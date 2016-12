Start

Symbios mellan teknik och kemi – skapar nya möjligheter 15511

Author: Lantbrukets Affärer | Posted: | Views: Gränsen mellan maskintillverkare och kemföretag har börjat luckras upp. Först ut är Monsanto, som i ett par år har testat ett styrprogram för variabel utsädesgiva. Före jul tillkännagav också John Deere och BASF ett nytt samarbete. Istället för skruv och mutter handlar utveckling av nya maskiner allt mer om ettor och nollor.

Till och med harvar kan numera förses med GPS-styrd djupreglering och i brittiska lantbruksteknikutbildningar ingår idag även kurser i mekatronik. Att ta ett större grepp om maskinens uppgift och inleda samarbete med både kemi­företag och växtförädlingsföretag, låter i sammanhanget ganska följdriktigt.

Maskintillverkaren John Deere och kemiföretaget BASF gör nu en ­gemensam satsning för att utveckla nya lösningar som ska ge ökad avkastning.

Integrerade lösningar för precisionsjordbruk och hela gårdssystem ska enligt de två företagen uppfinnas från ­grunden, inte genom en kombination av redan existerande verktyg. Hantera fältdata

Markus Heldt som är vd för BASF Crop Protection, konstaterar i ett press­meddelande att både John Deere och BASF har många års erfarenhet av att hantera jordbruksdata.

”Det verkliga värdet ligger i att hjälpa odlare att tolka dessa data, så att de kan fatta exaktare och effektivare beslut om sina grödor och verksamheter.”

Bland annat kommer BASF att ­lansera en ny tjänst för fältbesiktning och odlingsstöd. John Deere börjar med att ta en titt på hur lantbrukare ska kunna hantera fältdata på nätet i före­tagets portal. Även smidigare styrning av sprutor ingår i John Deere:s utvecklings­program.

Utvecklingen av de nya ­funktionerna ska ske i samarbete med odlare och kommer att lanseras under 2014. Varierad utsädesmängd

Monsanto har sedan 2012 fälttestat sitt nya program – FieldScripts, för ­etablering av majs. Genom att själva ta fram ett system för styrning av utsädesmängd och även av vilken hybrid som ska användas, har företaget skaffat sig ett försprång. Med hjälp av program­varan rekommenderar utsädessäljare certifierade av Monsantoägda utsädesfirman DeKalb, både utsädesmängd och vilken av företagets majshybrider som passar bäst.

FieldScripts ingår som en första del i Monsantos nya plattform Integrated ­Farming Systems – IFS. Program­varan förses med information om fältets ­storlek och form, skördekarta och markkarta. Detta kombineras med ­Monsantos uppgifter om de olika hybridernas egen­skaper. Resultatet blir således en datafil som kan variera, både utsädesmängd och vilken hybrid som ska användas. Upp­lösningen är hög, fältet delas i rutor som är tio gånger tio meter stora. Egen app

Datafilen överförs med hjälp av en Monsantoägd applikation för surf­platta kallad FieldView. I hytten kopplas surfplattan till en monitor, som även den är framtagen av Monsanto. Under 2014 kommer programvaran att ­lanseras ­kommersiellt i fyra delstater i USA. Den första versionen kommer inte att ­inkludera möjligheten att byta utsäde under gång.

Ted Crosbie från Monsanto, säger till tidningen Successful Farming magazine att lantbruk är som en Rubiks kub.

”Vi har tagit fram IFS för att ge lantbrukaren möjlighet att vrida kuben, så att varje bit hamnar rätt och skörden ökar med några hundra kilo.” Av Sofia Barreng

