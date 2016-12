Grisnotering utan innehåll

Start

Author: Lantbrukets Affärer | Posted: | Views: Grisproducenterna klagar över det usla svenska kilopriset och att marknaden inte fungerar. Men är det verkligen så illa som de gör gällande?

När jämförelser mellan Europas länder studeras ligger Sverige stadigt sist, flera kronor efter toppen. Men jämförelser mellan olika länders priser baserar sig på de officiella noteringarna. I Sveriges fall är det marknadsledaren Scans pris som används. Och då blir bilden plötsligt mer komplicerad. För med handen på hjärtat, vad är egentligen det svenska grispriset?

Det enkla svaret är att ingen vet, eftersom det varierar från producent till producent. Det talas i branschen om tilllägg både på två och tre kronor per kilo. Scans notering, som alltså används i de internationella jämförelserna, på 12 kronor betraktas som ett skämt. Så dåligt betalt är det ingen som har.



Kryddade kontrakt

Enligt de officiella noteringarna, som går att studera på slakteriernas hemsidor, betalade Ginsten och Skövde bäst under vecka sju. Deras pris var 13,70 kronor per kilo. Den sämsta noteringen hade Scan och dess dotterbolag SLP med sina 12,05 kronor per kilo. Förklaringen till att Scan och SLP hamnar sist i tabellen kan enklast förklaras med att de har kryddat sina kontrakt med de största tilläggen. Och eftersom kontrakten är utformade med ett fast tillägg kopplat till den aktuella noteringen tvingas Scan och SLP, som varit mest generösa, att ha den sämsta noteringen. Och där sitter de fast i bottenträsket om inget sensationellt inträffar med deras lönsamhet som gör att de plötsligt skulle kunna hosta upp med ett par kronor mer kilo. Men det är det väl ingen som tror.



Liten skillnad

För egentligen skiljer det inte så mycket mellan de olika slakterierna som noteringarna anger. Efter att ha talat med branschfolk går det att pejla in ett genomsnittligt pris runt 14 kronor per kilo. Det är ett pris som alltså även Scan och SLP i praktiken betalar, vilket betyder att de har tillägg på runt två kronor per kilo.

Så när nyhetsbrevet @-Gris listar betalningen till Europas grisproducenter och placerar Sverige sist är det inte riktigt så illa som det ser ut. En mer rättvis placering vore någonstans i mitten av listan. Det är ett antagande som får stöd i samma nyhetsbrev där det även finns en lista med den faktiska betalningen. Denna bygger på vad de fem största slakterierna i varje land rapporterar vad de betalat ut totalt för slaktgrisarna. Beloppet divideras sedan med antalet slaktade kilo. Enligt denna lista hamnar det svenska priset runt medelpriset för hela EU. Det svenska priset var den 7 februari 13,23 kronor per kilo.



Ligger ständigt sist

Redaktören för nyhetsbrevet @-Gris heter Lars-Gunnar Lannhard. Han har vridit och vänt på problemet med att hitta ett mer rättvisande svenskt grispris, utan att hitta någon lösning.

”Kulturen med tillägg på noteringen har funnits i alla tider. Även när kooperationen mer eller mindre hade monopol förekom det flitigt. Detta trots att det var strängt förbjudet enligt föreningarnas stadgar. Jag tycker det ser för bedrövligt ut i de internationella jämförelserna där Sverige ständigt ligger sist”, säger Lars-Gunnar Lannhard.



Slakten sjunker

Det svenska grispriset är alltså bättre än de noteringar som slakterierna redovisar. Men uppenbarligen är det inte tillräckligt bra eftersom antalet slaktade grisar sjunker. Enligt Kött- och Charkföretagen slaktades det mindre än tre miljoner grisar förra året, något av en milstolpe, och trenden är tyvärr sedan flera år nedåtgående. Här är det dock på sin plats att ställa frågan om inte grisproducenterna själva hjälper till att sänka sin egen näring när de mot bättre vetande påstår att de är sämst betalda i Europa? Hur många unga lantbrukare är intresserade av att gå in i en bransch med så usel betalning?

För det finns hopp. Ett sådant är Danish Crowns intåg i Sverige genom uppköpen av KLS och Ugglarps. Danish Crown är angelägna om att skaffa sig en stark position på marknaden och är beredda att betala för att få fler grisar att slakta.

Dessutom lär det danska exporttrycket på södra Sverige dämpas eftersom deras Tysklandsexport ökar kraftigt. Färsk statistik säger att danska producenter förra året exporterade ungefär sju miljoner smågrisar och något mer än en miljon slaktsvin. Det är två miljoner fler än år 2008. Och allt tyder på att den här utvecklingen kommer att hålla i sig.

Raiffeisen Bank har i en prognos spått att om två år är den danska exporten till Tyskland 12 miljoner smågrisar och slaktsvin.



Tyskland ett transitland

Den kanske viktigaste förklaringen till att Tyskland efterfrågar så många grisar är det stora underskottet på griskött i de omgivande länderna. När de forna öststaterna piggnar till ekonomiskt ökar efterfrågan på kött, men än så länge har den egna produktionen inte kommit igång. Tyskland blir ett sorts transitland med ständigt behov av fler grisar eftersom det är för långt att köra de levande djuren direkt från Danmark till exempelvis Rumänien. Dessutom är arbetskraften på slakterierna i Tyskland betydligt billigare än i Danmark. Så suget efter grisar i Tyskland kommer vi att ha under överskådlig tid, vilket borde skapa ett utrymme för en större sydsvensk produktion.





Av Roland Fransson

