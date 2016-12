Start

Jätte med bra transmission 28245

Author: Lantbrukets Affärer | Posted: | Views: Massey Ferguson 7499 Dyna-VT är störst i klassen och erbjuder stor dragkraft i en förhållandevis kompakt och lättmanövrerad traktor. Massey Ferguson 7499 Dyna-VT har en Sisumotor från Finland. Motorfabriken ingår i Agco, företaget som tillverkar Massey Ferguson-traktorerna. Det är en modern motorfabrik som nyligen lanserat en sjucylindrig motor, först och främst för tröskor och exakthackar, men efterhand även till traktorer. I 7499­ ­sitter det en rak sexa, men det räcker långt det med. Det är en motor som upp­fyller avgaskrav steg IIIB med SCR-teknik samt commonrail-insprutning, turbo, laddluftskylare och fyrventilsteknik.

I Massey Ferguson 7499 Dyna-VT sitter det en steglös variotransmission från Fendt. Såväl växellåda som bakaxel kommer från Fendts anläggning i Marktoberdorf i Tyskland till Beauvais i Frankrike, där Massey Ferguson 7499 tillverkas. Det är en mycket bra transmission med två områdesväxlar, i ­Sverige 0–20 respektive 0–40 km/h. Med knappar i höger armstöd väljs hastig­hetsområde, förprogrammerat motorvarvtal och körprogram. Massey Ferguson 7499 Dyna-VT har en bra förarplats med bekväm reglageplacering. Till exempel växlas kraftuttagsvarvtalet med knappar i högerpanelen. Sammanlänkning

Det går att köra den steglösa trans­missionen på flera olika sätt. Ett är att ställa in ett fast motorvarvtal och reglera farten med körspaken. Har det ställts in en bestämd fart håller traktorn denna själv, oavsett det blir uppförs- eller nerförsbacke. Om det går tungt finns det ett prioritetsval om traktorn ska göra allt för att hålla inställd hastighet eller prioritera så att motorvarvtalet inte ändras. Det senare passar bäst vid körning med kraftuttagsdrivna redskap.

På samma sätt går det att välja om traktorn ska köra så bränsleekonomiskt som möjligt eller prioritera dragkraften.

Fram/back växlas i en spak till ­vänster om ratten och med den går det även att justera utväxlingen i variotrans­missionen. Vid vissa ­arbeten kan det vara en praktisk möjlighet. Det ­viktiga med variotransmissionen i den här traktorn är att den är enkel att ­förstå sig på. Motor och transmission är sammanlänkade elektroniskt. Via en dator styrs de båda gemensamt för bästa drag­förmåga och minsta möjliga bränsle­förbrukning.

Det här är en traktor för att dra tungt. Den passar lika bra på vägen som på åkern.



Massey Ferguson 7499 Dyna-VT

Motor: Sexcylindrig Sisu på 7,4 liter och 176 kW (240 hk) maxeffekt och max vridmoment 904 Nm vid 1 400 rpm

Transmission: Steglös med kopplingsfri fram/back

Däck: 480/70R30 fram och 620/70R42 bak

Bränsletank: 380 liter

Lyftkapacitet: 9 300 kg

Max hydraulflöde: 110 l/min

Max hydraultryck: 200 bar

Yttre hydraulik: 3 dubbelverkande uttag

Vikt: 6 940 kg (utan vikter)

Serviceintervall: Motoroljebyte 400 timmar

(21 liter), transmissionsoljebyte 2 000 timmar

(58 liter), hydrauloljebyte 1 200 timmar (100 liter)

Kraftuttag: 540, 540E och 1 000 rpm

Pris: 1 305 850 kronor

Pris per hk: 5 441 kronor God förarmiljö

I Lantbrukets Affärers test kör vi med en femskärig buren plog på relativt lätt jord, ett arbete som inte är några som helst problem. Vi testar den även på vägen. På Massey Ferguson 7499 Dyna-VT går det då att välja att använda farthållaren och låta traktorn själv ­accelerera upp till inställd fart med lägsta ­möjliga motorvarvtal när rätt hastighet väl uppnåtts. Under accelerationen rusar motorn nämligen upp mot maxvarv, om man inte valt att begränsa sig, men när rätt fart är nådd ökar utväxlingen medan motorvarvet sjunker. Toppfarten 43 km/h nås redan vid 1 400 rpm på motorn och det sparar bränsle.

Förarmiljön på traktorn är bra och de vita sportiga klockorna i instrument­panelen är trevliga. Längst fram i höger armstöd sitter terminalen Datatronic III. Den följer ISOBUS-standard, så har man ett redskap som följer samma standard kan detta styras från traktorns terminal. Då slipper man ytterligare en monitor, som kan vara i vägen i hytten. I Datatronic III gör man alla inställningar för motorvarvtal, hydraulfunktioner och programmerar vändtegsautomatiken.

Tyvärr sitter fläkten i taket och där har vi även alla luftutsläpp. Det går således inte att få varm luft ner mot fötterna en kall vinterdag. En annan usel sak är det lilla T-handtaget för att låsa upp spärren till lyftdragkroken. Det sitter långt nere till höger om föraren. Det märkliga i det hela är att Massey Ferguson har bättre lösningar i en del modeller, men inte i 7499.

Ljudnivån i hytten är okej. Stilla­stående på tomgång mäter vi 65 dBA, med fullgas 80 dBA och i transport,

43 km/h vid 1 800 rpm på motorn,

visar vårt testinstrument 79 dBA.

Vad gäller service är det bra att motorhuven öppnas i framkant, men dåligt att inte hela huven går upp i ett stycke. För att komma åt allt måste en sidoplåt på var sida tas loss. För övrigt är det inte mycket att orda vad gäller ­servicen. Massey Ferguson har säkringar och ­reläer under ett lock bak till höger i hytten. Det innebär att det går att sitta bekvämt i förarstolen när man kollar dem, men å andra sidan är det ett väldigt virrvarr där nere.



Plus & Minus

Fem plus:

+ Bra reglage

+ Hastighetsreglering med fram/back-spaken

+ Löstagbar verktygslåda

+ Transmissionen

+ Låg vikt per hk



Fem minus:

– Litet passagerarsäte

– Rörigt bland säkringar och relä

– Höger insteg är något sämre

– B-stolpe

– Dyr frontlyft Extrautrustning

Att koppla redskap går lätt och sikten bakåt är bra. Hydrauluttagen har tydlig märkning med både färger och plus och minus på locken. Det hydrauliska utskjutet på kroken gör att man ser bra.

Att koppla redskap går lätt och sikten bakåt är bra. Hydrauluttagen har tydlig märkning med både färger och plus och minus på locken. Det hydrauliska utskjutet på kroken gör att man ser bra.

Även om traktorn är välutrustad från start finns det en hel del att välja till från extrautrustningslistan. Större hydraulpump, som ger 150 liter per minut, får man för ett tillägg på 28 220 kronor. I det paketet ingår även ett fjärde dubbelverkande uttag. Frontlyft och frontkraftuttag är en relativt dyr extrautrustning på den här traktorn. Däremot erbjuder Agco numera fabriksmonterad autostyrning med RTK, genom ett nyligen påbörjat samarbete med Topcon, till ett skapligt pris. Tyvärr går det inte att få funktionerna av denna autostyrning i traktorns monitor, Datatronic III. Av Anders Niléhn



