb. Men så hade du också en handfull som hade egna agendor. Den lilla gruppen – ofta var de inte heller trevliga utåt, skapade en rädsla bland lantbrukarna. Också mycket duktiga och välutbildade lantbrukare kunde skaka av rädsla när de fick en inspektion. Då är det något som är fel.”



Cheferna orkade inte

Vad gjorde du som chef då?

”Det var svårt att komma åt saken. Mina redskap för att komma tillrätta med personalproblem var till exempel samtal och debriefing. Jag hade väldigt mycket samtal. Sedan hade vi personalhandläggare som stöttade upp i sam­talen. Vi gjorde en massa insatser, men det var alltid svårt att komma åt de där som hade egna mål. Jag vet chefer som slutade på egen begäran för att de inte orkade med konflikterna. Den lilla gruppen gaddade sig samman och då var det inte enkelt att mäkla fred.”

”Vid ett tillfälle hade vi rekryterat en chef som orkade i fyra månader, sen var det slut. Då började jag förstå att delar av kulturen faktiskt äter överordnade. Den chef som klarar sig bäst, är den som inte ställer så stora krav på de där ­individualisterna.”



Arbetsrätten

Varför kan de starka individerna härja som de gör?

”Jag har också ställt mig den ­frågan, många gånger. För det första är ­arbetsrätten så otroligt stark. Den är nästan alltid bra, men här kan det bli fel. De som har en egen ­agenda kan använda arbetsrätten för att ­fortsätta köra sin egen stil. Arbets­rätten går ­nästan ­alltid på medarbetarens ­version. Då kan ­chefen bli synda­bocken i ett drama, där det i själva verket ­skulle vara en opartisk bedömning av den anställdes förut­sättningar och ­kvalifikationer som avgjorde utgången.”

”I det tillspetsade läget går den a­nställde till läkaren och sjukskriver sig, hellre än att ta till sig kritiken. Vad har jag då för redskap kvar om jag vill ­åstadkomma en förbättring? Jag har varit med om att läkaren ut­tryckligen varnat mig för att lyfta ut någon ur gruppen”, avslöjar Christina Håhus.



Erbjöd hjälp och stöd

”Efter svåra handläggningar sökte jag ofta upp inspektören och erbjöd hjälp och stöd. Det var vad jag kunde göra. Men om personen ifråga då inte ansåg sig behöva den där hjälpen, fanns det ju inte mycket att göra. Inspektörerna ville ju sköta sitt jobb själva och det måste jag respektera. De har det mandatet och det skall ha gått väldigt långt för att jag skall kunna gå in och styra. Detta är kanske det andra problemet. Den som inte vill ha chefens hjälp, kan alltid tacka nej. Då är det svårt att bedöma till exempel lämpligheten i ett agerande ute hos l­antbrukaren.”

För djurens bästa

”Jag talade en gång med en inspektör i ett fall där djurägaren mådde väldigt dåligt. Inspektören var väldigt tydlig med att vi är här för djurens bästa, inte för ägarens. Här anar vi ett perspektiv. Jag underströk då att vi också måste ta hänsyn till djurägaren. Du har en ­människa i andra änden. Det är den människan som skall sköta djuren, även när vi har lämnat gården. Djuren mår inte bättre av att vi behandlar ägaren illa.”

”Hur mycket vi än älskar djur, får vi aldrig sätta det djurrättsliga före det genuint mänskliga. Det gäller att kunna göra en bra avvägning. Finns det ingen erfarenhet av djurverkligheten, eller om du tycker att djur är viktigare än lantbrukare, kan det vara svårt att göra de avvägningarna.”



Det blir personligt Enligt Christina Håhus skulle det behövas en tredje oberoende part som kan granska inspektörernas yrkesutövning.

