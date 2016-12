Start

Sök artikel

Prenumerera

Annonsera Lantbrukets Affärer Lantbrukets Affärer Mjölk

Om oss

Kontakt

Journaliststipendium Info

Stefan klarar grobarheten – utan tillskottsvärme 15800

Author: Lantbrukets Affärer | Posted: | Views: Automatiserad styrning av fläktarna är en nödvändighet menar Stefan Ranch, Björksund.

”Jag har varit förvånad många gånger när den slår av även om solen skiner”, konstaterar han. Stefan Ranch odlar mellan 100 och 200 hektar vallfrö utanför sörmländska Tystberga. Sedan åtta år tillbaka torkar han hela skörden i en planbottentork. Innan dess använde han sig av pelartork, men var inte alltid nöjd med resultatet.

”Det handlar om stora mängder fukt som ska bort och det hände att kondensen rann utmed pelarna.”

Planbottentorken är delad i två halvor med var sin fläkt. Total govyta är cirka 170 kvadratmeter och Stefan brukar få bra resultat med en lagringshöjd på 120 centimeter, eventuellt upp till 150 om fröet är relativt torr hundäxing. Kapaciteten är anpassad efter ett normalår. Årets skörd på 250 kubikmeter hund­äxing fick precis plats.

”Om allt inte får plats på torken kan jag flytta över färdigtorkat frö till en ficka bredvid.” Två begagnade höfläkta­r köptes in när torken b­yggdes. Luftfuktighets­mätarna har fått regnskydd. Stefan Ranch är mycket nöjd med luftflödena i kulvertar och torkgolv. Torken är en så kallad Östgötatork. Vid torkning av timotej täcks bottenplåtarna med väv som hålls fast av träreglar. Luftflödesmätaren används speciellt vid torkning av fuktigare timotej. Begagnade fläktar

Stefan hade funderingar på att snickra torken efter eget huvud, men valde att följa instruktionerna för den klassiska Östgötatorken. Det är något han är glad för idag eftersom luftflödena fungerar utmärkt. Två begagnade höfläktar på vardera 11 kilowatt sitter monterade på byggnadens sydvästvägg. Strax under dem sitter luftfuktighetsmätare, en för varje fläkt.

Styrningen är helt nödvändig tycker Stefan och berättar hur han ofta blir överraskad av att höra fläktarna gå, när han själv nog skulle stängt av dem. Automatiseringen gör också att ­Stefan inte behöver hålla sig i när­heten av ­torken. Nytt för i år är att han har ­monterat en digital manöver­panel. ­Tidigare använde han ­manuella ­reglage, men tyckte att de var krångliga att ställa in exakt. Stränglägger allt

Sedan några år tillbaka strängläggs all fröodling på Björksund och Stefan menar att det har mycket stora fördelar.

”Fröet klarar både en regnskur och till och med hagel om det ligger stränglagt. Stående gröda kan bli ödelagd av ett oväder. Dessutom avmognar fröet på ett naturligt sätt och är rejält mycket torrare när jag tar in det, om det strängläggs. Vattenhalterna är nog tio procentenheter lägre. Ytterligare en fördel är att jag får en flexibilitet, det gör inget om jag inte hinner tröska på exakt rätt dag.”

Annars tycker Stefan att vallfröodlingen passar in bra tidsmässigt bland gårdens övriga grödor.

”Hundäxingen brukar vara av­klarad när den övriga skörden drar igång. Timotejen kan krocka lite ibland, men den tål att ligga i sträng några dagar.” Luckrar med kratta

Att torka själv har alltid varit en självklarhet för Stefan. Som stor fröodlare känner han att det kan bli svårt att leverera otorkat frö. Lagringsersättningen är dessutom tillräckligt god för att fungera som ytterligare argument för en egen tork.

Resultatet brukar bli bra, några katastrofår har han inte upplevt även om avkastningen kan pendla kraftigt. Grobarheten brukar det inte vara något problem med. När fröet kommer in från fältet tippas det bredvid torken och lyfts på plats med teleskoplastare och skopa.

”Teleskoplastaren gör att vi når bra och aldrig behöver köra i fröet. Vi går inte ens på utlagt frö.”

Timotej har en tendens att packa sig, särskilt om den har lite högre vattenhalt, tycker Stefan. Därför är han noga med att mäta luftflödet på olika ställen på torken. Om det behövs, rör han om för att lossa de packade områdena.

”Vi använder en kratta eller ibland ett isborr för att luckra fröet.” Vagnstork nödlösning

Under de första två till tre dygnen får fläktarna gå dygnet runt. Därefter låter Stefan luftfuktighetssensorerna styra fläktarna. Han har dock hela tiden koll på förloppet med hjälp av mottrycksmätare, hygrometer och flödesmätare. Att komplettera torken med tillskottsvärme har ännu inte blivit aktuellt, men tanken finns.

”Det räcker ju att en sommar blir riktigt besvärlig, så har en investering lönat sig. Men om det skulle bli problem har jag en nödlösning.”

Stefan berättar att han har en vagns­tork med golvsveperplåtar, som han kan ansluta till gårdens panncentral.

”Det är ett pyssel att sköta den, men en natt med varmluft kan rädda grobarheten på ett fuktigt parti.” Glutenfri havre

Med tiden är det inte omöjligt att det dyker upp en dieselvärmare för kompletterande tillskottsvärme eller kanske en luftavfuktare. Elåtgången i torken är ingen större kostnad i det stora hela, anser Stefan. Han ser inte något behov av att förändra något för att få ner elkonsumtionen. En viss procent av effekten från torkarna kommer dessutom torkningen till godo som värme, påpekar Stefan. Till nästa år planerar han dessutom att utnyttja planbottentorken till ännu en gröda.

”Jag ska odla garanterat glutenfri havre. Den vågar jag inte torka i vanliga spannmålstorken, det är nog helt omöjligt att städa den helt ren från annan spannmål. Planbottentorken ska det dock inte vara några problem att göra ren. Nu får vi bara hoppas att hjortarna lämnar havren i fred”, understryker Stefan. Av Sofia Barreng

Tillbaka

Lantbrukets Affärer * Tejarps Gård * 230 41 Klågerup * Tel 040-40 86 80 * Fax 040-40 86 86 * info@lantbruketsaffarer.se Logga in