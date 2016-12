Start

Sök artikel

Prenumerera

Annonsera Lantbrukets Affärer Lantbrukets Affärer Mjölk

Om oss

Kontakt

Journaliststipendium Info

Ducka inte nu, utan se framåt! 31127

Author: Lantbrukets Affärer | Posted: | Views: Allt fler mjölkgårdar får likviditetsproblem och har svårt att klara de löpande utgifterna. ”Men någon kris är det inte, bara en svacka som det gäller att ta sig över. Då gäller det att ha en klar strategi, för vet du inte vart du ska med ditt företag är det tufft nu”, säger distriktschef Lars Nilsson på Landshypotek. Avräkningspriset på mjölk stapplar vidare på låga nivåer, men räkningarna fortsätter att ramla in i oförminskad takt. Allt fler mjölkgårdar får likviditetsproblem och har svårt att klara de löpande utgifterna. Dagligen ringer mjölkbönder nu till Lars Nilsson och alla har de samma problem. Inkomsterna täcker inte längre utgifterna. Många av dem som hör av sig nu ringer i rätt tid, nämligen när de långsiktigt ser att något behöver göras.

”Däremot är det inte lika bra om man ringer på grund av någon leverantörsskuld som skulle ha varit betald igår”, säger Lars Nilsson.



Till för att hjälpa

Alla som ringer får råd.

”Att ringa till banken är inget att skämmas för, eller ens att dra sig för att göra. Här finns ju ekonomisk rådgivning och som företagare ska man använda sådana möjligheter, i synnerhet under sådana här tider”.

Lars Nilssons främsta råd för att undvika bekymmer är att man ska komma i tid.

”En förutsedd skada är redan till hälften avhjälpt”, menar han.

Från bankens sida finns främst två redskap att ta till för att överbrygga nedgången, minskad amortering och mer lån.

”Det är i sådana här situationer vi som bank kan göra allra mest för lantbrukarna. Men det gäller att ha en strategi för företaget. Vart vill du som företagare komma? Vid nyupplåning underlättar det om företagaren kan göra en bra presentation av sin likviditetssituation för kommande år och visa hur planerna ser ut. Man måste ha en strategi för företaget och i en sådan ingår att räkna med svängningar”.



Se till helheten

Dessutom gäller det att höja blicken från korna och se till helheten i företaget.

”Finns det till exempel skog på fastig-heten? Nu går den ju att sälja till bra priser igen. Finns det andra inkomster i familjen som kanske kan ökas? Eller några glömda delar som man kan ha nytta av nu?”

I dagens företagande gäller det också att ha koll på omvärlden och då även den som finns nästgårds. Hur tacklar till exempel grannarna motsvarande problem? Ett annat tips är att fokusera sin energi på det man är bäst på.

”Det är ju helt enkelt så att en del mjölkbönder helt enkelt måste lägga av. För att lyckas bäst med det gäller det att undvika paniksituationer och avveckla under kontrollerade former. Samtidigt finns det faktiskt de som bygger för mjölk nu och har en långsiktig strategi för detta. Det låga priset nu är en tillfällig svacka, för mjölken har ett högre värde än vad den kostar i butik idag. Faktum är att mjölken var dyrare 1984 än den är nu i kronor räknat utan hänsyn till inflationen! Den är ett undervärderat livsmedel, en naturlig produkt som har framtiden för sig”.



Visionärer behövs

Vad Lars saknar mest idag är visionärer.

”Det skulle behövas en bondeledare som står upp och säger sin uppfattning samt ger en bild av framtiden. Visioner behövs, inte minst när det blåser. Jag tycker dessutom att mejerierna borde prata mer om framtiden än om varför mjölkpriset just nu är så lågt”.

Men en svacka är det och den gäller det att ta sig över.

”Jag hoppas givetvis att den blir så kort som möjligt. Men jag blir besviken på dem som inte ringer till oss och utnyttjar det bollplank vi har att erbjuda. Som företagare ska man använda de möjligheter som står till buds”, poäng-terar Lars Nilsson. Av Ulf C Nilsson

Tillbaka

Lantbrukets Affärer * Tejarps Gård * 230 41 Klågerup * Tel 040-40 86 80 * Fax 040-40 86 86 * info@lantbruketsaffarer.se Logga in