Christina menar dock att de ideologiskt färgade agendorna är mindre fram­trädande än de personliga. Hon ger mig flera exempel på hur ointresse, personligt maktbegär eller ren inkompetens styrt utövningen i fält. Hon berättar om enskilda inspektörer som varit mycket otrevliga mot djurägare och att hon ­också fått flera brev, som kan styrka sådana beteenden.

Det har även hänt att inspektörer bitit sig fast vid en djurägare eller ett fall och inte gett sig förrän någon krupit på knä. Det blir liksom personligt. Det är ingenting som länsstyrelsen står för, men det är svårt att bevisa och följaktligen svårt för chefen att åtgärda.

”Jag hade inte de redskap som ­behövdes för att komma tillrätta med problemet.”



Fick inte välja personal

”Länsstyrelsen är en myndighet som bemödar sig om ett gott beteende. Men många problem uppstod när vi inte själva fick välja vilka som ­skulle få bli inspektörer. Det är en av de ­ofullkomligheter som påverkar ­systemet idag. Hade vi fått möjlighet att ­välja ­personal från början så hade nittio ­procent blivit anställda, men de där som inte höll måttet hade åkt ut. Då hade läget varit annorlunda”, konstaterar Christina Håhus.



Lagen kontra ­föreskrifterna

Hon bekräftar att skillnaden mella­n ­lagstiftningen och föreskrifterna är en av källorna till problem ute hos d­jurägaren.

”Djurskyddslagen betonar att du skall se helheten i stallet och på gården. Hade lagen varit ännu tydligare på denna punkt, så hade det också varit enklare för inspektören att göra en förnufts­mässig bedömning av läget och stå för den. I stället kommer detaljerade föreskrifter in och det kan handla om mått på båspallar eller takhöjder. Om du då är minsta lilla osäker i din ­utövning, blir det föreskrifterna som styr. Då kan det också inträffa att djurägare med friska och välmående djur trillar dit på ­centimetrarna. Det problemet blir såklart värre om inspektören saknar erfarenhet av ett visst djurslag. Det blir helt enkelt mer riskabelt att fria än att fälla.”



Medias makt – och annan makt

Christina pekar på medias stora inflytande i frågor som rör djurens ­välfärd.

”Det hände emellanåt att jag blev uppringd av lokaltidningen direkt efter ett möte om en känslig handläggning. Reportern visste precis vad som hade avhandlats under mötet, trots att ingen­ting av det ännu hade blivit offentligt. Det var en helt ny upplevelse för mig. Om demokratins skall fungera är ­medias granskning en nödvändig ingrediens. Men det förutsätter också att journalisten får den samlade bilden av en fråga och inte subjektivt utvalda delar. Ensidig rapportering leder oftast inte till en bättre handläggning av ett ärende. Tvärtom leder det till ett sämre internt förtroende, ett sämre arbets­klimat och en sämre handläggning.”



Meddelarskyddet

”I Sverige har vi meddelarskydd. Som chef får jag aldrig forska i vad som hänt när media blivit inblandade. Det är en absolut regel och den följde jag lika absolut i min chefsutövning. Men jag har sett konsekvenserna av att media skildrar aktuella fall utan att ha hela bilden. I slutänden drabbar det nästan alltid djurägarna. En slags djurrätts­populism som slår ut professionalism, var du än möter den.”

Christina berättar att det kunde gå ut interna gruppmail om till exempel ledarskapet. Vid ett tillfälle hade hon vidtagit åtgärder mot ett olämpligt agerande och svaret blev en rad hätska interna mejl om det egna ledarskapet.

”Sådant är rent ut sagt riktigt ­otrevligt. Det blir en sidas åsikter som präglar frågan och som chef är du alltid ifrågasatt. Att gå i svaromål i det läget blir lika fel som att tiga still. Det uppmuntrar inte ett bra arbetsklimat eller en konstruktiv diskussion.”

Jag frågar Christina om det där med interna gruppmejl som påtryckning var vanligt. Hon skrattar.

