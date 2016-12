Start

Ny teknik mardröm för GMO-motståndare 30125

Author: Lantbrukets Affärer | Posted: | Views: Gentekniklagen är bara 20 år gammal, men den är redan föråldrad och förbisprungen av utvecklingen. Idag finns det tekniker som kan skapa resistens hos en växt mot bekämpningsmedel utan att föra in främmande gener i arvsmassan. Det är ingen GMO, men har samma egenskaper som en genmodifierad växt. Detta är politiskt sprängstoff och en mardröm för GMO-motståndarna. En av metoderna som nu driver frågeställningen om vad som är en GMO till sin spets kallas för RTDS, ”Rapid Trait Development System”. Tekniken har utvecklats av det amerikanska företaget Cibus i San Diego, Kalifornien. Under flera årtionden har växtförädlingsföretagen använt kemikalier och strålning för att provocera fram mutationer hos växterna. Eftersom dessa genförändringar har varit slumpmässiga har företagen varje gång tvingats skanna tusentals plantor för att, förhoppningsvis, hitta den efterfrågade egenskapen. Det är en tidsödande och krånglig teknik som är döpt till mutagenes. De grödor som tagits fram med hjälp av mutagenes är enligt EU:s direktiv inte en GMO.



Riktad mutagenes

Den teknik som forskarna på Cibus nu har skapat innebär att de kan mutera en specifik gen och därmed åstadkomma en speciell egenskap, utan att behöva förlita sig på slumpens skördar.

Med hjälp av RTDS-tekniken, som även kallas för ”riktad mutagenes”, har Cibus tillsammans med tyska BASF tagit fram flera grödor som är resistenta mot BASF:s bekämpningsmedel Clearfield, med den aktiva substansen imazamox. Denna egenskap, herbicidtolerans, har BASF:s konkurrent Monsanto under flera år marknadsfört under beteckningen Roundup Ready. Skillnaden är att Monsantos egenskap har åstadkommits genom traditionell genteknisk modifiering där främmande gener tillförs den aktuella grödans arvsmassa och därmed är en GMO, som måste prövas under den rigorösa gentekniklagen.

BASF:s herbicidtoleranta raps är nu klar för att introduceras i Europa. Som alla förstår är detta politiskt väldigt känsligt. Här finns en gröda som har samma egenskaper som en GMO men som enligt lagen inte är det, åtminstone inte som den har tolkats hittills. Dessutom är den omöjlig att upptäcka och spåra eftersom RTDS-tekniken inte lämnar något främmande DNA kvar i organismen. Det går med andra ord inte att avgöra om genförändringen har tillkommit på naturlig väg, med den accepterade tekniken mutagenes eller med den nya RTDS-tekniken.



Inget har hänt

Förra året bildade EU-kommissionen en vetenskaplig arbetsgrupp för att analysera om den aktuella lagstiftningen var tillämplig på de nya gentekniska metoderna. Enligt de ursprungliga planerna skulle arbetsgruppen ha haft sitt slutmöte redan i januari i år, men då var den inte klar med sin rapport. Därefter har det inte hänt så mycket.

Marie Nyman, som är kanslichef på den svenska Gentekniknämnden, har suttit med i arbetsgruppen.

”Arbetet har legat nere under våren, mest beroende på att genteknikfrågorna flyttades från ’Miljödirektoratet’ till ’Direktoratet för hälsa och konsumentskydd’. Det ryktas om att arbetet ska återupptas till hösten, men jag vet inget bestämt”, säger hon.

Och någon fingervisning om varåt det lutar i bedömningen av de nya teknikerna, om de kan ge upphov till en GMO eller inte, får Marie Nyman inte ge.

”Vårt arbete är att göra en analys och ge politikerna ett underlag för att fatta beslut”.



Dilemma

Bo Gertsson arbetar med växtförädling för Lantmännen SW Seeds. Enligt honom är BASF:s Clearfield-raps klar att lämnas ut till växtförädlingsföretagen nästa år.

”Då hamnar vi i ett dilemma. Om vi tycker att BASF:s förädlingsmaterial är intressant måste vi även ta med i beräkningen att den kan klassas som en GMO. Då handlar det om helt andra kostnader på grund av den omfattande dokumentationen”, säger Bo Gertsson.

Han är starkt kritisk till den nuvarande lagstiftningen som är processbaserad, det vill säga att det är tekniken som är reglerad.

”Av lättförståeliga skäl kommer den processbaserade lagstiftningen hela tiden ligga efter teknikutvecklingen. Det blir till att försöka lappa och laga och ständigt skriva om lagen eftersom kreativa forskare ständigt gör nya rön”, säger Bo Gertsson, som har arbetat flera år med växtförädling för den kanadensiska marknaden.

Det är därifrån han har tagit med sig idéen om en generell lagstiftning som tittar på vilka egenskaper en planta har utan bekymra sig om med vilken teknik växtförädlingen har skett.



Godkänd

I Kanada är det CFIA, ”The Canadian Food Inspection Agency”, som tar ställning till om en ny gröda ska klassas som en PNT, ”Plants with novel traits”, alltså om en växt har nya egenskaper. I det aktuella fallet med BASF:s Clearfield-resistenta raps har den fått okej eftersom egenskapen herbicidtolerans redan är godkänd. Om egenskapen har tagits fram med traditionell genmodifiering eller med RTDS-tekniken är alltså ointressant i Kanada.

”Om vi inte övergår till en mer generell lagstiftning hamnar vi i samma fälla igen. Det kommer att skapas nya tekniker, mellanformer av dessa och blandningar av olika gentekniska metoder som är omöjliga att förutse”, säger Bo Gertsson.

Redan idag finns det förutom RTDS-tekniken flera olika metoder som den nuvarande lagstiftningen inte riktigt fångar in. Ett exempel är växtförädling av fruktträd, där det är vanligt att ympa en grundstam med en annan sort. Men om man då använder en genmodifierad grundstam, därför att den exempelvis tål torka bättre, och ympar in en konventionell sort, vad händer då? Blir frukten en GMO? Frukten är exakt likadan som den som kommer från en konventionell grundstam.



Cisgena grödor

Ett annat exempel är så kallat cisgena grödor. Förstavelsen ”cis” betyder på denna sida, hitom, och står i motsats till ”trans” som betyder på andra sidan, bortom. I den traditionella genmodifieringen talas det ofta om att en växt är transgen. Det betyder att grödan har fått gener från någon annan växt.

När det gäller cisgena växter har man antingen jobbat med växtens egna gener eller stoppat in en gen från en växt som är korsningsbar med den man har modifierat. Samma resultat skulle alltså ha kunnat uppnås genom traditionell korsning och förädling, men det skulle framför allt ta mycket längre tid. Frågan är då om dessa cisgena grödor ska betraktas som GMO?

Frågetecknen är många och svaren är få. Men EU står vid ännu ett vägskäl när det gäller den nya avancerade växtförädlingen.

Huvudfrågan, som Europas politiker måste ta ställning till, är om det överhuvudtaget är möjligt att stoppa de nya metoderna när resultaten inte går att spåra eller skilja från växter som förädlats på traditionellt vis. Av Roland Fransson

