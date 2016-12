Start

Sök artikel

Prenumerera

Annonsera Lantbrukets Affärer Lantbrukets Affärer Mjölk

Om oss

Kontakt

Journaliststipendium Info

Ovisshet präglar spannmålsmarknaden 30107

Author: Lantbrukets Affärer | Posted: | Views: Ovanligt stora lager på gårdarna och obefintlig handel, så kan läget på spannmålsmarknaden sammanfattas just nu. Alla verkar passa på varandra på spannmålsmarknaden, men ingen gör något. Animalieproducenterna önskar naturligtvis lägsta möjliga pris för spannmålen medan växtodlarna ser en fördel om priset stiger.

”Priset är på väg upp”, säger Mikael Jeppsson på Lantmännen.

Följer man noteringen är prisnivån något bättre nu jämfört med i höstas, men det är inga stora skillnader. Det som påverkar priserna uppåt just nu är två faktorer. Dels verkar skörden inte bli så stor, varken i Sverige eller i resten av Europa, och dels ökar dollarn i värde på eurons bekostnad. Då stiger priset på spannmål i Europa.



Motsatta förhållanden

Frågan är bara när?

Mikael Jeppsson berättar att handeln har mindre spannmålslager än normalt, men att det råder motsatt förhållande ute på gårdarna. Det finns förhållandevis mycket spannmål i lager ute på gårdarna. Det som styr när denna spannmål bjuds ut till försäljning är framförallt två saker, när likviditeten tryter eller när lagerutrymmet behövs till annat.

”Nu är det ju mycket höstvete som utvintrat i framförallt Mellansverige och då tror jag en del lantbrukare hellre låter höstvete från 2009 års skörd ligga kvar i silorna än att sälja till ett pris man anser för lågt”.



Liten skillnad

Det finns animalieproducenter som hävdar att de för närvarande kan köpa foderspannmål för 95 öre per kilo. Enligt Christer Nilsson, vd på Kristianstadsortens Lagerhusförening, borde det vara omöjligt.

”Interventionspriset är ju drygt en krona per kilo för foderkorn. Hade någon erbjudit oss spannmål för 95 öre hade vi köpt så mycket det gick”.

Det finns redan nu priser att teckna för skörd 2010. Prisnivån, när detta skrivs i början på maj, verkar ligga på 1,12 kronor per kilo för brödvete, 1,10 kronor per kilo för fodervete, 1,00 kronor per kilo för foderkorn och 1,12 kronor per kilo för maltkorn. Det är således det pris spannmålshandeln räknar med ska gälla i augusti-september 2010.

Differensen är således inte stor jämfört med idag, vilket innebär att det går att dra slutsatsen att lantbrukare med spannmål i lager just nu räknar med ett högre pris i höst. Spannmålshandeln, däremot, verkar inte lika säkra på det eftersom dessa har mindre lager nu mot normalt.

Av Anders Niléhn

Tillbaka

Lantbrukets Affärer * Tejarps Gård * 230 41 Klågerup * Tel 040-40 86 80 * Fax 040-40 86 86 * info@lantbruketsaffarer.se Logga in