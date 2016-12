Växtföljden är viktig

Start

Author: Lantbrukets Affärer | Posted: | Views: Årets svaga övervintring har satt fokus på växtföljden. Med hjälp av en god växtföljd kan övervintringen bli säkrare, spannmålsskördarna fortsätta att öka och behovet av kväve och bekämpningsmedel minskas. Utvintringsskadorna är betydligt större än vad man trodde att de skulle bli precis efter att snön smält bort. I Östergötland räknas det med att minst 50 procent av all råg har körts upp och såtts om, eller i vissa fall har trädats. Höstvete har inte drabbats i samma grad, men bestånden är generellt tunnare än vanligt. Höstvete med bra förfrukter har klarat sig bra, men med vete eller annan stråsäd som förfrukt ser det betydligt sämre ut.

Det framgår tydligt att skadorna är större med reducerad bearbetning och/eller dålig växtföljd. Skadorna på rågvete hamnar någonstans mellan råg och höstvete. Rågen i Mälardalen och Västergötland verkar ha drabbats ännu hårdare medan situationen för höstvete verkar ganska lik i hela Mellansverige. Även i Skåne rapporteras om utvintringsskador som till viss del verkar vara mer sortberoende, dock är problemen här av mindre omfattning.

I råg- och rågvetefälten kan det konstateras att det framförallt är snömögel som skadat bestånden, med stort plantbortfall som följd. I höstvete är det främst stråknäckarsvampen, snö­mögel och vissa fusariumarter som orsakat utvintringen. Bestånd som i höstas infekterades av stråknäckare såg bra ut direkt efter vintern, men sedan har plantorna försvagats efterhand.



Dålig växtföljd ger problem

I år har växtföljden givit stort utslag. Vete efter vete ser sämre ut än vete efter goda förfrukter. Speciellt i system med reducerad bearbetning är det mer riskfyllt att så vete efter vete och då i synnerhet om det finns mycket halmrester i ytan. Under lång tid har det varit vanligt med starkt höstvetedominerade växtföljder i de intensiva spannmålsdistrikten. Avbrottsgrödorna har ofta haft svårt att ekonomiskt konkurrera med en vetegröda. Men med 2009 års skörd kom ett rejält trendbrott. Plötsligt var det omväxlingsgrödorna lin, ärter, åkerbönor och raps som var de mest lönsamma grödorna.

Nackdelen med en dålig växtföljd är flera. Till att börja med är det en starkt bidragande orsak till att vi ser en avstannande utveckling av spannmålsskördarna. Behovet av kemiska bekämpningsmedel ökar och trots detta går det sällan att uppnå samma effekter som av en bra förfrukt. En god kvävelevererande förfrukt kan minska behovet av kvävegödsling i den kommande grödan. Men eftersom avkastningen oftast blir högre ökar behovet lika mycket så att man i praktiken bör kvävegödsla på samma nivå.



Försök pågår

I en försöksserie som nu pågår i Uppsala, Östergötland, Västergötland och Skåne tittas det på höstveteavkastning vid olika förfrukt och bearbetning. De olika förfrukterna är höstvete, korn, havre, vårraps, lin och ärter. Bearbetning är antingen konventionell plöjning eller reducerad jordbearbetning från fem till tio centimeters djup. Halmen tas inte bort i något led. I det reducerade ledet putsas stubben till fem centimeter innan bearbetning. Dessutom svampbekämpas hälften av leden med både betning mot rotdödare, broddbehandling sen höst samt svampbekämpning i stråskjutning och axgång. Den andra hälften av leden blir obehandlade vad gäller fungicider.



Olika effekt av Topsinbehandling

Efter årets vinter kan det i östgötaförsöket okulärt konstateras att höstveteleden efter vårraps är bättre än de andra leden. Höstvete efter havre är sämst, vilket stämmer med teorin att havre som förfrukt orsakar kraftiga angrepp av snömögel. I detta försök är även alla plöjda led bättre än de med reducerad bearbetning. Höstens Topsinbehandling som gjordes i mitten av november verkar inte ha gett någon effekt i detta försök, vilket troligen beror på att den gjordes för tidigt. I Uppsala gav Topsinbehandlingen bättre effekt när den gjordes precis innan snön kom.

Sök gärna upp det växtföljdsförsök som ligger i ert egna område för att själva se vilka effekter dessa försök har gett. Hittills finns inga resultat presenterade från försöksserien, men när den treåriga perioden gått blir det en rapport. Försöksserien har beteckningen R4-9402.



Minska Vårsådd stråsäd

För att upprätthålla en hög och ökande skördenivå måste det satsas på en bra växtföljd. Den goda lönsamheten i avbrottsgrödorna innebär att det inte finns några skäl till att avstå från en god växtföljd. Höstraps och höstvete är fortsatt en god grund att stå på i planeringen. Men vi bör minska den vårsådda stråsäden och istället satsa på mer vårsådda avbrottsgrödor som ärter, åkerbönor, vårraps och lin. Den pågående sojadebatten kan förhoppningsvis hjälpa till att behålla en god lönsamhet i omväxlingsgrödorna.



Av Anna Hydén, Lovanggruppen

