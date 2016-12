Start

Kalkyler plus magkänsla avgjorde satsningen på ekoodling 14366

Author: Lantbrukets Affärer | Posted: | Views: Spannmålsodlaren Peter Borring ställer om drygt halva åkerarealen till ekoodling. Ett beslut som på grund av hans roll i offentligheten övertolkats på sina håll.

”En del har undrat om jag blivit politiskt korrekt nu”, säger Östergötlands LRF-bas med ett skratt. Mycket har hänt kring den ekologiska produktionen sedan sekelskiftet, men en del är sig likt. Den dåvarande LRF-ordföranden Hans Jonssons beslut att tillsammans med några grannar ställa om till ekoodling följdes av ett antal sura kommentarer på LRF-stämman 1999.

I samma anda kallade Jönköpings kommunalråd Mats Green (M) i somras ekoodling för ”politiskt korrekt dravel”. I Östergötland har Peter Borrings företrädare och i andra sammanhang bundsförvant, riksdagsman Staffan Danielsson (C) energiskt varnat för en övertro på ekojordbruket.

”Jag är själv uppväxt den andan”, säger Peter Borring.

Hans beslut grundades på handfasta realiteter. Hur utvecklar man en växtodling om 115 hektar om gris och kyckling inte lockar, konkurrensen om jorden ger skyhöga markpriser och för lite av lätta jordar sätter krokben för specialgrödor? Kvar blev ekologisk produktion.

Beslutet mognade fram under vintern. I görligaste mån avskärmad från ideologiska schabloner analyserade Peter Borring med hjälp av Hushållningssällskapets kalkyler och i ständig dialog med både rådgivare och kollegor, konsekvenserna av en omställning. Han nämner särskilt en förebild, Sverker Peterson på Bjälbo gård vars ekoproduktion väckt respekt i breda kretsar. Lusern välkomnas

Vad visade analyserna?

”För höstvetets del bör jag kunna få 4,5–5 ton mot hittills 6,5–7 ton. Oljeväxterna är knepigare i och med att spannet i skörd är så stort, från 0,5 till 4 ton per hektar. För dem har jag räknat med en snittskörd på 1,5 ton. Till saken hör att jag är rädd för glädjekalkyler och hållit siffrorna i underkant för att slippa obehagliga överraskningar.”

Peter Borring räknar med att antalet traktortimmar ökar med 20–30 procent. Däremot begränsas ökningen av bränsleförbrukningen av en nykomling i odlingen, lusernvall.

”Jag fick komma med i Bobergs Valltork ek.för. i Fornåsa, som köper in lusernvall från ett 50-tal odlare. Lusernens pålrot sitter perfekt i växtodlingen och rollfördelningen i odlingen är knivskarp. Bobergs tillhandahåller utsädet som jag sår in. I övrigt tar de hand om hela processen och jag behöver inte tänka på något innan vallen bryts efter tre år. Omkring 15 procent av arealen vill jag rulla på med lusernvall.” Såg flaskhalsar

Till Peter Borrings vintermödor hörde att få till en växtföljd fram till 2021. Han delade in arealen i åtta block och lade upp en åttaårig växtföljd utifrån dem. Grundstrukturen byggde på höstvete och ärter-åkerböna. Efterhand kunde han också urskilja flaskhalsarna i den nya produktionen, till exempel management och ogräskontroll.

”Management är nog en underskattad faktor bakom trögheten att ställa om i slättbygderna. Ska du vända upp och ner på din tillvaro som växtodlare och bli mer närvarande i ditt företagande, så krävs nog i de flesta fall en större förstärkning än de 1 500–2 000 kronor per hektar jag räknar med att få. Men för egen del gör det tillskottet att jag kan jobba mer med att utveckla gården, eller ta in förstärkning som hjälper till med körningarna.” Peter Borring trivs i traktorhytten. Det underlättar omställningen till ekologiskt, vilket han räknar med ökar antalet traktortimmar med 20–30 procent. Ogräskontrollen bekymrar

Runt hälften av tillskottet i Peter Borrings kalkyl kommer från ekostöden, resten från marknaden. Den som ställer om till ekologiskt i slättbygderna har inte råd med något stort tapp i odlingen, påpekar han.

Ogräskontrollen tycks vara det som bekymrar Peter Borring mest. Gårdens styva leror är idealiska för tistlar och flyghavre och Peter har växt upp med berättelser om hur det såg ut innan växtskyddsmedlen kom på 1950-talet. På de lättare jordarna trivs åkerven.

”Jag räknar med att kunna hålla nere dem, framför allt genom bra växtföljder. Det ska erkännas att när jag kört förbi tistelfält i sommar har tanken dykt upp att, vad fan har jag gett mig in på? Men just nyfikenheten att prova eko på min egen gård var ytterst det som fick mig att ställa om. Kalkylerna var grunden, men beslutet tog jag på magkänsla.” Behålla sprutkunskaper

Peter Borring har begränsat maskininvesteringarna till en tolvmeters ogräsharv som han fyndade i Danmark. Att för uppåt miljonen köpa en Cameleonmaskin som möjliggör nya växtföljder i ekoodlingen står inte i proportion till intäktsökningen, resonerar han.

När det gäller växtnäring hoppas han att den flaskhalsen ska kunna hanteras med rötrest från biogas, men reglerna runt detta är i skrivande stund ovissa. En flaskhals som Peter Borring inte hunnit åtgärda alls är marknaden, att hitta helt nya vägar till lika nya kunder som han ska fungera med.

Varför ställde du inte om hela gården?

”Jag vill hålla uppe kunskaperna om den konventionella växtodlingen, inte minst på sprutsidan”, säger Peter Borring med en formulering så paradoxal för en ekoodlare att han själv skrattar till. ”Om fem år får jag se om jag går tillbaka eller ställer om resten också.” Stegvis smart

Att ställa om hela gården på ett bräde kan också bli en dyr affär, förklarar Peter Borring. En stegvis omställning är smart. Det kan bli ruggigt dyrt om lantbrukaren planerar övergången fel och till exempel inte bryr sig tillräckligt om fodret från första årets karens.

När Hans Jonsson ställde om vållade det rubriker som ”Dom kallar mig Eko-Hasse”. Har du märkt av något liknande?

”Egentligen inte eftersom ekoodlingen dels blivit mer accepterad, dels också blivit mer offensiv i och med den nya tekniken kring den. Läget är ett annat nu än när de höga ekotilläggen på till exempel mjölk gjorde att lantbrukare utan den rätta drivkraften ställde om.” Less på debatten

”Men folk har på fullt allvar frågat om jag blivit politiskt korrekt nu och då har det inte handlat om ekonomin utan om min offentliga roll, att jag skulle bli mer spelbar i offentligheten genom att bli ekoodlare. Just detta att du får en gratisbiljett till ’den goda sidan’ genom att ställa om, är något som stör mig. Jag brukar sänka min egen aktiekurs genom att påpeka att för mig är inte ekologisk odling lika med framtiden.”

Peter Borring hymlar inte om att han är less på debatten kring konventionellt och ekologiskt lantbruk.

”Det måste gå att stå upp för det konventionella lantbruket på ett sätt som gör att vi för den skull inte är emot det ekologiska. Fundamentalisterna i båda lägren borde vara nöjda med den andres existens. Ingen skulle tjäna på om alla blev ekologiska eller konventionella.”

Om fem år får vi veta hur Peter Borring landat efter språnget ut i det ekologiska. Av Sven-Olov Lööv

