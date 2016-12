Start

Markus täckdikar med helikopterhjälp 15476

Author: Lantbrukets Affärer | Posted: | Views: Som en medeltida ­falkenerare bär Markus Medin sin ­helikopter med utsträckt arm, på säkert avstånd från ­kroppen. Med sin andra hand ger han gas med hjälp av små reglage på radioenheten som bärs runt halsen. Långsamt varvar helikopterns alla rotorer upp och Markus släpper taget om flygfarkosten. Den hänger helt stilla i luften ovanför hans huvud i ett par sekunder för att sedan snabbt stiga upp i den höstgråa luften.

Markus och hans helikopter står mitt på ett fält utanför östgötska Skärkind. Här pågår täckdikning och Markus har tagit modern teknik till hjälp.

”Det händer ganska ofta att de gamla dikeskartorna inte stämmer. Flyg­bilderna hjälper mig att lokalisera deras rätta läge”, berättar han. Med stadig hand skickar Markus iväg helikoptern på nästa uppdrag. På radiokontrollen sitter en skärm där Markus hela tiden ser flygbilder från kameran. Gamla kartor visar inte alltid verkligheten. Kartorna gjordes ofta före dikningen och sedan kan dikena ha hamnat på annat ställe än planerat. Gammal och ny teknik i sam­arbete på ett fält i Östergötland. Kameran monteras på plattformen och kan med hjälp av styrservo vridas för bästa bildvinkel. Efter färdig dikning ingår dokumentation i form av flygbilder. Den gamla täckdikningen syns tydligt som skuggor överst i bild. Kameraplattform

Markus Medin är egen företagare med firman Medins Maskin och Gårdshjälp. Täckdikning och dess maskiner är minst sagt en passion för honom. Sedan han drog i gång verksamheten för drygt fem år sedan har han hunnit med att bygga upp en fungerande maskinpark, uppfinna och utveckla egna förbättringar på maskinerna samt även ge sig in i flygbranschen.

”Jag har alltid sysslat med modellflyg och såg att jag kunde ha nytta av det i jobbet.”

För tre år sedan köpte Markus sin helikopter eller kameraplattform som han kallar den. På nära håll ser ­helikoptern ut som ett mellanting ­mellan en leksak och något hämtat ur en science fiction-film. Den är byggd av glasfiber och kolfiber för att vara ­riktigt lätt och fälls smidigt samman vid ­transport. I utfällt läge är helikoptern trekantig med dubbla rotorer längst ut på vart och ett av de tre armarna. Fjärrstyrd kamera

”Jag har tre olika kameror som jag kan montera, en vanlig digital stillbilds­kamera, en videokamera samt en ­värmekamera som registrerar infraröd ­strålning”, förtydligar Markus.

Den vanliga stillbildskameran används för att skapa översiktsbilder över fält som han ska täckdika. När ­helikoptern flyger ser Markus kamerans bild i en skärm, vilket han monterat på sin radiokontroll. Med hjälp av små elmotorer kan kamerans lutning ändras. När bilden är perfekt trycker Markus på den fjärrstyrda slutaren. Bilderna lagras som vanligt i kameran och laddas över till datorn när helikoptern landat. ­Flygbilderna får sedan en snabb genomgång i ett bildbehandlingsprogram för att alla diken ska avteckna sig tydligt.

”Med hjälp av bilderna kan jag se var både stammar och grenledningar ligger. Speciellt bra syns det i grödor som lin”, understryker Markus. Felaktiga kartor

Med flygbilder och gamla dikeskartor till hjälp, kan Markus tillsammans med ­kunden bestämma vad som ­behöver göras. Ofta visar det sig att dikes­kartorna inte stämmer överens med bilderna.

”Kartorna ritades ofta ­innan ­dikningen gjordes. När sedan ­grävningen satte igång så kanske det dök upp hinder i marken som gjorde att dikena inte grävdes enligt plan”, ­förklarar Markus.

”På ett ställe bestämde vi oss för att behålla den gamla raka stammen och gräva ett nytt dike parallellt med den. När vi tog flygbilder visade det sig dock att stammen istället var grävd som ett z. Om vi hade litat på den gamla kartan hade vi grävt av stammen, vilken var en väldigt grov betongledning.” Hamna rätt

En annan fördel med flygbilderna är att samtliga gamla täckdiken kan ­lokaliseras på exakt rätt ställe på fältet.

