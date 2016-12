Start

Mördarsnigeln frias från misstankar 31755

Author: Lantbrukets Affärer | Posted: | Views: För två år sedan invaderade mördarsnigeln några gårdar i Horred i Västergötland. Sex kalvar dog, kor blev sjuka och långt färre än vanligt blev dräktiga. Allt skylldes på mördarsnigeln. Men nu har det kommit forskningsrön som möjligen friar snigeln från miss-tankarna. Det är den blivande agronomen Cathrine Haaga som i sitt examensarbete har studerat hur stora mängder av mördarsnigel i fodervall påverkar kvaliteten på ensilaget. Arbetet har skett under ledning av forskaren Rolf Spörndly på institutionen för husdjurens utfodring och vård på SLU. Finansieringen har Stiftelsen Lantbruksforskning stått för. Förra året åkte Cathrine Haaga ned till Horred och samlade in mördarsniglar, eller spansk skogssnigel, som är dess officiella namn. ”Det fanns gott om sniglar. På de värst utsatta markerna räknade vi till 80 sniglar per kvadratmeter”, berättar hon. Tre koncentrationer Försöket gick till så att Haaga samlade in fodervall i Uppsala-trakten där hon visste att det var snigelfritt. Det ensilaget blev en kontrollpost för de ämnen som analyserades. Det ensilaget blev en kontrollpost för de ämnen som analyserades, men användes även för att skapa tre olika koncentrationer av gräs och snigel. Genom att använda samma vall hade forskarna kontroll på vilka ämnen som fanns i burkarna. Cathrine Haaga utgick från en gräs/snigel-blandning som motsvarade maxvärdet på 80 sniglar per kvadratmeter. Sedan halverades koncentration i två omgångar, så att hon fick en blandning motsvarande 40 sniglar per kvadratmeter och en jämförlig med 20 stycken. En del av sniglarna fick leva medan andra hackades sönder för att efterlikna verkligheten så mycket som möjligt. Vidare gjorde Haaga ensilage med två olika TS-halter. En på 33 procent och en annan med 53 procent. Lägre pH-värde Grönmassan placerades i täta glasburkar. Efter tre månader lyftes locken av och ensilaget analyserades. Resultatet var sensationellt (se tabellen på nästa sidan). ”Vi trodde att pH-värdet skulle öka på grund av att ensilaget var förorenat och att mjölksyrabakterierna skulle minska. Men enligt vårt försök var det tvärtom”. Den slutsats som forskarna vid SLU drar är att mördarsniglarna innehåller mjölksyrabakterier och skulle därmed gynna ensileringsprocessen. ”Det har gjorts studier på vinbergssnäcka och där har man funnit mjölksyrabakterier, så vi antar att samma gäller den spanska skogssnigeln. Men någon sådan forskning har inte gjorts, så vi vet inte med säkerhet. Överhuvudtaget har det bedrivits lite studier om den spanska skogssnigeln”. En analys kvar Även när det gäller bakterie- och mögeltillväxten är de värdena överraskande låga. Det som ännu inte har gjorts är analysen avseende Clostridium bolulinum, bakterien som ligger bakom ett av de starkaste gifter som vi känner till och som ger upphov till så kallad botulism. Symptomen är dubbelseende, sväljningsbesvär och andningsförlamning. Det är Cecilia Hultén på SVA, Statens Veterinärmedicinska Anstalt, som ska göra analysen. Hon siktar på att vara klar i slutet av maj. ”Vi vet sedan tidigare att kadaver efter smådjur som kommer med i ensilagebalarna kan ge tillväxt av botulinumtoxin. Vår hypotes är att sniglarna kan ha samma effekt”, säger Cecilia Hultén. Kalvarna som dog i Horred avled dock av lunginflammation. ”Det är ingen dödsorsak som är typisk för botulism”, medger hon. Värst drabbad Det var köttproducenten Bengt Johansson i Horred som drabbades värst av sniglarna sommaren 2007. Han är trots de senaste rönen övertygad om att det är mördarsniglarna som orsakade problemen med hans besättning. ”De måste överbevisa mig innan jag tror att det är något annat som ligger bakom. Du förstår, när det är så många sniglar i gräset att du inte kan sätta ned stöveln utan att trampa på en snigel är jag övertygad om att de är roten till problemen”, säger han. Förra året var det torrt i Horred och Bengt Johansson hade färre mördarsniglar på sina marker och inga problem med besättningen. ”Djuren åt av fodret och tillväxten var som vanligt”. Av ensilageskörden 2007 har han tvingats kassera 400 storbalar. Korna vägrade äta av fodret. Biologiskt bekämpningsmedel Provtagningen visar att bakteriehalterna är för höga. Bengt Johansson är säker på att det är sniglarnas fel. Något effektivt sätt att bekämpa sniglarna har han ännu inte funnit. Ett hektar har behandlats med Nemaslug, som är ett biologiskt bekämpningsmedel. Nematoderna, som tillhör släktet rundmaskar, tränger in i snigeln. Efter mellan en till tre veckor dör snigeln av infektionen som nematoden orsakar. ”Än är det för tidigt att säga om Nemaslug fungerar. Det är bara att hoppas”, säger Bengt Johansson. Cathrine Haagas forskning visar att mördarsnigeln närmast har en positiv påverkan på ensilaget. När bilden togs hade hon varit igång i tre dygn med att samla in mördarsinglar. Förmodligen innehåller mördarsnigeln mjölksyrabakterier vilket är gynnsamt för ensileringsprocessen. Den första kolumnen är en kontrollpost och är utan singlar. Som synes sjunker pH-värdet och mjölksyrabakterierna ökar. Tvärtemot vad forskarna väntade sig. FAKTARUTA Spansk skogssnigel – mördarsnigel (Arion lusitanicus) • Den är 7–15 centimeter lång och kan variera från nästan svart till orangegul. Den har två längsgående band på kropp och mantel. Ofta är den mycket slemmig. Den har en ettårig livscykel. Vuxna djur som fortplantat sig under året dör vanligtvis i oktober. Unga djur övervintrar i jordkammare som ligger 10–20 centimeter under markytan. Den äter alla typer av grödor och prydnadsväxter. Den äter också sniglar, även andra mördarsniglar. Den spanska skogssnigeln börjar att röra på sig när medeltemperaturen överstiger fyra plusgrader. Från lagt ägg till kläckt snigel tar det fyra veckor och sedan fem till sex veckor för att bli könsmogen. Ägg från parning är vanligast, men snigeln kan även befrukta sig själv. Snigeln producerar upp till 400 ägg under sin livstid.Källa: Jordbruksverket. Roland Fransson

