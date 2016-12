Start

Ta ett fält i taget!

Author: Lantbrukets Affärer | Posted: | Views: Eftersom gårdarna blir större och lönsamheten är säkrast i höstgrödor, så blir höstbruket intensivare för varje år som går. Under en kort period ska årets skörd bärgas med så bra kvalitet som möjligt, samtidigt som nya grödor ska etableras under så optimala förhållanden som det går att uppnå. Förra hösten var en av de torraste som vi haft de senaste åren. Då det inte kom så mycket regn blev tillgången på markfukt avgörande för etableringen. En stor del av sådden fick en mycket fördröjd g­roning med ojämna fält som följd. Situationen räddades av att hösten blev lång och vintern kom inte förrän i december. Men sådan tur går inte att räkna med.

Sommaren har hittills varit mycket varm och torr. Vi är därför i samma utgångsläge som 2013, där det troligen blir viktigt att spara på den befintliga markfukten. Samtidigt vet vi från 2012 hur snabbt vädret kan slå om till att istället bli blött. Med tanke på hur skilda förhållandena kan vara olika år, bör fokus vid sådd ligga mer på groningsdatum istället för sådatum. Försämrad struktur

Den senaste vintern var nära på obefintli­g och tjälen gick knappt ner under sådjup, vilket betyder att strukturen inte återställts som vanligt. I våras var sedan vårbruket igång tidigt medan jorden på många ställen fortfarande höll mycket vatten på djupet, vilket ytterligare försämrade strukturen. När jorden nu plöjs när det är så här torrt, kommer den i många fall bli kokig och svårbearbetad.

Ett annat scenario är att det likt höste­n 2012 kommer en längre regn­period just när jorden ska redas till. Tänk därför på att ett plöjt fält inte går att röra på några dagar efter ett kraftigare regn och sådden riskerar att bli fördröjd. Ett oplöjt fält går däremot att köra bara några timmar efter kraftigt regn, så länge det inte slirar för mycket. Detta ökar chansen för att sådden k­ommer igång snabbare. Hantera vädret

Vädret blir i vanlig ordning avgörande och utgör en mycket stor risk under höstbruket. Därför är det viktigt att hela tiden minimera sårbarheten för vädrets nycker. Oavsett hur vädret blir så är det alltid säkrare att inte utföra ett moment på all areal som ska sås i ett svep, utan dela upp arealen i mindre delar som färdigställs innan nästa område påbörjas.

Alla fält skiljer sig alltid på något sett genom jordart, förfrukt, skuggad yta eller täckdikningsstatus. Det gäller att göra vad som är bäst för det enskilda f­ältet, eller del av fältet i rätt tid. Ofta kan det handla om att stanna plogen efter halva arealen och istället koppla harven samt återpacka den plöjda arealen innan den torkar ur. En målsättning kan vara att ha en så liten areal som möjligt på tilta när arbetsdagen är klar. Plöjning är ju bara ett första steg mot klar såbädd. Var flexibel

Utgå från att väderprognosen stämmer och lägg upp strategin därefter. Flexibilitet är då mycket viktigt. Går stortraktorn för plogen och endast den traktorn orkar dra harven, så koppla välten efter lilla traktorn och tryck till jorden direkt efter plöjning om det är torrt. Den fukt som sparas där kan vara avgörande. Under den tidiga hösten är jordprofilen som mest tömd på vatten sett över året och risken för skadlig markpackning är lägsta möjliga. Det ger därför möjlighet till något mer rationella lösningar där det går att tulla något på däckutrustningen.

En lösning för bättre flexibilitet är att ha tillgång till ytterligare en traktor som kan stå kopplad för harven, så det bara är att byta ekipage när det börjar torka ut. En annan lösning är att ha ett smidigt system för att snabbt koppla redskapen och byta däck. I detta sammanhang kan en stabil hjullyft var guld värd för att säkert kunna ta av och lägga på dubbelmontage snabbt. Hitta samarbeten

Ett bra alternativ för att nå en ökad flexibilitet är att samarbeta. Arbetet med att förbereda en god såbädd består av flera moment. Resultatet försämras kraftigt om arbetet avbryts mellan varje moment, men blir samtidigt inte sämre av att det inte är påbörjat. Orörd mark med stubb händer det inte mycket med. Etableringen av en gröda blir bättre i optimala förhållanden en dag senare, än under sämre förhållanden en dag tidigare.

Ett samarbete innebär snarare att mer tid frigörs då det finns tillgång till en extra traktor och förare, samtidigt som det krävs färre omkopplingar av maskiner. Samarbetet kan därför ge dubbel effekt i form av tidigare sådd under bättre förhållanden. Av Arvid Lindgren,

Lovang Lantbrukskonsult

