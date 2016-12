Effektboxarna - ett gissel för maskinhandeln

Start

Author: Lantbrukets Affärer | Posted: | Views: Nu är det drygt fem år sedan effektboxarna till traktorer började säljas och installeras. Nu börjar problemen komma. Att snålheten ibland bedrar visheten är inget nytt. När en lantbrukare ser att det skiljer över hundra tusen kronor mellan två till synes likadana traktormodeller, men där den dyrare av dem har 30 hästkrafter mer, är det frestande att köpa den billigare men med en effektbox för 10 000 kronor. Detta så att man ändå erhåller styrkan som man fått om man hade köpt den dyrare av de två. En del lant­brukare har gjort så medan en del satt effektbox på traktorn efter några år då denna blivit lite för liten till ny­inköpta redskap.

Att effektboxar fungerar finns det oberoende tester som visar. Den norska tidningen Bedre Gårdsdrift lät för några år sedan utföra ett test på en New Holland TS110A. När effekt­boxen monterades på den traktorn ökade effekten med 12–14 procent och vridmomentet med hela 74 procent.



Rävsax

Företrädare för branschen har hela tiden tagit avstånd från effektboxar och nu börjar de få vatten på sin kvarn. En svensk maskinåterförsäljare, som vill vara anonym, berättar om en traktor som kom in till verkstaden med ett transmissionshaveri.

”När vi hade felsökt i 200 timmar utan att hitta orsaken till felet kröp det fram att det suttit en effektbox på traktorn”, berättar han.

Ingreppet innebär ett stort problem. Försäkringsbolaget tar inte skadan på maskinskadeförsäkringen när det suttit en effektbox monterad och om verkstaden ska vara riktigt ärlig bör de berätta det för försäkringsbolaget. Gör man det blir man å andra sidan ovän med kunden. Effektboxarna ställer således till det för maskinhandeln, som hamnar i en rävsax. SÅ UTFÖRDES TESTET MED EFFEKTBOX • New Holland TS110A har en fyrcylindrig motor på 4,5 liter och powerboost, eller extraeffekt som det blir på svenska. På TS110A är extra-

effekten tillgänglig när man använder kraftuttaget eller kör i transport. Vid kraftuttagsdrift ger extraeffekten 18 kW (25 hk) och i transport i växel 13–16 ger den 7 kW (10 hk) extra. Har traktorn 17 växlar ger den ytter­ligare 4 kW (5 hk) vid transport.

För att dokumentera effekten tar vi hjälp av en dynamometer som kopplas till traktorns kraftuttag. Dynamometern mäter traktorns effekt och vrid­moment. Enligt specifikationen ska New ­Holland TS110A ge 70 kW (95 hk) på kraftuttaget utan extraeffekt och 83 kW (113,5 hk) med extraeffekt. När vi testar traktorn utan effektbox ger den 87 kW (118 hk) utan extraeffekt och 100 kW (136 hk) med extraeffekt. Det är 24 respektive 21 procent mer än vad New Holland uppger för den aktuella traktorn.

Traktorns elektronik och insprutare är helt i original. Vridmoment utan extraeffekt mäts upp till 1 051 Nm. Här uppger New Holland 678 Nm.

Det innebär att vridmomentet är hela 55 procent större än vad det ska vara och det före trimningen.

Så monteras effektboxen och vi sätter traktorn framför dynamometern på nytt. Nu mäter vi hela 99 och 113 kW (135 och 154 hk). Det innebär att effektboxen ger motorn en effektökning på 14 procent utan extraeffekt och 12 procent med extraeffekt. Enligt KCR ska ­effekten öka med 15–20 procent. Att vi inte når minst 15 procent kan bero på att traktorn redan före det att effektboxen monterades gav mer effekt än vad den ska och att traktorns bränslesystem begränsar hur mycket bränsle det ska gå att spruta in.

Om man istället utgår från New Hollands egna siffror för den här traktorn har effekten ökat med hela 36 procent och har då alltså fått 30 kW (41 hk) ytterligare. Vridmomentet är än mer imponerande. Här är ökningen 74 procent, från 678 till 1 181 Nm. Men även här gav den aktuella traktorn betydligt större vridmoment redan före effektboxen monterades. Problemen synliga

En traktor är alltid konstruerad så att transmission, kraftuttag, axlar och hjul är dimensionerat för den effekt och det vridmoment motorn ger. Ändras förhållandena blir det problem och risk för haverier. Detta sker naturligtvis inte omgående, men efter några tusen timmars körning ger det sig tillkänna. Nu är det drygt fem år sedan de första effektboxarna började monteras på traktorer och haverierna börjar strömma in.

