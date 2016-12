Start

Biståndspengar och kontakter – göder SNF:s lobbyverksamhet

Author: Lantbrukets Affärer | Posted: | Views: Under 2012 fick Naturskydds­föreningen nästan 90 mil­joner kronor i statsbidrag, varav det mesta från Sida. Som biståndsorganisation ingår SNF i ett nätverk med aktörer som Svenska kyrkan och Forum Syd. Tillsammans påverkar de i hög grad opinionsbildningen kring lantbruket. I våras publicerade den starkt SNF-kritiska sajten ”Vargfakta” en sammanställning av statsstöden till SNF. Det tydliggjordes då att föreningen under tiden 2007–2012 fick 343 miljoner kronor i bidrag, vilket framgår av vidstående tabell. Därav bidrog Sida med 270 miljoner kronor, Naturvårdsverket med 30 miljoner kronor och Kemikalieinspektionen med 15 miljoner kronor.

Det totala svenska biståndet uppgår till drygt 38 miljarder kronor. En stor del av pengarna kanaliseras via så kallade NGO:s – Non-Governmental Organizations. I Sverige finns ett halvdussin större sådana, varav alltså SNF är en.

Det har länge funnits en spricka i biståndssfären mellan Sidastödda NGO:s och det Moderatstyrda Utrikes­departementet. År 2012 stoppade Moderaterna Forum Syds medverkan i den svenska FAO-kommittén. Forum Syd – paraplyorganisation för en brokig skara av cirka 160 ideella organisationer, beskrevs av M som alltför ”extremt” och ”marxistiskt”. Även SNF och Svenska kyrkan låg pyrt till hos Moderaterna, men de båda hade redan hunnit slinka in i FAO-kommittén. Ovanlig kritik

I fjor fick NGO-arna revansch. Efter en granskning av Svenska Dagbladet fick UD som har hand om 12 miljarder av biståndsbudgeten, förödande kritik för sitt sätt att hantera pengarna. Moderaternas angrepp på delar av NGO-sfären var en udda företeelse. I de allra flesta politiska eller mediala etablissemang

hör det knappast till god ton, att ifrågasätta organisationer som elakt uttryckt tagit ”Det Rätta” på entreprenad.

SLU-trion Torbjörn Fagerström, Sten Stymne och Jens Sundström har gått mot strömmen. Gång efter annan har de i skiftande konstellationer ifrågasatt den politiska satsningen på ekologiskt lantbruk. Detta både i Sverige och i en rad u-länder, som backas upp energiskt av biståndsorganisationerna. Kyrkan svarar

På midsommardagen framförde Torbjörn Fagerström och C-riksdagsledamoten Staffan Danielsson återigen den kritiken i ett DN-inlägg. Den som på Google söker svar på det, hittar snart ett långt genmäle från Gunnel Axelsson Nycander – som är Svenska kyrkans policyhandläggare för klimat och livsmedelstrygghet.

Axelsson Nycanders argument låter välbekanta för den som följt trätorna mellan SNF:s ledargarnityr och Staffan Danielsson. Så är hon också gift med SNF:s generalsekretare Svante Axelsson. Något som snarare än en pikant detalj, är ett exempel av många på vilken åsikts- och personalunion som finns mellan de olika delarna av Folkrörelse­sverige. Mot bättre vetande

”Det är obegripligt att inte böndernas företrädare – LRF kraftfullt reagerar mot SNF:s propaganda, som likställer den svenska modellen för miljövänligt jordbruk med importerad mat från länder som har betydligt sämre miljö- och djuromsorg”. Så skrev duon Fagerström och Danielsson i sitt ovannämnda inlägg.

Här talar de båda nog mot bättre vetande. LRF:s val att inte gå i clinch med SNF om det ekologiska jordbruket är i högsta grad begripligt. Organisationer som SNF, Svenska Kyrkan och Forum Syd är drivna lobbyorganisationer som vet hur man sköter mediala motoffensiver.

Det turbulenta politiska klimatet med växande grupper på vänster- och högerflankerna gynnar inte heller ”medelålders vita män” i träiga sakdebatter. Staffan Danielsson och hans åsiktsfränder på SLU riskerar att fastna i ett slags ”Tom och Jerry-spel”, där de dessvärre får spela den olycksaligekattens roll.

Förklarar dödläge

På LRF-stämman i maj sammanfattade LRF Östergötlands ordförande Peter Borring i en mening, det dödläge rela­tionen mellan LRF och SNF hamnat i.

”Visst kan vi hitta gemensamma mål med SNF, som en levande landsbygd. Men SNF vill befolka den med varg­kramare och vi med folk som sköter betesdjur”, sade Borring.

Det nybildade SNF:s första insats år 1909, var att få odlingslandskapet på Ängsö i Stockholms skärgård förklarad som nationalpark. Torparen som skött åker, äng och hage fick flytta för att landskapet skulle bli ännu fagrare. Allt växte igen och några årtionden senare fick buskaget Ängsö hårdrestaureras. Frågan är hur mycket klokare SNF blivit sen dess? Av Sven-Olov Lööv

