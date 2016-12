Start

Sök artikel

Prenumerera

Annonsera Lantbrukets Affärer Lantbrukets Affärer Mjölk

Om oss

Kontakt

Journaliststipendium Info

Mjölkföretagaren – en relation att vårda 16784

Author: Lantbrukets Affärer | Posted: | Views: ”… och så sade vår bankman att hon inte trodde vi klarade att fylla stallet med ungdjur”,... ...berättade en nära bekant i förtroende när samtalet hade kommit in på problemet med bankernas b­ristande förståelse för småföretagande i allmänhet och lantbruksföretag i synnerhet.

Och hon är inte ensam. Många vittnar, inte bara för oss på redaktionen utan också i andra sammanhang, om hur bankernas attityd till och förståelse för företagande har förändrats. Det handlar inte om att de inte kan tillräckligt om bankföretagande – det räcker med att granska de senaste kvartalsrapporterna från våra storbanker för att inse att de är bra på det de gör. Nej, det handlar om att de inte vill eller kan sätta sig in hur mindre ägardrivna företag som inte är vinstoptimerade fungerar. Lantbrukets särdrag

Att driva ett lantbruk skiljer sig inte på många punkter från andra former av småföretagande, exempelvis entreprenörs­företag, hantverkare, åkerier eller mindre producerande företag. Men ett par saker avviker.

En är lantbruksföretagens höga kapitalbindning i förhållande till omsättning och även formen för säkerhet. Fastighetens värde och möjliga värdeökning får i högre grad vara säkerhet och garant för tillväxt än rörelsens lönsamhet och kassaflöde.

En annan är den biologiska produktionens variation och b­eroende av faktorer som man som producent har begränsade möjligheter att påverka. Om man köper in ämnen för att tillverka 10 000 muttrar så får man som regel ut 10 000 muttrar om det är den branschen man är verksam i. Men i lantbruket kan utbytet variera 15–20 procent mellan olika produktions­tillfällen samma, insatser till trots.

En tredje faktor som skiljer lantbruket från andra verksamheter är att det är lite som Ostindiska kompaniet; man investerar i en produktion som kommer att ge vinst när skeppet återvänder. För mjölkproducenter och smågrisuppfödare kommer likviden kontinuerligt, men för uppfödare av köttdjur och växtodlare dröjer det ett och ibland flera år innan intäkten från produktionen kommer. Kräver tålamod

Det här är faktorer som finansiären måste ha förståelse för. Lantbruket kräver mycket kapital, omsättningen är förhållandevis låg och det kan dröja innan kassaflödet sätter igång. Dessutom tar det lång tid att bygga upp en väl fungerande och högavkastande mjölkbesättning även om det går att fylla stallet från början. Branschneutrala nyckeltal

Till detta kommer olikheterna mellan lantbrukare som företagar­e, olikheter i drivkrafter, riskbenägenhet, produktionskunskap och något som får allt större betydelse i takt med att företagen växer, kompetens som företagsledare.

I bankernas första led finns som regel personer som har förståelse för detta. Men eftersom det ofta handlar som stora kreditbelopp flyttar besluten upp en våning, och då också bort från förståelsen för lantbruket som näring kännedom om företagaren. Besluten blir styrda av opersonliga och branschneutrala nyckeltal. För enskilda företag kan detta bli förödande vid tillfälliga likviditetsproblem eller för företaget när sunda och kanske nödvändiga investeringar inte blir genomförda. Otillräcklig konkurrens

Tillit måste förtjänas, en princip som gäller i båda riktningar. När tilliten till banken sviktar eller om man som kund är missnöjd med givna villkor kan man ju alltid byta bank. Men i realiteten råder otillräcklig konkurrens mellan bankerna och vid jämförelser skiljer sig villkoren och branschkompetensen inte särskilt mycket åt. För kunden är gräset alltid lite grönare på andra sidan och för banken är varje ny kund potentiella intäkter. Men snart normaliseras relationen.

Om bankerna verkligen vill ha lantbruksföretag som kunder behöver de visa en större förståelse för produktionens villkor och precis som lantbrukaren ser relationen som ”… the beginning of a beautiful friendship”.

Tillbaka

Lantbrukets Affärer * Tejarps Gård * 230 41 Klågerup * Tel 040-40 86 80 * Fax 040-40 86 86 * info@lantbruketsaffarer.se Logga in