Start

Sök artikel

Prenumerera

Annonsera Lantbrukets Affärer Lantbrukets Affärer Mjölk

Om oss

Kontakt

Journaliststipendium Info

Stort intresse för spannmålstorkar 29483

Author: Lantbrukets Affärer | Posted: | Views: – men vägen till beslut har blivit längre

Intresset för spannmåls-torkar är fortfarande stort. Finanskrisen har dock gjort att det tar längre tid till beslut och kontraktsskrivning. Det visar en rundringning bland några av aktörerna på marknaden. Tornum arbetar fortfarande ikapp förra årets expansion och har fullt upp i fabriken. ”Utbyggnaden för att fördubbla kapaciteten fortsätter planenligt”, säger vd Per Larsson (bilden till höger).

Rundringningen visar att den inhemska marknaden tuffar på och att aktörerna både bygger ut samt nyanställer. Men den vittnar också om att förra årets överhettning nu har bytts mot något svalare tider. Marknaden för spannmålstorkar och lagringssilor har mattats i konjunkturnedgångens spår.

”Den otroliga optimismen för drygt ett år sedan är borta, men det är ändå inte på något vis någon mollstämning. Visserligen har försäljningen av lagring minskat betydligt, men i stället har det ökat på torksidan”, säger vd Lars Fredriksson på Svenska Antti i Strängnäs.



Håller igen

Han tror att den goda betalningen för 2007 års skörd gjorde att många realiserade sin önskelista om ny lagring. När sedan betalningen sjönk, samtidigt som skördeutfallet på många håll blev dåligt, hålls det istället igen på investeringarna. Men intresset är inte borta och utvecklingsarbetet rullar vidare. Antti har ett nytt koncept med små kompakta torkhus med hög kapacitet.

”Där håller vi fast vid cirkulerande satstork som jag anser är den bästa torktekniken. För större anläggningar håller vi på att utveckla ett mer avancerat system för fjärrstyrning och övervakning”, berättar Lars Fredriksson.



Bygger ut

Tornum i Vara instämmer i uppfattningen att det är en hyfsad marknad.

”Faktum är att vi hade full fart både i mars och april. Däremot är det svårbedömt på längre sikt, för spannmålspriserna och finanskrisen har gjort att det blivit en tröghet i beslutsfattandet. När det gäller förfrågningarna är det däremot lika mycket som vanligt och det är ett positivt tecken”, kommenterar marknadschef Jan Hellemar.

Ett problem nu är att det är svårt att lämna offerter på exportsidan då ingen riktigt vet vart kronan tar vägen. Det kan ju hända mycket på det halvår det tar att genomföra en normal affär.

”Vi satsar som vanligt och i höst ska vi på Agritechnica visa upp den nyhet vi först lanserade på Elmia, nämligen gasoltorken med värmeåtervinning. Den tror vi mycket på. Utbyggnaden av fabriken fortgår dessutom planenligt”, säger vd Per Larsson.



Nyanställer

Även HerrestaGruppen i Ystad satsar framåt.

”Vi har många förfrågningar och även avslut. Förra året fick vi ju tacka nej till en del förfrågningar eftersom vi helt enkelt inte hann med. I år är det mer lagom och vi har till och med nyanställt personal”, berättar säljaren Niklas Rönnerling.

Bland nyheterna förra året fanns norra Europas, och därmed även landets, första torntork från amerikanska GSI med en kapacitet på 50 ton i timmen. Någon mer beställning av sådana har de inte haft i år, men de har däremot sålt flera från danska Krokus.

I gruppen ingår även Mundus Maskin och där konstaterar Joakim Nilsson att läget ser mycket ljusare ut än vad alla prognoser i media antyder.

”Man var ju lite fundersam i höstas. Men det har gått långt över förväntan och vi har redan sålt nästan fullt för i år. Den allmänna trenden är att det går mot allt större enheter även på torksidan”, säger han.

Dessutom säljer företaget bland annat Kongskildes nya sugtryckmaskiner som kan ”dammsuga” en plansilo och tömma den i spannmålsvagnar. Det är en produkt som har fått ett fint mottagande på marknaden.

”Speciellt på arrendegårdar där man kanske inte vill investera i en ny silo. Då är det här ett flexibelt alternativ”.



Full fart

På JL Agriparts i Skövde, som bland annat säljer Sukup silotorkar, är det full fart och företaget har svårt att hinna med.

”Men det beror mest på att vi nu monterar de vi sålde före nyår. Fortfarande har vi visserligen lika många förfrågningar som förra året, men beslutsgångarna har blivit längre. Ett positivt tecken är att vi i år fortfarande säljer till mjölkbönder. De svarar för ungefär en tredjedel av vår försäljning, säger Jan Freiman.

Då handlar det om enkla och kostnadspressade ”allt i en burk”-lösningar för foderhantering.





Text: Ulf C Nilsson

Foto: Ulf C Nilsson samt Niklas Rönnerling

Tillbaka

Lantbrukets Affärer * Tejarps Gård * 230 41 Klågerup * Tel 040-40 86 80 * Fax 040-40 86 86 * info@lantbruketsaffarer.se Logga in