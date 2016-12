Start

Author: Lantbrukets Affärer | Posted: | Views: Råvaru-SM Vete 2015 är en tävling för ett lag eller enskilda lant­brukare som går ut på att genom att med en virtuell volym på 500 ton kvarnvete uppdelad på tio kontrakt genom prisstrategi och terminshandel försöka uppnå ett så högt pris i kronor per kg på varan som möjligt. Det lag eller den deltagare som vid tävlingens avslut när börsen stänger den 31 juli 2015 har uppnått det högsta priset på 500 ton kvarnvete inklusive kostnader för eventuella omplaceringar av kontrakt har vunnit. Kontrakt som inte är placerade vid tävlingens slut löper ut till stängningskursen den 31 juli. Alla intresserade får delta i tävlingen och det finns en möjlighet att göra en uppföljning av resultatet som till exempel intäkt per hektar.

Deltagare anmäler sig på tävlingens hemsida www.ravaru-sm.se mellan 23 januari och 15 februari då tävlingen startar. Deltagaravgiften är 1 600 kr plus moms. Deltagaravgiften för Lantbrukets Affärers prenumeranter och medlemmar i SpmO är 1 000 kr plus moms. Första pris i Råvaru-SM Vete 2015 är deltagande i Lantbrukets Affärers studieresa till USA med resa och boende betalt för två personer. Andra och tredje pris är ett resestipendium motsvarande del av kostnad för resan.

All information om tävlingen kommer att finnas på hemsidan www.ravaru-sm.se. Tävlingen genomförs i samarbete med SEB (Skandinaviska Enskilda Banken).

