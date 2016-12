Start

Omorganisationerna dränerar lantbruksbranschen

Author: Lantbrukets Affärer | Posted: | Views: Majoriteten av stora aktörer inom lantbruks­branschen har de senast åren genomfört stora förändringar. Ibland måste negativa strukturer brytas. Men sker omorganisa­tionerna för ofta så dräneras branschen på kompetens och kraft, vilket nu är en realitet. Under de sista tio åren har det skett stora omorganisationer inom Lant­männen, LRF Konsult, Scan, Hus­hållningssällskapen, Husdjurs­föreningarna, SLU med flera. Med jämna mellanrum kan det vara befogat att göra omdaningar för att bryta negativa strukturer och bygga upp nya bättre organisationer. Men tyvärr genomsyras de flesta av de gjorda ändringarna av desperata behov av att snabbt skära i kostnader, eller helt enkelt av nya chefers önskan om att visa på förändringar. Det är svårt att se några större fördelar för den enskilda lantbrukaren.

Varje omorganisation kostar initialt pengar. Avgångsvederlagen för avskedade personer är inga försumbara summor i jämförelse med de ekonomiska resultaten i de företag som omorganiserar. En ännu större kostnad är att verksamheten stannar upp i väntan på att den nya organisationen ska sätta sig eller en ny chef ska tillsättas.



Ökad osäkerhet

Medarbetarna tvingas lägga tid och kraft på interna frågor istället för att skapa kundnytta. Nya chefer, diskussion om nya arbetssätt, interna slitningar av att söka om sina egna tjänster, extra teambuildingsmöten, förflyttning av tjänster till andra orter. Många k­ompetenta medarbetare slutar som en direkt följd av den osäkerhet som uppstår och för att de helt enkelt inte hinner göra ett bra jobb.

Lantmännen är troligen det företag som genomfört de mest kostsamma omorganisationerna och betydande chefsbytena under de senaste tio åren. Koncerncheferna har hetat Birgitta Johansson-Hedberg, Jörgen Sallenhag (tillförordnad), Per Strömberg och nu Per-Olof Nyman. Chefen för division Lantbruk var under många år Arne Rantzow. Han ersattes tillfälligt av Per Strömberg, sedan kom Monika Lekander och idag är Johan Andersson divisionschef.

Förlorat fokus

Varje chefsbyte har inneburit omorganisationer och förlorat fokus på kärnverksamheten. Mest negativt för Lant­männens lokala konkurrenskraft och närvaro, var nedläggningen av m­ot­tagningsplatser inom operation Blåljus. Största k­ompetens­tappet var koncentrationen av verksamheten till Malmö.

Det senaste upplägget med fält-, inne- och KAM-säljare där samma person ska kommunicera med sin kund om foder, växtskydd, gödsel, utsäde och spannmålsaffärer är en katastrof. Denna struktur kommer endast leda till ett tapp av personal och marknadsandelar. Det är väl ändå självklart att samma s­äljare inte har en chans att förse en kund med relevant information inom så skilda områden. För att lantbrukskunderna ska kunna vara effektiva i sin informationsinhämtning och göra bra val behövs kompetenta säljare, som är väl uppdaterade på sina specifika områden.



Vårda kundrelationer

LRF Konsult är dock inte långt efter när det gäller att omorganisera så mycket att det skapar förvirring bland kunder och att personal slutar. För företag med stor insyn i kundens ekonomi är det ännu viktigare med stabila kundrelationer för att inte tappa förtroende och kontinuitet i rådgivningen.

Det finns även en mängd exempel på fusioner och bolagsbildningar inom lantbruksbranschen. Syftet har oftast varit att renodla och effektivisera organisationerna. Men de ansvariga verkar ha glömt bort att det utöver förändringar i företagsform även krävs förändrat arbetssätt för att uppnå de tänkta effekterna. Att till exempel bilda separata rådgivningsbolag som Hushållningssällskapen gjort, är ju i sig självt ingen garanti för varken förbättrad lönsamhet eller kvalitet.



Ställ krav på företagen

De flesta av företagen som gjort stora organisatoriska förändringar de sista åren har styrelser där lantbrukare finns representerade. Det är viktigt att lantbrukarrepresentanterna är aktiva i detta arbete. Men därutöver finns i många fall även andra påverkansvägar. Både formella och informella, där lantbrukare kan framföra synpunkter på verksamheten. Som ägare eller medlem kan du faktiskt kräva information, bakgrund till strategier och framtidsplaner.

Genom en tät kontakt med sina kunder-, ägare- och medlemmar borde företagen ha lättare att behålla lantbruksnyttan i fokus och därmed fatta goda beslut. Lantbruksbranschen är så pass liten i Sverige att det är viktigt att alla aktörer medverkar till att undvika ineffektivitet. Detta är nödvändigt för att svenskt lantbruk ska klara konkurrensen från sin omvärld. Av Per Axelsson och Ulrik Lovang, Lovang Lantbrukskonsult

