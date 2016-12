Lönsamt återtåg för mjölk i skogsbygder

Till skillnad från 1970-talet då mjölkgårdar med 30 kor fortfarande var lönsamma, handlar det nu om större besättningar gärna uppåt 180 kor för att nå god lönsamhet. Ett problem är att en besättning av den storleken behöver ha minst 100 hektar åker, varav åtminstone sju hektar bete nära ladugården. Något som sällan finns i skogsbygder, där det är ont om jordbruksmark nära gården.

”En lösning kan då vara nyodling av skogsmark nära ladugården. Det är klart mer förmånligt ekonomiskt än att köpa till jordbruksmark”, konstaterar Karl-Ivar Kumm.

Han har i ett projekt finansierat av Agrovästs mjölkprogram, räknat ut nyodlingskostnaden baserat på ett tiotal gårdar i bland annat Sjuhäradsbygden som han besökt. Inklusive förlorade framtida skogsnetton landade kostnaden under gynnsamma förhållanden på runt 30 000 kronor per hektar. Krävdes dessutom stenröjning och täckdikning kan totalkostnaden bli den dubbla, men det kan ändå vara en lönsam investering.

”Dessa kostnader ska ju jämföras med vad det kostar att köpa åkermark. En fördel med nyodling framför köp är att nyodlingskostnaderna dessutom är s­kattemässigt avdragsgilla.”

Första året efter nyodling såg cirka åtta hektar havre ut så här och gav fyra ton kärna per hektar. I bakgrunden syns 55-årig tallskog, som fortfarande har hög värdetillväxt och därför är för ung för lönsam omföring till jordbruksmark. Foto: Karl-Ivar Kumm

Aptitlig skogsmark

Eftersom det sällan finns åkermark till salu nära den egna gården är därför egen skogsmark i närheten ett aptitligt alternativ om den är lämpad för nyodling. Den billigaste varianten är slutavverkning, stubbrytning, fräsning och grundgödsling vilket kostar cirka 20 000 kronor per hektar. Där även stenröjning och täckdikning tillkommer landar motsvarande summa på runt 50 000 kronor per hektar.

”Vid 40 års avskrivning och tre procents real ränta, blir årskostnaden för ovanstående investeringar 900 respektive 2 200 kronor. Den årliga förlusten av skogsnetton då uppodling trängt undan återplantering blir cirka 100 kronor per hektar på tallmark, som kan producera 6,5 skogskubikmeter per år och 400 kronor på bra granmark. Om du slutavverkar 20 år för tidigt för att snabbt kunna nyodla, blir den genomsnittliga skogliga förlusten 500 respektive 1 100 kronor per hektar.”

Den totala årskostnaden för nyodlad åker varierar därmed inom ett intervall från 1 000 till 3 300 kronor per hektar.

”Nyodling av skogsmark är ett ekonomiskt intressant alternativ för att skapa areal­underlag för större mjölkkobesättningar i skogsbygder”, säger Karl-Ivar Kumm.

Billigare transporter

Det handlar dock inte bara om kostnader, utan kalkylen har även en uppsida.

”Om ett skifte ligger tio kilometer från gården beräknas transportkostnaden för ensilage och gödsel bli 1 800 kronor högre per ko, jämfört med om det ligger hemma vid gården. Vid 1,6 ko per hektar kan du följaktligen spara 2 900 kronor per hektar och år. Det överstiger med god marginal nyodlingskostnad och förlorade skogsnetton för de flesta marker. Förutom vid höga uppodlingskostnader och för tidig slutavverkning på bördig granmark.”

Men även för den senare finns det vinst att hämta. Detta om de nyodlade fälten hemmavid blir större och mer lättbrukade, än de tio kilometer bort som ersätts.

Storleken avgörande

”Större besättningar ger lägre arbetsåtgång och byggkostnad per ko. Vid de priser som gällde i genomsnitt 2008–2011 var TB3 – 4 000 kronor högre per ko och år vid 180 än 90 kor, enligt SLU:s områdeskalkyler. Vid 1,6 kor per hektar blir förbättringen därmed 6 400 kronor per hektar, vilket är klart högre än kostnaden för nyodling och förlorade skogsnetton.”

Vid utökning till ännu större besättningar avtar däremot lönsamhetsförbättringen, både per ko och per hektar ökad areal.

Nyodling nära ladugården är lönsammare än smååkrar längre bort. Denna slåttervall var tidigare skog, men sparar nu kostnader för arbete, drivmedel och maskiner vid ­ensilageskörd och gödseltransporter. Foto: Karl-Ivar Kumm

Ekologiskt bäst?

När det gäller val av produktionssystem menar Karl-Ivar Kumm att ekologiskt verkar vara ekonomiskt intressant i svenska skogsbygder, där det är möjligt att nyodla. Vid nyodling undgås dels omställningstiden. Dels innebär slopade mjölkkvoter inom EU att många ekologiska mjölkproducenter i exempelvis Danmark troligen överger ekoproduktion, då det inte finns tillgänglig mark där för att öka ekobesättningarnas storlek. Detta kan bidra till gynnsammare prisutveckling på ekomjölk än på konventionell mjölk framöver.

”Mycket mark nära ladugården är en förutsättning för storskalig ekologisk produktion. Detta eftersom ekoproduktionen kräver mycket bete per ko och nyodling är då ett intressant alternativ även ur denna aspekt.”

Sjunkande skogspriser är en annan faktor att beakta i kalkylen. Idén till nyodling fick han redan efter stormen Gudruns framfart. ”Gudrunbete” för köttdjur blev då ett intressant alternativ till nyplantering. Nu har Karl-Ivar Kumm alltså tagit sin idé ytterligare ett steg till mjölkproduktionen.

Av Ulf C Nilsson