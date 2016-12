Start

Riskstrategi handlar om beslut! 30702

Author: Madelene | Posted: | Views: Vi har nu en ny tid med prisfluktationer som ingen kan förutspå. Det hjälper att vara påläst och följa marknaden men det går aldrig att göra en helt korrekt prognos. Därför krävs riskspridning. Det viktigaste för att lyckas med riskspridningen är att sälja på olika avtal med olika tidsperioder. Men detta förutsätter att man vågar fatta beslut! Skörden 2009 är ett lysande exempel på effekten av riskspridning. De som lyckades med riskspridningen har gjort ett förvånadsvärt bra resultat med tanke på gödselns inköpspriser. Detta medan de som var passiva får uppleva den sämsta lönsamheten i växtodlingen på tio år.

I våra efterkalkyler för 2009 kan vi bland annat se en stor spridning i pris för de olika grödorna. De som var aktiva och tecknade kontrakt har kunnat öka intäkten med 1800–4500 kr/ha.



Poolpris

En form av riskspridning är att sälja på poolpris eftersom man då får ett snittpris för en period. Lantmännen beskriver i Gårdsmagasinet upplägget på följande sätt: ”Affärer görs löpande, allt efter Lantmännens marknadsuppfattning samt marknadens köpvilja”. Om man ser till Lantmännens pool 1-pris så var denna form av försäljning mycket lyckad 2008. Poolpriset var i många fall högre än vad man genom annan typ av riskspridning hade kunnat uppnå. Överhuvudtaget är det mycket positivt att Lantmännen gick i fronten med att erbjuda många olika typer av odlingskontrakt. Lantmännens tydliga redovisning av priser för spot och olika terminer är också mycket bra eftersom det förenklar för de som vill följa ­marknadsutvecklingen.



Gröda Skillnad mellan

högstaoch lägsta pris

per gård (kr/kg) Skillnad per hektar

vid låg respektive

hög skörd (kr/ha) Höstvete, kvarn 0,50 3 000–4 000 Höstvete, foder 0,30 1 800–2 400 Råg 0,65 3 200–4 500 Höstraps 1,05 3 100–4 200 Lin 1,45 2 600–3 300 Maltkorn 0,55 2 700–3 300 ...

....

...... Blev katastrof

År 2009 uppstod den märkliga situationen att pool 1-priset blev liktydigt med säsongens lägstapriser. Så fastän lantbrukaren använde pool 1-priset som en del i sin riskstrategi blev resultatet katastrof eftersom Lantmännen själva inte hade en försäljningsstrategi som överensstämde med denna avtalstyp. En förklaring har varit att den stop loss-funktion det utgåtts ifrån tvingade fram en stor försäljning under skörden då man redan hade låga priser.

Någon hade uppenbarligen glömt att lägga in interventionspriset som en faktor i den förprogrammerade säljfunktionen, vilket måste anses vara ett oacceptabelt misstag. Dessutom verkar det ha saknats den riskspridning i form av terminskontrakt man kan förvänta sig för denna avtalstyp. Även om det var först den 29 maj (sista kontraktsdatum) som man fick helt klart för sig vilka volymer som skulle hanteras fanns det fortfarande goda möjligheter att sälja till bra priser under skörden. Lantmännens terminspris Öst, leverans juli-oktober, för kvarnvete och foderkorn var till exempel den 10 juni 1,42 respektive 1,14 kr/kg.



Lantmännen

Öst Spotpris 17 juli (kr/kg) Spotpris 28 sept (kr/kg)

Slutpris pool 1 (kr/kg)

Höstvete, kvarn 1,36 1,05 1,00 Korn, foder 0,97 0,86 0,82 ...

.... Prisutveckling

Pool 1-priset 2009 gällde för leverans­perioden

1 juli–11 oktober. Innan skörd var Lantmännes spotpris Öst på kvarnvete och foderkorn 1,36 resp. ­0,97 kr/kg. Efter skörd var spotpriset för kvarnvete och foderkorn 1,05 resp. 0,86 kr/kg. Den stora frågan är då hur det kan komma sig att slutpriset i pool 1 blev lägre än så?

Lantmännen hade tydligen sålt den mesta spannmålen mitt under skörden.­ Då präglades marknaden av stark prispress, som den brukar när skörden pågår. Dessutom skrevs världens skörde­prognos upp vid flera tillfällen, vilket pressade marknaden ännu mer.



Intervention

Från den 1 december gick det att sälja både höstvete och korn till intervention för minst 1,05 kr/kg. Så det går verkligen att fråga sig varför så stor försäljning skedde mitt under skörden när det fanns en säker avsättning till bättre pris några månader senare. I sämsta fall borde mixen av löpande försäljningar under pool­perioden i kombination med interventionspriset i varje fall resulterat i ett pris som hamnade på samma nivå som intervention. Den enda trösten är att snittet­ av de två senaste årens pool-priser är acceptabla, men det känns otryggt med ett sådant agerande hos marknadsledaren.

Egen riskspridning

Förhoppningen har tidigare varit att försäljning på pool ska vara en relativt stor andel av försäljningen hos den som själv inte vill vara så aktiv. Men med denna avtalstyp måste man lita på att köparen gör ett bra jobb. Om det så fatalt kan misslyckas med pool-priset är det tveksamt om denna försäljningsform är intressant.

Istället får man själv vara mer aktiv för att gardera upp ett rimligt pris. Detta innebär i första hand att tecknar termins- och spotkontrakt tecknas vid olika tillfällen under året med olika leveranstidpunkter. För att inte riskera problem med kvalitet och kvantitet bör man dock inte teckna sig på hela den förväntade skörden. För den lite mer intresserade går det eventuellt även att komplettera med terminskontrakt på råvarubörser utan fysisk leverans.

När skörd och avkastning är klar får den okontrakterade volymen fortsätta att förvaltas. Valmöjligheterna brukar då vara färre, men det viktiga är att åtminstone delar av skörden är uppsäkrad sedan tidigare.

Året runt gäller det att vara uppmärksam på om det dyker upp bra tillfälliga erbjudanden. Då gäller det att vara flexibel och kasta om i växtodlingsplanen. Det kan till exempel handla om att skifta runt bland omväxlingsgrödorna mellan lin, oljeväxter, ärter eller åkerböna.



Grödsäkra

Ytterligare ett sätt att säkra sin växt­odlingsintäkt är att undvika osäkra grödor. Detta kan innebära att inte chansa med höstraps när förutsättningar för sådd är dåliga och priset på oljeväxter lågt. Jordartsmässigt kan det handla om att välja åkerböna istället för ärter om fältet är för lerigt eller har sämre dränering.

Istället för att bara odla grödor med varierande pris går det även att försöka upplåta mark i växtföljden för ett fast hektarpris. Det är i första hand aktuellt när det gäller potatis, konservärter, majs och vall. Även arealbaserade miljöersättningar kan vara en form av riskspridning eftersom de ger en fast ersättning oavsett avkastningsnivå. Med stor andel inlejda maskiner och tveksam lönsamhet i odlingen kan även träda vara ett alternativ eftersom den ger en fast intäkt oavsett marknadssituation.





Av Per Axelsson och Ulrik Lovang, Lovanggruppen



