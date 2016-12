Start

Familjelantbruken nöjda med robot

Author: Lantbrukets Affärer | Posted: | Views: Enligt en finsk undersökning har robotmjölkning underlättat för familjejordbruken. Undersökningen visar även att mjölkmängden skiljer mellan robotmärkena. Precis som i Sverige har en hel del finska lantbrukare investerat i mjölkrobotar. För att kartlägga både bevekelsegrunderna till investeringen och utfallet, genomfördes därför en undersökning. Resultatet publicerades 2012. Det ­sändes ut en enkät till alla kända mjölkproducenter med robotmjölkning. Just då 379 stycken, 174 lantbrukare med totalt 199 robotar svarade.

Generellt kan sägas att det är familje­jordbruken som anammat robot­mjölkning. 17 procent av gårdarna hade anställd djurskötare. 41 procent av ­gårdarna försörjde två familje­medlemmar med arbete. Endast 14 procent försörjde tre ur familjen.

Medelbesättningen av de som svarade hade 104 hektar i den finska motsvarigheten till SAM, samt 68 kor. Spännvidden var 19 till 265 kor. Flertalet av besättningarna, 149 stycken hade enbart en robot. 23 besättningar hade två robotar och en besättning hade fyra. Den äldsta roboten var inköpt 2001. Snittåldern på robotarna var tre och ett halvt år. Mjuka värden

Av lantbrukarna var 98 procent nöjda med investeringen i robot. Bland Lely-bönderna hade 98 procent köpt robot igen. Av DeLaval-kunderna hade 89 procent investerat i robot ytterligare en gång. Generellt gavs två positiva om­dömen för varje negativt. Störst ­vinster angavs inom sociala och mjuka värden. Lantbrukarna lyfte fram att arbetet med korna var mindre på­frestande, såväl psykiskt som fysiskt. Många angav även mindre bundenhet som gynnsamt. Fler positiva effekter var enklare övervakning av djuren, samt mer tid för att öka djurvälfärden.

De största nackdelar som angavs var hög utslagning av kor, då med hän­visning till fel juverform och arbetet att lära in kvigor i roboten. Andra, inte lika omfångsrika problem var robotkrångel och väl stort underhåll på grund av dålig utrustning. Roboten skapade således ändå en viss bundenhet utanför den schemalagda arbetstiden. Ett flertal lantbrukare pekade även på bristen av kompetent problemlösning. Olika mjölkmängd

Ett av de mer iögonfallande resultaten i undersökningen var att mjölkmängden per robot skiljde mellan olika ­märken. Mest gav Lely med 531 699 liter. DeLaval gav 487 485 liter, medan SAC gav 343 365 liter.

Hannu Tölli som genomfört undersökningen kan inte dra någon säker slutsats kring varför resultaten skiljer sig åt. Han spekulerar dock i att snabbare teknik i Lelys robot ger utrymme för fler kor än i DeLavals robot. I undersökningen skiljer det 2,5 kor i snitt mellan Lely och DeLaval. Flest kor per robot hade SAC. De hade dock lägst mjölkproduktion per robot. Gallrats ut

Tölli resonerar även kring att styrd respektive kontrollerad kotrafik ger olika aktiva djur och att detta kan ge ­skillnader i antalet besök i roboten. En del av detta kan dock bero på djur­materialet. Studien tar inte upp lantbrukarnas strategi för behandlade och sparkiga kor, eller kor med juver som inte passar för robotmjölkning.

Med anledning av synpunkterna på hög utslagning, är det rimligt att kor med juverform och lynne som inte passar robot gallrats ut. Kvar blir då de behandlade korna. Mjölkas dessa inte i roboten frigörs robotkapacitet. Skillnaden i produktion mellan Lely och SAC är så stor att det får anses som tveksamt att enbart tekniken är av­görande. ­Skillnader i management måste rimligtvis spela in. Av Per-Ola Olsson

