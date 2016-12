Start

Sök artikel

Prenumerera

Annonsera Lantbrukets Affärer Lantbrukets Affärer Mjölk

Om oss

Kontakt

Journaliststipendium Info

Gödsel- och spannmålspris stiger tillsammans 30147

Author: Lantbrukets Affärer | Posted: | Views: Priset på gödsel är just nu inne i en stigande trend. Det är inte så konstigt eftersom gödselmedel följer priset på spannmål och då ett ökat spannmålspris ökar odlingen och därmed ökar efterfrågan på gödsel och vice versa. Den tiden då man som lantbrukare bara beställde gödsel utan att fundera på priset, och likaså bara levererade spannmålen och även då utan att fundera på priset, är definitivt förbi. Om det verkar alla de rådgivare som Lantbrukets Affärer pratat med vara helt överens. Idag kan det mycket väl vara så att man vid ett tillfälle, när priset bedöms som rimligt, köper gödsel till både två och tre års växtodlingsår och likaså tecknar leveranskontrakt på spannmål för mer än en skörd framåt i tiden.

Det gäller att som lantbrukare göra en vettig växtodlingskalkyl för gårdens förutsättningar och i den se till vilka priser man kan köpa produktionsmedlen samt sälja skörden. När man finner rätt pris är det då en god idé att teckna ett avtal om köp eller försäljning och därmed säkra en vettig vinstnivå, istället för att chansa på bättre villkor med risken att det tvärtom blir sämre och inte helt osannolikt även en förlust i näringsgrenen.



Svårt att köpa

Växtodlingssäsongen 2010 startade med en prisnivå på gödsel som för kväve och fosfor låg en bra bit under toppriserna 2008, medan kaliumprodukterna inte gick ner lika mycket. När sedan spannmålspriset drog iväg uppåt efter sommaren innebar det givetvis goda förutsättningar för en lönsam odling 2010.

Detta fick många lantbrukare att redan den gångna sommaren börja fundera på att köpa gödsel till 2011, men vad Lantbrukets Affärer erfar fanns det emellertid inte priser och möjlighet att köpa alla produkter då.

”Vi saknade priser under tre veckor trots att alla fabriker producerade gödsel för fullt”, berättar Lars Kuusiniemi på Kuusiniemi Gödning.

Kuusiniemi Gödning är en liten och helt ny aktör på den svenska gödselmarknaden. De produkter som företaget säljer kommer från Ryssland via Finland.



Normala kvantiteter

Lars Kuusiniemi berättar att Ryssland införde ett exportförbud för gödsel under denna period, men att ingen annan aktör heller fick fram gödsel och priser.

”Hela världens gödselmarknader väntade på prishöjningar och därför fanns det inga prislistor”.

Detta är dock inget gödselmedelstillverkarna vill kännas vid. Mogens Erlingson, marknadsdirektör på Yara i Landskrona, berättar att företaget sålde gödsel i normala kvantiteter under såväl juli, augusti och september. Han berättar att priset på gödsel gått upp motsvarande cirka 1,50 kronor per kg kväve och 1 krona per kg fosfor sedan i somras samt att trenden är fortsatt stigande. Att inte kaliumprodukterna nu stiger beror på att de inte gick ner tidigare.

”Ligger spannmålspriset kvar runt 1,80 till 2 kronor per kg kommer en stark efterfrågan på gödsel att driva mot ett högre pris, men jag vill inte spekulera i hur mycket. Men om spannmålspriset istället sjunker så minskar naturligtvis efterfrågan”, säger han.



Kalksalpeter ett alternativ

En intressant förändring när det ­gäller gödsel är att prisnivån på Kalk­salpeter återigen är sådan att produkten är aktuell­ för svenskt lantbruk. Efter att under flera år varit utan Kalksalpeter, eftersom denna sålts till olika specialodlingar runt om i världen, är prisnivån återigen rätt även för spannmålsodlingen. Enligt Mogens Erlingson beror det dels på att produktionen av Kalksalpeter ökat och dels på att efterfrågan från odlarna av specialgrödor minskat något.

”Vi kommer att ha en stor kvantitet Kalksalpeter för den svenska odlingen till 2011”.

En lantbrukare som Lantbrukets Affärer pratat med, men som vill vara anonym, köpte redan i somras all gödsel till 2011 och 2012 för sitt 100 hektarslantbruk. Om han gjorde rätt eller fel vet vi först efteråt. Skulle prisnivån på gödsel sticka uppåt, som inför odlingsåret 2008, har han gjort en vinst på över ­50 000 kronor enbart på kvävet. Av Anders Niléhn

Tillbaka

Lantbrukets Affärer * Tejarps Gård * 230 41 Klågerup * Tel 040-40 86 80 * Fax 040-40 86 86 * info@lantbruketsaffarer.se Logga in