”Även om det finns en bra karta kan det ofta vara svårt att bestämma exakt var på fältet dikena finns. Förr fanns ju inga GPS-koordinater att ta till och det saknas ofta tillförlitliga landmärken på kartorna.”

Detta kan vara speciellt användbart när målet är att lägga nya diken mellan gamla, glest liggande diken.

”Utan flygbilderna måste entre­prenören gräva hål för att leta upp de existerande dikena. Det slipper jag.”

När surhål dyker upp i fält kan ­Markus med hjälp av flygbilderna ­lokalisera omkringliggande rör och ­föreslå hur läckan bäst ska åtgärdas. Efter färdig täckdikning förser han ­kunden med flygfoton. Kunden kan även få GPS-koordinaterna för över­föring till växtodlingsprogram. Skapa höjdprofil

Med tre års erfarenhet av att ­använda flygbilder som ett hjälpmedel att ­lokalisera gamla diken och dokumentera sitt eget arbete, har Markus nu planer på att utöka användningen av flygbilderna.

”Jag har skaffat ett datorprogram som kan räkna fram höjdkurvor”, berättar han.

Genom att ta flygbilder som över­lappar varandra med 70–80 procent kan datorprogrammet räkna fram höjd­kurvor genom att jämföra de olika bilderna.

”Det kan spara många ­timmars ­knallande över fälten när jag ­använder laser för att väga av nivåerna”, ­konstaterar Markus.

Han har också planer på att använda sin värmekamera till att lokalisera blöta områden i fält efter deras temperatur. Idag använder Markus kameran för att spåra värmeläckor i byggnader. Utvecklar teknik

Totalt har flygutrustningen kostat 300 000 kronor. Markus har ingen ­kalkyl på att investeringen har lönat sig, men tror att den inneburit nya ­kunder som han kanske inte skulle ha fått annars.

Investeringen i den allra senaste ­tekniken är nödvändig och dessutom rolig, anser Markus. Det kommer inte som någon överraskning att han redan första åren som entreprenör i täck­dikningsbranschen byggde en egen maskin. Just nu är Markus på väg att utveckla en helt ny dikningsmaskin tillsammans med ett tillverkningsföretag.

”Om jag ska klara av att sitta 40 år i hytten och täckdika, så måste det finnas god förarkomfort.”

Själva grundidén med en kedja som gräver ett dike tänker Markus inte ­förändra, förutom att han ­kompletterar maskinen med en plog som kan ­sänkas ner framför kedjan för at plocka upp eventuella stenar. Det är hytten och styrsystemen som Markus främst ­koncentrerat sig på.

”Hela hytten kommer att bli vridbar och datorsystemet som övervakar och sköter grävningen blir världsunikt.” Står stilla

Teknik är alltså som själva livsluften för Markus. Han har fler goda argument till varför valet föll på att ta flygbilder med en helikopter istället för med en ­flygande vinge.

”Helikoptern har den fördelen att den kan stå still och hovra i luften. Det kan inte en vinge.”

Säkerheten är ännu ett argument som avgjort valet. Helikoptern är helt enkelt lättare att se i luften och den klarar av ett motorbortfall, fastslår han.

”Det är nästan omöjligt att se om en vinge är på väg bort eller mot dig. ­Reglerna säger att obemannade far­koster bara får flygas inom synhåll för ett ­vanligt öga. Då måste du också kunna se hur den beter sig i luften. Jag får flyga 120 meter högt. Men om fältet är stort kan avståndet upp till helikoptern bli 300 meter, då är det viktigt att den syns bra.” Ett säkerhetstänk

Markus påpekar att flygandet är ­förknippat med risker och att det när som helst kan hända att styrelektroniken lägger av.

”Alla har väl varit med om att en mobiltelefon eller dator helt ­plötsligt slutar att fungera. Det kan såklart också hända med ett modellflyg. Därför ­tänker jag alltid i förväg över vad jag håller på med.”

Markus ser stor nytta av att ­använda sig av obemannat flyg, men han tycker att marknaden har sprungit ifrån ­reglerna. Själv har han sett till att ha tillstånd från Transportstyrelsen för yrkesmässig flygfotografering med obemannat luftfartyg. Utöver det har Markus även en speciell ansvarsförsäkring som gäller just flygfarkoster. Av Sofia Barreng

Lantbrukets Affärer * Tejarps Gård * 230 41 Klågerup * Tel 040-40 86 80 * Fax 040-40 86 86 * info@lantbruketsaffarer.se