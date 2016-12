Grisproducenternas respons på höga foderpriser:

”Vår strategi

är att fortsätta och hoppas på ett bättre grispris”

Jan Börjesson,

Västergård i Fjärås



Tillsammans med sin svåger Lennart Albertsson driver Jan Börjesson slaktsvinsuppfödning med 1 700 platser. Smågrisarna levereras från två olika gårdar genom mellangårdsavtal. Allt spannmåls- och proteinfoder produceras inom den egna verksamheten som på växtodlingssidan även inkluderar ett samarbete med en granngård. Totalt odlas 600 hektar mark.

”Vår strategi är att fortsätta sätta in nya grisar även framöver eftersom vi har ett mellangårdsavtal på smågris som fungerar mycket bra. Om vi hade köpt dem via förmedling som vi gjorde för sex till sju år sedan hade vi kanske tänkt annorlunda och satsat på att istället sälja vårt foder.



Problemet är egentligen inte att spannmålspriset är för högt utan att grisköttspriset är för lågt. Utbudet av griskött är för stort. Ekonomin för många producenter är körd i botten, så något måste snart ändras om vi ska ha kvar någon grisproduktion i Sverige. Men vår strategi just nu är att fortsätta och hoppas på ett bättre grispris.

Vi producerar årligen cirka 4 000 ton spannmål, varav mellan 1 500 och 1 600 ton går till foder. Resten säljer vi. Genom att samarbeta med en annan gård i närområdet har vi fått en rationell odling och ett effektivt maskinutnyttjande. På grund av att vi har för små lagringsytor säljer vi idag en del av vår spannmål vid skörd. Vi har emellertid pratat om att i framtiden utöka vår tork- och lagringskapacitet för att kunna lagra och sälja undan för undan när priset är fördelaktigt. När marknaden styr priserna blir fluktuationerna stora och det får vi nog helt enkelt vänja oss vid och anpassa oss till”.

”Inträffar inget drastiskt lägger jag ner grisverksamheten”

Olof Ohlsson, Tvååkers prästgård i Tvååker



Olof Ohlssons gård har plats för 7 000 årsgrisar. Cirka hälften av smågrisarna levereras genom ett mellangårdsavtal och resterande har köpts in via slakterier och andra kanaler. Eget foder produceras på de cirka 200 hektaren odlingsmark och har tidigare kompletterats med inköpt spannmål. På gården finns även en maskinstation.

”Nu är lönsamheten så usel, för att tala ren svenska, sätter jag inte in några nya grisar från och med denna vecka. De jag får via mellangårdsavtalet får jag ju fortsätta med ett tag till, men såvida inget drastiskt inträffar på grismarknaden lägger jag ner verksamheten på sikt. Framöver får jag rikta in mig på spannmålsodlingen och maskinstationen. Kanske finns det någon i närområdet som vill arrendera byggnaderna och utveckla sin egen verksamhet?

Efter att ha haft grisar i 20 år känns det naturligtvis tråkigt att behöva göra såhär. Dessutom är det inte mer än fem år sedan jag byggde ett nytt stall här, men jag får det helt enkelt inte att gå ihop längre. Vi lantbrukare är annars sådana att vi kämpar vidare och hoppas att det ska bli bättre nästa år, men som jag ser det nu så finns det ingen vilja i branschen att höja köttpriserna så därför tror jag inte längre att det blir bättre inom den närmsta framtiden. Jag låter kanske pessimistisk och det brukar jag inte vara, men jag tycker att det ser mörkt ut för svensk grisproduktion”.

”Vi påverkas inte i samma grad som tidigare”

Lars-Gustav Linde, Grönljung i Klågerup



Lars-Gustav och Monica Linde driver grisuppfödning på två gårdar i Skåne. På hemmagården Grönljung finns en tredjedel av de 270 suggorna samt två tredjedelar av de drygt 5 500 slaktgrisarna. På gården Högbodal huseras resterande djur. Omkring hälften av fodret produceras på hemmaplan och resten, vetedrank och färdigfoder, köps in.

”Sist när foderpriserna stack i höjden, år 2007, valde vi att komplettera vårt foder med vetedrank för att få ner kostnaderna. Dranken har fungerat mycket bra i produktionen och nu när priserna på spannmål drar iväg så påverkas vi inte i samma grad som tidigare.

Vi odlar själva ungefär hälften av spannmålsfodret och resterande köper vi in som färdigfoder. Själva produktionen är svår att förändra sådär snabbt, men sedan en tid tillbaka har vi valt ett något billigare foder till suggorna samt provat att blanda in drank ganska tidigt till slaktgrisarna.

På lång sikt har vi funderingar på att kanske köpa in och lagra mer foderspannmål från andra odlare i närheten när priserna är låga. Med tanke på klimatförändringarna kommer vi antagligen att se fler sådana här situationer och att lagra in foder skulle göra oss mindre känsliga för prisförändringar. Emellertid tillhör vi den äldre generationen och har som avsikt att sluta med suggorna och istället satsa på att köpa in smågrisar”.

”Några förändringar i själva produktionen kommer vi

inte att göra i nuläget”

Jörgen Andersson, Suggringen på Nydal i Tvååker



I Jörgen Anderssons besättning finns 1 000 suggor. Hälften av dessa grisar på den egna gården och resterande delas upp på tre satelliter som ingår i en suggring. Odling av spannmål och oljeväxter sker på totalt 130 hektar åkermark.

”Vi började att handla spannmål år 2007 när priserna var skyhöga. Det var tufft, men eftersom vi valde att köpa vid skörd gjorde vi ändå relativt bra affärer då priserna senare gick upp ännu mer. Den strategin har vi hållit fast vid och eftersom vi inte odlar så mycket själva så köper vi idag in omkring 1 000 ton otorkad spannmål från närliggande gårdar, som vi antingen torkar själva eller lagrar gastätt.

Eftersom vi i år kommer att ha fler grisningar här än tidigare så kommer vi att köpa in ytterligare 400–500 ton foderspannmål under året. Det är ett sätt att sprida riskerna lite. Jag tror nämligen att priserna på just foderspannmål kommer att sjunka framöver då det finns relativt mycket av den varan. Totalt handlar det om cirka 2 000 ton spannmål som vi hanterar, varav ungefär tre fjärdedelar lagras vi in vid skörd.

Några förändringar i själva produktionen kommer vi inte att göra i nuläget. Eftersom vi har suggor vill vi inte gå in och ändra till alternativa fodermedel eller dylikt, vilket vi kanske hade övervägt om vi hade haft slaktgrisar istället”.



Av Kristin Fridholm