”Om du bara visste! Det var väldigt vanligt. Det var inga nådiga mejl heller. Om det sedan handlade om djurägare, kollegor eller om chefen. Men det där var en del av vardagen. Jag hade bra koll på anmälningar från djurägarna. Det var nästan alltid de duktiga ­inspektörerna, de som kunde göra förelägganden utan att bli ovänner med djurägaren som råkade ut för interna påhopp.”



Ingen som granskar

En av bristerna i systemet menar ­Christina är att det inte finns en tredje oberoende part, som kan gå in och granska yrkesutövningen. Det hade varit särskilt behövligt när det ­gäller beteende och bemötande. Det finns alltså ”inbyggt” att vi måste lita på våra inspektörer och att de inte får kollas, inte ens om det behövs.

”Det där med förtroendet är en grundförutsättning, tycker jag. I den bästa av världar är det just så det skall fungera. Men när vissa utövar mer makt än situationen kräver, hos djurägaren eller på kontoret, faller hela tanken. Om inte ansvaret för god myndighets­utövning delas av oss alla, så haltar systemet. Då har chefen mycket lite att sätt­a emot, säger Christina a­vslutningsvis. ”Flertalet av dem som kom hade aldrig mjölkat en ko eller mockat efter en gris. Så är det fortfarande. Jag har en känsla av att de flesta har tonvikt på de mindre djuren, hundar och katter. EU:s direktiv (livsmedel, kontrollförordningen), säger att tyngden i inspektionerna skall ligga på lantbrukets husdjur. Det här skapar en slags förvirring och då blir det lätt den personliga agendan som påverkar myndighetsutövningen, både internt och externt.”Christina berättar att erfarenhet av olika djurslag kan ha avgörande betydelse för hur lantbrukarens djur bedöms.”Ta till exempel de amerikanska mjölkkorna. De ser ut att vara skinn och ben, men det är så de ser ut. Det måste du veta när det kommer till att inspektera en ­besättning med sådana djur. Jämförs de med de lågställda och lite kraftigare mjölkkor som vi är vana vid att se, då blir det fel. Men sådant händer om det saknas praktisk erfarenhet.””Känner man sig dessutom ifrågasatt i sitt utövande, är det lätt hänt att man lägger sig till med en lite tuffare attityd. Både mot lantbrukaren och internt. Välmående kor kan plötsligt bli ­undernärda.”Men visst måste väl intern­utbildningarna täcka in sådant?”Nej, det gör de inte. Det finns ­heller inget krav på praktisk erfarenhet i grundutbildningen, så varför skulle det ingå i jobbet?”Vad är det för struktur som våra ­inspektörer går omkring i?”När de kommunala inspektörerna kom till länsstyrelsen blev det som det kan bli, när olika kulturer förs samman. Varje individ försöker hitta sin roll och någon vill bestämma. Det blev ­nästan anarki emellanåt och många hade svårt att rätta sig efter länsstyrelsens ­struktur”, berättar Christina Håhus.”Vi gjorde jättemycket för att skapa en samsyn, men gruppen var ­väldigt ­heterogen. Vi hade ett tjugotal ­inspektörer och de flesta var fantastiskt duktiga. De gjorde ett jättebra jobb. Men så hade du också en handfull som hade egna agendor. Den lilla gruppen – ofta var de inte heller trevliga utåt, skapade en rädsla bland lantbrukarna. Också mycket duktiga och välutbildade lantbrukare kunde skaka av rädsla när de fick en inspektion. Då är det något som är fel.”Vad gjorde du som chef då?”Det var svårt att komma åt saken. Mina redskap för att komma tillrätta med personalproblem var till exempel samtal och debriefing. Jag hade väldigt mycket samtal. Sedan hade vi personalhandläggare som stöttade upp i sam­talen. Vi gjorde en massa insatser, men det var alltid svårt att komma åt de där som hade egna mål. Jag vet chefer som slutade på egen begäran för att de inte orkade med konflikterna. Den lilla