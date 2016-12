Start

Sök artikel

Prenumerera

Annonsera Lantbrukets Affärer Lantbrukets Affärer Mjölk

Om oss

Kontakt

Journaliststipendium Info

Vinge styr dusche­n ner i grödan 15948

Author: Lantbrukets Affärer | Posted: | Views: På Klevs lantbruk HB utanför Bovallsstrand testar familjen Christensson ett nytt sätt att optimera sprutarbetet. De har utrustat sin spruta med en vingförsedd ramp som styr ner sprutduschen i grödan. Johan Christensson tar en paus i tröskningen för att berätta om gårdens nya maskin.

”Vi har använt oss av släpduk på sprutan sedan år 2000”, berättar han. ”Det har fungerat mycket bra och vi är nöjda med tekniken, men tycker att underhållskostnaderna var för stora. När vi såg en artikel om Wingsprayer­n bestämde vi oss för att kontakta u­ppfinnaren.”

Tillsammans med en kollega som också har erfarenhet av släpduk, åkte Johan till Holland för att träffa Harry Hoeben. Han har jobbat som professionell sprutförare i flera decennier och började för tiotalet år sedan att konst­ruera en vinge till sprutan. Hans mål var att styra duschen noggrannare och därmed kunna använda mindre droppstorlek utan att kompromissa med avdriften. Den nya sprutan har möjlighet till separat avstängning av varje tvåmeterssektion. Vingen både styr luftströmmarna och öppnar grödan. Eftersom sprutvingen inte är godkänd som avdriftsreducerande utrustning i Sverige, är sprutan försedd med avdriftsreducerade injektormunstycken. Harry Hoeben lanserar snart en ny Wingsprayer med två parallella vingar. Mer vind

”I Holland fick vi se sprutning där bara halva bommen var utrustad med Wing­sprayer och det var lätt att se skillnaden.”

Efter besöket hos Harry Hoeben satte sig Johan ner för att räkna på investeringen och bestämde sig för att ge den vingförsedda sprutbommen en chans. Att den gamla sprutan hade 25 år på nacken och stod i tur att bytas ut gav plus i kalkylen. Att flera av släpdukens komponenter led svårt av korrosion och krävde dyrt underhåll, gav ytterligare argument för en investering.

”Med vingen kan vi dessutom köra när det blåser mer. Det innebär att vi kunnat ta på oss mer legokörning med sprutan. Alternativet hade varit att köpa två sprutor.” Stadig gång

Johan kan redan se hur den nya sprutan utan problem klarar av vindhastigheter uppåt fem meter per sekund. Han tycker dock inte att han kan köra så mycket fortare än vanligt. Harry Hoeben hävdar att sprutan gör ett bra jobb upp till 20 kilometer i timmen, men det håller inte Johan med om.

”Det handlar bland annat om att vi har små och oregelbundna fält i våra trakter. På ett plant fält med långa drag tror jag säkert att det kan gå att öka hastigheten en del, men kanske inte riktigt så mycket.”

Klevs nya Amazone UF 1801 har en bom på 24 meter och Johan har redan sett hur bommen går stadigt även vid högre hastigheter. Han upplever att den flyter på grödan, eftersom han vid fungicid- och insekticidbekämpning låter underkanten på vingen gå 30–40 centi­meter ner i bladverket. Öppnar grödan

Hittills har Johan hunnit med att köra 400 hektar med vingen och han tycker sig se ett förbättrat resultat. Förutom att skapa luftströmmar som styr sprut­duschen, öppnar även vingen grödan. Det gör att varje strå duschas på både fram-och baksida, samtidigt som duschen kommer djupare ner i beståndet.

”När vi kör syns ingen sprutdimma över grödan, men nere i bladverket är det ett moln.”

Sedan tidigare har Johan använt reducerad vätskemängd ned till 100 liter per hektar, men han funderar nu på att istället gå upp lite i vätskemängd och kanske minska dosen lite.

”Det är om vi lyckas reducera doserna som vi verkligen kan spara pengar på metoden”, konstaterar han. Flytande gödning

Kostnaden för utrustningen var 150 000 kronor och det tycker Johan var lite väl mycket, även om han är mycket nöjd med att flera delar är av kolfiber och därmed inte kan rosta. Han ser det som helt nödvändigt att tillverkaren får utrustningen testad och godkänd, för att försäljningen ska ta fart och priserna kunna sänkas.

Även om vingen hade en för saftig prislapp har Johan en bra kalkyl på den. Förutom att öka sin legokörning till 1 600–1 700 hektar har han funderingar på ännu ett användningsområde för sprutan.

”Nästa år ska jag testa att köra flytande gödning med den. Munstyckena sitter dubbelt så tätt som på en vanlig spruta och flera delar är gjord av plast och kolfiber.”

På Klevs gård används sedan flera år tillbaka N-sensor. Fosfor och kalium styrs enligt markkartering, men flytande gödning från sprutan skulle ytterligare öka precisionen menar Johan.

”Det går inte att få tillräckligt bra precision på en slunga, speciellt inte på våra oregelbundna fält.” Två vingar

I Holland arbetar Harry Hoeben vidare med sin uppfinning. Nästa steg är att använda två parallella vingar istället för en vinge.

”Jag har låtit testa Wingsprayern på ett universitet som beräknade att den ger över 99 procents avdriftsreduktion. Med två vingar som styr luftströmmen kan resultatet bli ännu bättre”, framhåller Harry Hoeben.

Han har nu byggt en prototyp som består av två kolfibervingar. De är svepta som flygplansvingar, till skillnad från den första platta Wingsprayermodellen. Kolfiber är dock ett kostsamt material och Harry Hoeben vill ännu inte ge något pris för sin vidareutvecklade Wingsprayer. Av Sofia Barreng

Tillbaka

Lantbrukets Affärer * Tejarps Gård * 230 41 Klågerup * Tel 040-40 86 80 * Fax 040-40 86 86 * info@lantbruketsaffarer.se Logga in