Markus drar en suck av lättnad 30121

Author: Lantbrukets Affärer | Posted: | Views: Markus Hoffmann, som är ansvarig för vattenfrågor inom LRF, kan dra en suck av lättnad och njuta av sommaren. Både när det gäller EU:s vattendirektiv och BSAP, Baltic Sea Action Plan, har de värsta hoten för svenskt jordbruk avvärjts. När jag mötte Markus Hoffmann för knappt ett år sedan var han orolig för att tillämpningen av vattendirektivet och BSAP sammantaget skulle lägga en död hand över svenskt jordbruk. I tätbefolkade och jordbruksintensiva områden som i sydvästra Sverige skulle i praktiken all expansion av jordbruket vara utesluten. Men nu har miljödepartementet fattat några beslut som gör framtidsutsikterna mindre dystra.

”Stupstocksnormerna försvinner när det gäller det allmänna ekologiska tillståndet i ett vatten. Precis som i övriga EU-länder blir det även i Sverige ett miljömål och därmed öppnas möjligheterna upp för diskussion och anpassning”, säger Markus Hoffmann.



Rimlighetsaspekt

För den enskilde lantbrukaren, som exempelvis vill bygga ut sitt kostall, innebär förändringen i lagtexten att det förs in en rimlighetsaspekt kring tillståndsgivningen. Myndigheterna måste försöka bedöma hur mycket som det aktuella lantbruket påverkar ett vatten, vilka åtgärder som lantbrukaren måste göra för att det övergripande miljömålet om god vattenstatus ska kunna uppnås, och, kanske viktigast av allt, om dessa åtgärder är ekonomiskt rimliga. Samma resonemang kommer att gälla när det är frågan om att nå ”god vattenstatus”. Kommuner och länsstyrelser kan inte längre kräva att ett enskilt företag ska göra förändringar som är orimligt kostsamma.

Enligt den tidigare skrivningen var den status som Vattenmyndigheten klassat ett vatten med juridiskt bindande. En försämring av ett vattendrag, sjö eller kustområde som redan hade en dålig klassning enligt Vattenmyndigheten var helt enkelt ett brott enligt miljöbalken.

När det gäller mätbara ämnen som tungmetaller och gifter finns dock stupstocken kvar.

”Det är sådana ämnen som vi inte ska ha i våra vattendrag. Där fungerar det ursprungliga regelverket”.

Om allt går enligt planerna ska riksdagen ha antagit miljödepartementets och regeringens beslut nu i mitten av juni.



Frivilliga krav

För en månad sedan presenterade regeringen sin miljöplan för de svenska haven. Kraven är att Sverige ska minska sina utsläpp med 16 500 ton kväve och 280 ton fosfor och att lantbruket är den näring som ska minska mest. I runda tal står jordbruket för ungefär hälften av näringsläckaget till våra hav. Betinget ska vara uppfyllt till år 2016.

Det ur lantbrukssynpunkt positiva är att kraven är frivilliga, men sköter sig inte det svenska lantbruket ligger det ett outtalat hot om att exempelvis återinföra kväveskatten. Om oppositionen tar makten i höstens val vet vi säkert att kväveskatten kommer att återinföras.



Svårmätt

Markus Hoffmann menar att när det gäller kväveutsläppen är kravet inom räckhåll, medan reduceringen av fosfor är betydligt svårare att nå. Dessutom är det närmast omöjligt att mäta om det verkligen sker en minskning av närings­läckaget till Östersjön och Västerhavet.

Den grund som idag används är att schablonmässigt försöka uppskatta hur mycket kväve och fosfor som nya våtmarker, skyddszoner och fånggrödor binder. Beräkningarna bygger till stor del på Jordbruksverkets stödstatistik för dessa åtgärder. Men vad som verkligen händer i mark och vatten samt hur mycket som når våra hav vet vi helt enkelt inte.

Av Roland Fransson

