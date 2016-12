Start

Sök artikel

Prenumerera

Annonsera Lantbrukets Affärer Lantbrukets Affärer Mjölk

Om oss

Kontakt

Journaliststipendium Info

Stöd eller inte stöd 13682

Author: Lantbrukets Affärer | Posted: | Views: Stöd eller inte stöd, det är frågan. Eller rättare sagt, när stöden väl är införda är det ingen fråga längre. Alla ­räknar med dem, även banken. Stödet till lantbruket i form av gårdsstöd och olika riktade stöd har tagits som så självklara att de räknas in som en rättighet och kapitaliseras i form av höjda markvärden och höjda arrenden.

Men det finns inga gratisluncher. När det inte längre är ­politiskt eller produktionsekonomiskt motiverat är mottagarna av stöden utlämnade till politikernas godtycke. Från stöd till rättighet

EUs stöd till jordbruket infördes under en period när medlems­länderna inte var självförsörjande på jordbruksprodukter. I förlängningen blev stödet så framgångsrikt att gemenskapen blev ett överskottsområde och jordbrukspolitiken förvandlades till en kostsam administration för att reglera produktion och lyfta ut överskottet på en prispressad världsmarknad. För vissa länder med stor jordbruksproduktion, som exempelvis Frankrike, upplevdes stödet som en medfödd rättighet för landets lant­brukare, vilket som bekant kan ta sig de märkligaste uttryck.

För svenskt vidkommande innebar EU-inträdet för 20 år

sedan att gå från avreglering och omställning till om­­reglering och avställning. Med en större marknad och successiv an­passning till världsmarknadspriser har det svenska lant­bruket flyttat fokus från stöd till produktion, till stöd till ägande. Miljöåtgärder

I förhandlingarna inför det nya landsbygdsprogrammet 2014–2020 fick EUs ägare av jordbruksmark behålla nivån på det totala stödet under förutsättning att en större andel lades på miljöåtgärder. I Sverige fanns det också krafter som ville ­minska eller åtminstone omfördela stödet.

I det nya programmet gavs möjlighet att välja att dela in landet i ett eller flera regioner. Det är naturligtvis en rimlig ståndpunkt för länder som exempelvis Italien med stora skillnader mellan nord och syd, att välja att ha flera regioner, medan ett land som Nederländerna med små skillnader mellan de olika delarna kan välja att ha bara en region. En region – medvetet val

För den som vaknar en morgon i slutet av mars och lyssnar på väderleksrapporten kan det framstå som ganska självklart att även ett land som Sverige med jordbruk i sex klimatzoner skulle välja att behålla en indelning i olika regioner. Men trots att denna möjlighet gavs, trots en centerpartistisk landsbygdsminister och trots att LRF både av sig själva och andra ofta framhålls som en så framgångsrik lobbyorganisation, blev utfallet att Sverige endast skulle bestå av ett stödområde och att skillnaderna successivt skulle utjämnas fram till 2020.

Dessutom halveras nivån på gårdsstödet för att delvis betalas i form av det hårt kritiserade förgröningsstödet, delvis som stöd till unga lantbrukare och nötkreatursstöd till uppfödare av djur äldre än ett år. Förmögenhetsomfördelning

Den nya utformningen av landsbygdsprogrammet har rätte­ligen upprört lantbrukare i södra Sverige, främst Skåne. I realiteten innebär de förändrade villkoren en omfördelning av förmögenhet från södra till norra Sverige. En stor del av ilskan riktas mot LRF centralt och med tanke på den ekologiska produktionens frisedel när det gäller förgröningsstödet finns det en del kritiska frågor att ställa till LRFs högsta för­troendevalda.

För närvarande är dock det svenska landsbygdsprogrammet på ”hold” och kraftigt för­senat. Den nuvarande regeringskrisen kommer inte att skynda på händelserna och Jordbruksverket räknar med att få programmet godkänt av EU-kommissionen under våren, vilket innebär att reglerna kan börja gälla tidigast till hösten. Beklagligt godtycke

Det är sannolikt för sent att ändra på fram­tagna förslag och att fördela skuld är i detta skede meningslöst, men helt klart är att utfallet är ett resultat av en politisk vilja och en misslyckad förhandlingsinsats från LRFs sida. Erfaren­heten är att så länge lantbruket gör sig beroende av stöd, blir lantbrukarna också beroende av politikernas och sina företrädares godtycke.

Tillbaka

Lantbrukets Affärer * Tejarps Gård * 230 41 Klågerup * Tel 040-40 86 80 * Fax 040-40 86 86 * info@lantbruketsaffarer.se Logga in