gruppen gaddade sig samman och då var det inte enkelt att mäkla fred.””Vid ett tillfälle hade vi rekryterat en chef som orkade i fyra månader, sen var det slut. Då började jag förstå att delar av kulturen faktiskt äter överordnade. Den chef som klarar sig bäst, är den som inte ställer så stora krav på de där ­individualisterna.”Varför kan de starka individerna härja som de gör?”Jag har också ställt mig den ­frågan, många gånger. För det första är ­arbetsrätten så otroligt stark. Den är nästan alltid bra, men här kan det bli fel. De som har en egen ­agenda kan använda arbetsrätten för att ­fortsätta köra sin egen stil. Arbets­rätten går ­nästan ­alltid på medarbetarens ­version. Då kan ­chefen bli synda­bocken i ett drama, där det i själva verket ­skulle vara en opartisk bedömning av den anställdes förut­sättningar och ­kvalifikationer som avgjorde utgången.””I det tillspetsade läget går den a­nställde till läkaren och sjukskriver sig, hellre än att ta till sig kritiken. Vad har jag då för redskap kvar om jag vill ­åstadkomma en förbättring? Jag har varit med om att läkaren ut­tryckligen varnat mig för att lyfta ut någon ur gruppen”, avslöjar Christina Håhus.”Efter svåra handläggningar sökte jag ofta upp inspektören och erbjöd hjälp och stöd. Det var vad jag kunde göra. Men om personen ifråga då inte ansåg sig behöva den där hjälpen, fanns det ju inte mycket att göra. Inspektörerna ville ju sköta sitt jobb själva och det måste jag respektera. De har det mandatet och det skall ha gått väldigt långt för att jag skall kunna gå in och styra. Detta är kanske det andra problemet. Den som inte vill ha chefens hjälp, kan alltid tacka nej. Då är det svårt att bedöma till exempel lämpligheten i ett agerande ute hos l­antbrukaren.”För djurens bästa”Jag talade en gång med en inspektör i ett fall där djurägaren mådde väldigt dåligt. Inspektören var väldigt tydlig med att vi är här för djurens bästa, inte för ägarens. Här anar vi ett perspektiv. Jag underströk då att vi också måste ta hänsyn till djurägaren. Du har en ­människa i andra änden. Det är den människan som skall sköta djuren, även när vi har lämnat gården. Djuren mår inte bättre av att vi behandlar ägaren illa.””Hur mycket vi än älskar djur, får vi aldrig sätta det djurrättsliga före det genuint mänskliga. Det gäller att kunna göra en bra avvägning. Finns det ingen erfarenhet av djurverkligheten, eller om du tycker att djur är viktigare än lantbrukare, kan det vara svårt att göra de avvägningarna.”Christina menar dock att de ideologiskt färgade agendorna är mindre fram­trädande än de personliga. Hon ger mig flera exempel på hur ointresse, personligt maktbegär eller ren inkompetens styrt utövningen i fält. Hon berättar om enskilda inspektörer som varit mycket otrevliga mot djurägare och att hon ­också fått flera brev, som kan styrka sådana beteenden.Det har även hänt att inspektörer bitit sig fast vid en djurägare eller ett fall och inte gett sig förrän någon krupit på knä. Det blir liksom personligt. Det är ingenting som länsstyrelsen står för, men det är svårt att bevisa och följaktligen svårt för chefen att åtgärda.”Jag hade inte de redskap som ­behövdes för att komma tillrätta med problemet.””Länsstyrelsen är en myndighet som bemödar sig om ett gott beteende. Men många problem uppstod när vi inte själva fick välja vilka som ­skulle få bli inspektörer. Det är en av de ­ofullkomligheter som påverkar ­systemet idag. Hade vi fått möjlighet att ­välja ­personal från början så hade nittio ­procent blivit anställda, men de där som inte höll måttet hade åkt ut. Då hade läget varit annorlunda”, konstaterar Christina Håhus.Hon bekräftar att skillnaden mella­n ­lagstiftningen och