Maskinhandlaren berättar om en kunds traktor som fått en effektbox monterad och som används för tunga transporter. Traktorn kör med en belastning och en hastighet som inte hade varit möjlig för modellen utan effektbox.

”Plötsligt börjar alla varningslampor blinka och kunden ringer till oss. När vi kontrollerar traktorn är det över 110°C i transmissionsoljan. Packningar går sönder och börjar läcka. Det här är inte alls bra”, konstaterar han.



Olaglig

”Självklart avråder vi från att montera en så kallad effektbox på traktorn”, säger Per Johnsson, produktansvarig för traktorer på Söderberg & Haak.

Han berättar att garantin upphör att gälla för en traktor som har en effektbox och att ingreppet dessutom innebär att traktorns konstruktion ändras så att typintyget inte längre gäller, bland annat för att avgaskravet inte längre uppfylls.

”Det innebär att traktorn blir olaglig att använda och att varken maskinskade­försäkring, trafikförsäkring eller garanti längre gäller”.



SÅ FUNGERAR EN EFFEKTBOX • En effektbox kopplas helt enkelt bara in sig på traktorns styrsystem via existerande kontakter.­Effektboxen ändrar bara en enda parameter nämligen öppningstiden på insprutarna. En sensor registrerar insprutningstrycket i högtrycksröret, det så kallade commonrailröret. Trycket i röret varierar mellan 400 och 1 200 bar.

Från sensorn går en elektrisk signal till styr­enheten. Styrkan på signalen varierar mellan 2,0 och 5,0 volt. Effektboxen monteras mellan sensorn och styr­

en­heten. Den har till uppgift att manipulera den elektriska signalen. Vid tomgång är trycket i commonrailen cirka 400 bar och signalen 2,0 volt. Allt eftersom motorvarvet stiger ökar trycket och spänningen. Vid ett motorvarvtal på 1 200 rpm är trycket cirka

600 bar och spänningen 3,0 volt.

Istället för att låta signalen gå direkt till styr­enheten leds den in i effektboxen där spänningen reduceras till 2,5 volt innan den når styrenheten. Därmed tror styrenheten att motorn får för lite bränsle och för att kompensera detta förlängs öppningstiden på insprutarna. Plombering

Per Johnsson vet visserligen inte om de haft något garantifall som de vägrat befatta sig med på grund av att traktorn i fråga haft en effektbox monterad.

”Har det suttit en effektbox som plockats bort innan traktorn kördes till verkstaden är det svårt att bevisa”, säger han.

John Deere har ett system i form av en plombering.

”Vi har plomberat alla kontakter så att man enkelt ser om det suttit en effektbox monterad”, säger Ingvar Mårtensson, servicechef på John Deere i Sverige.

Han är av samma åsikt som Per Johnsson och menar att det är en stor risk att öka effekten på en traktor eftersom motor, transmission och axlar inte är dimensionerade för den högre effekten.

Urban Mattsson på Länsförsäkringar­ i Stockholm intygar att maskinskadeförsäkringen upphör att gälla om det suttit en effektbox på traktorn.

”Effektboxen innebär ju att traktorn inte längre uppfyller traktor­direktivet och därmed är den olaglig”, säger han.



Försäkrar sig

Att det finns många traktorer med effektboxar bekräftas av KC Racing, som säljer sådan utrustning. Enligt Clarence Carlsson,­ tekniskt ansvarig på KC Racing, säljer de mellan 5 000 och 8 000 effektboxar per år varav tio procent monteras på traktorer. Han anser inte att effektboxen är ett problem vad gäller haverier och menar att när skador sker kan det lika väl bero på traktorns grundkonstruktion.­ Men för att säkra sig för olyckor har KC Racing följande formulering med i köpeavtalen när de säljer effektboxar; ”Får endast användas för tävlingsbruk”.



Text och foto: Anders Niléhn

