Lantbrukare i Nya Zeeland skördar på världrekordnivå 29264

Author: Lantbrukets Affärer | Posted: | Views: För snart fem år sedan flyttade den engelska familjen Kidner till Nya Zeelands södra ö. Efter mycket hårt arbete kunde de i år glädjas över en rekordskörd av vete. Efter några få besök i det framtida hemlandet köptes gården “South Bank Farm”. Denna jordbruksfastighet ligger sex mil söder om staden Christchurch. Lantbruket på 265 hektar är beläget utmed den kända floden Rakaia i Mid Canterbury-regionen. Detta område har i folkmun länge omtalats som “the golden mile”. Smeknamnet “den gyllene milen” reflekterar på dess bördiga jord.



Rekordskörd

När lantbrukarfamiljen landade i Nya Zeeland, efter att ha sålt sin gård i England, väntade många nya utmaningar och hårt arbete. Det första året fylldes av många renoveringsprojekt av existerande byggnader samt byggnation av bostadshus och installation av bevattningsanläggningar.

Sagt och gjort, efter två år av intensivt arbete lyckas de få upp standarden på gården. Vägen dit var lång och krokig, men redan under det tredje året drevs gården framgångsrikt. Idag säljer familjen Kidner det mesta på export till de större marknaderna i Asien och Europa.

”Detta år skördade vi ofattbara 15,7 ton vete per hektar. Om jag inte minns fel är det på samma nivå som världsrekordet”, säger Gerald Kidner.



Flera faktorer

När flyttlasset gick från Europa flyttade även den sedan länge ägda Rapid-såmaskinen med. Den har kommit väl till pass och generade i år en rekordskörd.

”Under de senaste åren har vi satsat på en mycket varierad växtföljd, vilket har gett avkastning. Bönor, ärtor, raps, klöver, baljväxter, phacelia samt traditionella grödor som vete och korn har odlats.”

”Jag sådde vetet i en hastighet av 15 till 22 kilometer i timmen med en utsädesmängd på 105 kilo per hektar och en gödningsmängd på 212 kilo per hektar.”