föreskrifterna är en av källorna till problem ute hos d­jurägaren.”Djurskyddslagen betonar att du skall se helheten i stallet och på gården. Hade lagen varit ännu tydligare på denna punkt, så hade det också varit enklare för inspektören att göra en förnufts­mässig bedömning av läget och stå för den. I stället kommer detaljerade föreskrifter in och det kan handla om mått på båspallar eller takhöjder. Om du då är minsta lilla osäker i din ­utövning, blir det föreskrifterna som styr. Då kan det också inträffa att djurägare med friska och välmående djur trillar dit på ­centimetrarna. Det problemet blir såklart värre om inspektören saknar erfarenhet av ett visst djurslag. Det blir helt enkelt mer riskabelt att fria än att fälla.”Christina pekar på medias stora inflytande i frågor som rör djurens ­välfärd.”Det hände emellanåt att jag blev uppringd av lokaltidningen direkt efter ett möte om en känslig handläggning. Reportern visste precis vad som hade avhandlats under mötet, trots att ingen­ting av det ännu hade blivit offentligt. Det var en helt ny upplevelse för mig. Om demokratins skall fungera är ­medias granskning en nödvändig ingrediens. Men det förutsätter också att journalisten får den samlade bilden av en fråga och inte subjektivt utvalda delar. Ensidig rapportering leder oftast inte till en bättre handläggning av ett ärende. Tvärtom leder det till ett sämre internt förtroende, ett sämre arbets­klimat och en sämre handläggning.””I Sverige har vi meddelarskydd. Som chef får jag aldrig forska i vad som hänt när media blivit inblandade. Det är en absolut regel och den följde jag lika absolut i min chefsutövning. Men jag har sett konsekvenserna av att media skildrar aktuella fall utan att ha hela bilden. I slutänden drabbar det nästan alltid djurägarna. En slags djurrätts­populism som slår ut professionalism, var du än möter den.”Christina berättar att det kunde gå ut interna gruppmail om till exempel ledarskapet. Vid ett tillfälle hade hon vidtagit åtgärder mot ett olämpligt agerande och svaret blev en rad hätska interna mejl om det egna ledarskapet.”Sådant är rent ut sagt riktigt ­otrevligt. Det blir en sidas åsikter som präglar frågan och som chef är du alltid ifrågasatt. Att gå i svaromål i det läget blir lika fel som att tiga still. Det uppmuntrar inte ett bra arbetsklimat eller en konstruktiv diskussion.”Jag frågar Christina om det där med interna gruppmejl som påtryckning var vanligt. Hon skrattar.”Om du bara visste! Det var väldigt vanligt. Det var inga nådiga mejl heller. Om det sedan handlade om djurägare, kollegor eller om chefen. Men det där var en del av vardagen. Jag hade bra koll på anmälningar från djurägarna. Det var nästan alltid de duktiga ­inspektörerna, de som kunde göra förelägganden utan att bli ovänner med djurägaren som råkade ut för interna påhopp.”En av bristerna i systemet menar ­Christina är att det inte finns en tredje oberoende part, som kan gå in och granska yrkesutövningen. Det hade varit särskilt behövligt när det ­gäller beteende och bemötande. Det finns alltså ”inbyggt” att vi måste lita på våra inspektörer och att de inte får kollas, inte ens om det behövs.”Det där med förtroendet är en grundförutsättning, tycker jag. I den bästa av världar är det just så det skall fungera. Men när vissa utövar mer makt än situationen kräver, hos djurägaren eller på kontoret, faller hela tanken. Om inte ansvaret för god myndighets­utövning delas av oss alla, så haltar systemet. Då har chefen mycket lite att sätt­a emot, säger Christina a­vslutningsvis. Av Peter Hillve

Tillbaka

Lantbrukets Affärer * Tejarps Gård * 230 41 Klågerup * Tel 040-40 86 80 * Fax 040-40 86 86 * info@lantbruketsaffarer.se Logga in