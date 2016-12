Start

Reglerat harvdjup sparar bränsle 16694

Author: Lantbrukets Affärer | Posted: | Views: Nästa GPS-styrda redskap är kultivatorn. Brittiska mjukvaruföretaget SOYL har tagit fram ett program som kan variera bearbetningsdjupet under gång.

”Det ger minskade kostnader för jordbearbetning”, säger Richard Scholes som är tillverkare av en kultivator anpassad för programvaran. Richard Scholes är själv lantbrukare i Yorkshire och har under femton års tid använt sig av en Väderstad Rapid. Han såg hur såmaskinen kunde kompletteras för att passa bättre till förhållandena på gården.

”På mina jordar behövdes lite extra luckring före överfarten med Rapiden”, berättar han.

Önskemålet förvandlades till verklighet, i form av en djupluckrare med ett maximalt arbetsdjup på 30 centimeter. Luckraren monterades före såmaskinen och fick namnet Rapid Lift. Sedan några år tillbaka tillverkas den i det egna företaget Cultivation Solutions.

När Richard kom i kontakt med SOYL:s nya programvara för automatisk reglering av bearbetningsdjup, var han inte sen med att inleda ett samarbete. Både Rapid Lift och företagets kultivator Titan Power Drive går nu att få med automatisk djupreglering. Cultivations Solutions jordbearbetningsredskap kan utrustas med automatisk djupreglering för 6 000 pund. Dyr bearbetning

Företaget SOYL utvecklar och säljer programvara för precisionsodling. Med hjälp av penetrometermätningar skapas en karta över markpackningen i fältet och informationen lagras i programvaran SubSOYL. Programvaran Autodepth anpassar sedan redskapets arbetsdjup, så att mer packade områden bearbetas djupare. Vid brittiska maskinmässan LAMMA 2013 fick systemet priset IVEL Award för sina positiva miljöeffekter.

”I Storbritannien pratas det numera mycket om kostnaderna i jordbearbetningen, kommenterar Richard Scholes.

Han ser speciellt hur djupgående markpackning utgör ett problem och är kopplat till stora kostnader vid bearbetning. Att programvaran också kan styra bearbetningsdjupet beroende av jordarten, används av flera av företagets kunder. Reglerat arbetsdjup vid jordbearbetning kapar bränslekostnader. Luckrar körspår

”Vi ser även hur lantbrukare väljer att bearbeta olika djupt i gamla körspår och på vändtegen”, säger Richard Scholes.

De har då lagt in koordinater från tidigare körningar i programvaran.

”Det sparar mycket bränsle om den djupa bearbetningen bara sker i körspåren efter tröskan eller sprutan. Men vi har också sett hur flera lantbrukare gör tvärtom. De låter redskapet lyfta vid tröskspåren och stör på det viset inte de permanenta körspåren.”

Företagets Titan Power Drive består av djupluckrande kulivatorpinnar med en typ av gåsfotsspetsar, följda av tallrikar och till sist en vält. Här är det enbart kultivatorpinnarna som med hjälp av en parallellogramkonstruktion, har reglerbart arbetsdjup. Försiktig försäljning

Cultivation Solutions har sedan två år tillbaka en återförsäljare i Danmark, Heden Maskinforretning A/S. Deras representant Jack Petersen berättar att försäljningen ännu inte riktigt tagit fart.

”Det brukar vara som ringar på vattnet. Om en lantbrukare köper en utrustning så sprider det sig”, konstaterar han.

En Rapid Lift med sex meters arbetsbredd kostar i Danmark 250 000 DKR. För att dessutom få automatisk djupreglering, krävs en ytterligare investering på 55 000 DKR. Jack Petersen tycker att utvecklingen mot automatisering av flera funktioner är spännande. Han har även haft kontakt med intresserade lantbrukare i Sverige. Av Sofia Barreng

