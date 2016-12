Start

Överkapacitet på tröskan istället för större tork 17039

Author: Lantbrukets Affärer | Posted: | Views: James Price som bor strax utanför Oxford i Storbritannien, valde att köpa större tröska istället för att bygga ut torken.

”Vi ökade tröskkapaciteten och kan nu välja att tröska vid rätt tillfälle”, säger han. James Price brukar sedan snart tio år tillbaka familjegården Perdiswell Farm, som ligger i närheten av Oxford. Hans far Malcolm fördubblade sina odlingar 2003. Han bytte då till en större tröska och byggde en större tork.

”Då såg vi tydligt hur stor bety­delse tröskans storlek har”, kommenterar James.

När James själv för ett par år sedan fick möjlighet att ytterligare utöka arealen, föll det sig därför naturligt att skaffa större tröska istället för tork.

”Med en liten överkapacitet på tröskan, kan vi tröska vid lägre vattenhalter och det finns ingen risk att torken blir en flaskhals.” Dyr tork

James valde att köpa en begagnad Lexion 570 med ett 25-fots skärbord. Han tröskade då 550 till 600 hektar per år med en kapacitet på 40-56 hektar per dag.

”Torken klarar som max 16 ton i timmen och tröskan avverkade cirka 35 ton i timmen. Under de år vi hade tröskan, så tröskade vi inget över 18 procents

vattenhalt och systemet fungerade bra.”

James berättar att han för tre år sedan återigen fick ett erbjudande om att utöka arealen. Han tittade då på vad en större tork skulle kosta. Summan landade på runt 120 000–130 000 pund, vilket han inte tyckte sig kunna motivera. Istället valde James att ännu en gång öka tröskstorleken. James Price ökar kontinuerligt sin areal. Han har valt att investera i en begagnad tröska med överkapacitet istället för att bygga en större tork. Tålamod

Nu rullar istället en Lexion 580+ med bandställ och ett 35-fots skärbord på Perdiswell Farm. Den nya tröskan har en kapacitet på 45 ton i timmen, vilket innebär att James har tillräckligt med överkapacitet för att kunna välja att tröska vid lägre vattenhalter och även hinna med att tröska åt andra.

”Det gäller bara att ha bra tålamod. Men det brukar inte vara något problem. Vi är endast två personer som jobbar på gården och vi brukar ha fullt upp att göra på förmiddagarna. Vi hinner ändå inte upp i tröskan förrän framåt klockan elva.”

Ännu har James inte fått helt bekräftat att hans tankar om att ha en tröska med överkapacitet löser hans problem. Fjolåret var nämligen ovanligt torrt och merparten av skörden låg under 15 procents vattenhalt. Börja sälja

Inför nästa odlingssäsong har James utökat sin areal till totalt 800 hektar genom kontraktsodling hos en granne. Den här gången behövde han dock inte fundera på torkning och lagring, eftersom gården var utrustad med en egen spannmålsanläggning. Hittills har James varit helt säker på att han ska torka och lagra all sin spannmål själv. Men han har nyligen fått ett erbjudande från en spannmålsfirma och har börjat tänka i andra banor.

”Camgrain kom nyligen med ett intressant erbjudande och det kanske blir så att jag i fortsättningen säljer en del av min produktion till dem”,

konstaterar James. Av Sofia Barreng

