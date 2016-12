Bevara maten svensk?

Start

Under en lång följd av år har Lantbrukets Affärer påvisat att marknadsföringen av den rena oförfalskade och när­producerade svenska maten inte varit, inte är och aldrig kommer att leda till någon framgång. Sverige är en del av världen och i allra högsta grad en del av det gränslösa Europa. Efter det avhållna riksdags­valet har snart sagt alla med­borgare av betydenhet argumenterat för värdet av ett mångkulturellt samhälle, något som i och för sig är odiskutabelt och därtill vetenskapligt bevisat. Samtidigt har ungefär samma svenska elit för generation efter generation av svenskar präntat in hur ­speciellt det svenska är. Den svenska socialdemokratin fostrade sina anhängare i tron på den svenska modellen, en modell som gjordes tydlig och tilltalande genom att jämföras med den fruktansvärda samhällsordning som utvecklats i USA. Under Palmes regim var det på andra sidan Atlanten enbart Castros Cuba som kunde mäta sig med det svenska.



Sverige bäst

Den svenska socialdemokratin reste under 60- och 70-talet runt i världens u-länder och lärde ut vad som var rätt och riktigt. Sidas personal lever uppenbarligen fortfarande i föreställningen om att det är Sverige och det svenska som skall rädda världen eftersom Sverige är bäst. Om ­möjligt var och är den svenska fackförenings­rörelsen ännu blågulare. De svenska kollektiv­avtalen är alltings riktmärke och ett bra instrument för att hålla byggjobbare från ­Baltikum och Polen borta från Sverige. Det är heller inte särskilt länge sedan flertalet politiker trodde att det svenska välfärdssystemet var så attraktivt att vi skulle få “social turism” från mindre utvecklade EU-länder.

På den akademiska sidan sitter det långt inne att acceptera att exempelvis läkare och ingenjörer, som utbildats någonstans långt borta, kan vara kunniga nog för det svenska samhället.



Mångfalden segrar

Det svenska Miljöpartiet driver med avsevärd politisk hetta kravet på att Sverige skall gå före och visa resten av världen hur “klimatet skall räddas”. Astrid Lindgren och dåvarande statsministern Ingvar Carlsson hade en gemensam dröm om Buller­byn. De lade grunden för hur Sverige skall visa resten av världen hur husdjuren skall skötas. Allt sammantaget gör att det inte är så märkligt att Sverige­demokraterna fick stöd från 5,7 procent i riksdagsvalet. När det svenska är så överlägset bra skall det ju inte blandas ut med något utländskt. Konststycket att först indoktrinera alla svenskar i tron att endast Sverige det bästa av allting har och samtidigt förklara att mångfald och influenser från all världens hörn också är det bästa kan bli en aning förvirrande.

Det krävs emellertid ingen större kristallkula för att inse att mångfalden vinner över det blågula. Det är därmed en god idé för jordbruket att marknadsföra sina produkter under vinjetter som stämmer med dagens verkligheter och inte hur det var på husmodersskolornas tid. Att LRF låter en förlegad socialdemokratisk syn på världen forma strategin för marknadsföringen av de livsmedel medlemmarna producerar är sorgesamt.

