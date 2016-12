Start

Sök artikel

Prenumerera

Annonsera Lantbrukets Affärer Lantbrukets Affärer Mjölk

Om oss

Kontakt

Journaliststipendium Info

Ny plogserie ställs in från hytten 2906

Author: Lantbrukets Affärer | Posted: | Views: Kvernelands nya plogserie ställs in från hytten. Plogen har även fått ny design på åsar, justering av förplogar, med mera. Foto Kverneland. Slingriga plogfåror är snart ett minne blott. Kvernelands nya intelligenta plog 2500 iPlough tar GPS till hjälp och rätar automatiskt ut dem åt dig. Naturligtvis ser den också till att anpassa övriga inställningar samtidigt som den varierar tiltbredden. Sedan Kverneland Group köptes av japanska Kubota för fyra år sedan har företaget lanserat flera nya maskiner. Förutom såmaskiner, självgående sprutor och balpressar har de nya ägarnas satsning på utveckling och tillverkning även resulterat i en helt ny plogserie. Och det är inte vilken plog som helst, all inställning sker från hytten med hjälp av traktorns terminal eller Kvernelands egen Isomatch Tellus. Den nya plogserien belönades med ”Machine of the Year” vid tyska mässan Agritechnica nyligen.

”I framtiden kommer alla redskap att vara utrustade med intelligenta lösningar. Den nya tekniken är här för att stanna”, konstaterar Ulrik Olsson som är produktchef för plogar på Kverneland Group i Sverige. Plogen går att ställa in från traktorns egen terminal eller med hjälp av Kvernelands Isomatch Tellus. Minns plogdjup

Den burna växelplogen 2500 kommer i utförande med fyra, fem eller sex skär och rekommenderad traktorstorlek är upp till 280 hästkrafter. Premiummodellerna är utrustade med kommunikation, som sker med Isobus, och tillåter variering av tiltbredd mellan 30 och 60 cm, plogdjup, första tiltans bredd samt plogens vinklar från hytten, med mera.

Genom att knappa in traktorns spårvidd erhålls en automatisk kalibrering av plogen, flera olika traktorer kan sparas i terminalen. Med hjälp av GPS kan plogen automatiskt korrigera tiltbredden och räta ut sneda fåror under körning.

”En riktigt stor fördel med plogens automatik är att den korrigerar plogens vinkel om plogdjupet ändras. Det gör det mycket enklare att köra med olika djup från år till år för att undvika att det bildas en plogsula.”

Ulrik Olsson berättar att plogens programvara tillåter inprogrammering av flera olika fält och hur de plöjs. Det innebär att plogen själv vet vilket djup som användes vid föregående plöjning och kan föreslå ett annat plogdjup vid nästa plöjning. Nya åsar

För att ytterligare underlätta handhavandet och dessutom öka säkerheten har Kverneland valt att utrusta 2500-serien med ett ledat vändhuvud. Det innebär att toppstången inte behöver kopplas bort vid transport och föraren behöver inte lämna hytten. Samtidigt kortas tiden för omställning från transportläge till arbetsläge.

Plogserien har dessutom utrustats med en ny typ av åsar som är mer strömlinje­formade för att minska risken för att växtrester fastnar i plogen. Förplogar ställs in centralt för varje plogkropp vilket innebär att arbetstiden vid justering kortas avsevärt.

Plogen går även att få med band istället för stödhjul vilket medger plöjning nära hinder och staket.

”Vi har redan sett ett stort intresse hos våra kunder och det är den intelligenta plogen de vill ha”, berättar Ulrik Olsson.

Något svenskt pris är ännu inte satt, plogarna kommer troligtvis att nå den svenska marknaden till hösten 2016. Av Sofia Barreng

Tillbaka

Lantbrukets Affärer * Tejarps Gård * 230 41 Klågerup * Tel 040-40 86 80 * Fax 040-40 86 86 * info@lantbruketsaffarer.se Logga in