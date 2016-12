Svenska krusbär

Start

Author: Lantbrukets Affärer | Posted: | Views: I ett sällsynt tillfälle av klarsyn noterar tidningen ATL på ledarplats att svenska mervärden i slaktsvinsproduktionen inte är något värda. För närvarande betalas nämligen svenska grisar bättre i Danmark än i Sverige, trots att de svenska mervärdena utan urskillning styckas in i den danska bulkproduktionen. Som alla vet är det svenska och givetvis svenskarna klart överlägsna alla andra. Det är också en stolt svensk tradition, alltsedan Olof Palmes dagar, att tala om för alla andra hur de skall agera och bete sig för att uppnå den rena, sanna och trygga lyckan. Den förra EU-kommissionären Margot Wallström brukar som ett exempel på detta berätta hur de svenska delegaterna hanterar varje problem i Europa genom att säga: “In Sweden we have a modell…”.



Bäst på det mesta

Insatt i sitt historiska perspektiv är det således både logiskt och ofrånkomligt att LRF i samarbete med en fotograf gett sig i kast med att rädda världen från evig olycka, samt att rädda Europas befolkning från att äta det hemska fläskkött som produceras i andra länder. Där är det danska särskilt förskräckligt. För att inte tala om Belgisk blå. Det är en ras som är en hädelse mot det sanna svenska i samma motto som avbildningar av profeten Muhammed är kränkande för islamister.

I och för sig är det sannolikt på så sätt att Sverige är det land som är bäst på de flesta samhällsområden. Svenska LO håller hårt i modellen och Sverige­demokraterna säger inte emot. Exempelvis.



Liten klick

Från att ha rätt till att få rätt är det dock en milsvid skillnad. Det är något som alla juriste­r vet och något som alla som prövat på rättssystemet brukar ha dyrköpta erfarenheter av. Det ter sig inte så troligt att den klick på några hundra personer i Sverige, som med närmast religiös övertygelse driver den svenska djurskyddsdebatten, kommer att kunna sätta reglerna för de övriga 26 länderna i EU och dess befolkning som lär uppgå till 500 miljoner. Om det så småningom skulle lyckas ligger det så långt fram i tiden att den svenska produktionen har avvecklat sig själv under tiden.

I en fri marknad för griskött går det liksom inte att konkurrera genom att hitta på än det ena och än det andra som ger ett högre kostnadsläge än vad som finns i andra länder. Den svenska tekoindustrin försökte, liksom varvsindustrin, men det lyckades givetvis inte.



Pressen blundat

I ett fritt land är det givetvis fritt att välja förhållningssätt till olika företeelser. Det är således fritt och helt enligt regelboken att alla som har med svensk livsmedelsproduktion att göra försvarar det höga kostnadsläge som svensk miljö och etik motiverar. Däremot är det inte etiskt att hävda att kunderna, vare sig inom eller utom landet, är beredda att betala för någon slags svensk flagga. Tvärtom är det så att de som kan sin ekonomiska historia vet att när företag och branscher försöker kränga sina produkter med nationsflaggor så står man vid vägs ände.

ATL anser att det är pinsamt att svenska grisar styckas in i den danska bulkproduktionen. Lantbrukets Affärer instämmer, men anser det ännu mer pinsamt att den samlade lantbrukspressen under åren som gått inte lyckats rida spärr mot tron på att Sverige kan styra, om inte världen, så dock djurskyddet i Europa.



Fotnot:

Carl Jonas Love Almqvist (1793–1866) myntade i sin landsflykt den bevingade frasen att: Endast Sverige svenska krusbär har.

