Gott om såmaskinsnyheter inför 2011 28250

Author: Lantbrukets Affärer | Posted: | Views: Snabbare, exaktare och gärna i trepunkten. Så kan en stor del av de nyheter vi kan se fram emot inför år 2011 när det gäller såmaskiner sammanfattas. Väderstad är idag den största enskilda aktören när det gäller såmaskiner i Sverige och presenterar kontinuer­ligt nyheter. Senast företaget visade något nytt var på Elmia Lantbruk Maskin & Fält i oktober ifjol. Då var det såmaskinen Spirit som försetts med en ny typ av trekantig gummifjädring till billarna. Konstruktionen innebär att billtrycket kan ökas till 100 kilo och den ger större stabilitet på billarna. Billarna kommer dessutom att följa markens konturer på ett bättre sätt. På så sätt går det att köra fortare och sådden blir mer exakt utförd vid svårare förhållanden.



Lemken Heliodor är en kompakt tallriksharv med två rader tallrikar. Här körs den i kombination med den pneumatiska såmaskinen Solitair. Kompakt maskin

Nu i vår har Väderstad inga revolu­tionerade nyheter att visa upp förutom att Spirit kommer i en fyrameters­version. I fjol tog Väderstad fram en lite enklare Rapid utan crossboard. Den vänder sig till lantbruk som plöjer och bara behöver en exakt såmaskin med återpackning. Redan nu står denna maskin för en stor del av Rapid­försäljningen.

Den andra svenska tillverkaren, ­Kongskilde Överum, har lite fler nyheter i vår. De har med Combi Jet och Multi Jet gjort det möjligt för lantbrukaren att frigöra den största traktorn för jord­bearbetning medan det räcker att använda mellanklasstraktorn för att dra så­maskinen, även om den är åtta meter bred. Fördelen med det är mindre markpackning och mindre bränsleförbrukning.

Från Tyskland kommer det i år flera nyheter. Det är bland annat ­Lemken som har en ny kombination med tallriks­kultivator och såmaskin. Det är Heliodor som i kombination med den pneumatiska såmaskinen Solitair innebär en kompakt trepunktsburen maskin som kan köras snabbt, samtidigt som den inte kräver så stor traktor. Kombinationen finns med tre eller fyra meters arbetsbredd och arbetsdjupet hålls exakt med djuphållningshjul. För den som önskar mer bearbetning kan Solitair köras i kombination med rotorharven Zirkon istället för Heliodor.



Lemken Solitair 12 är en bogserad såmaskin utan bearbetning i arbetsbredderna åtta, nio, tio och tolv meter. Upp till åtta utsädesdistributörer med exakt lika långa slangar till varje bill ger ett exakt resultat. Maskinen är låg och kompakt, vilket underlättar fyllning och behållaren rymmer cirka 5 800 liter utsäde.

Kombisåmaskiner

En annan tysk maskintillverkare som är stora inom just jordbearbetning och sådd är Köckerling. De har sedan ett par år sålts i Sverige via JBM Lanttek i Bodafors och deras såmaskiner arbetar efter en något annorlunda teknik än de flesta andra maskiner på marknaden. Det är harvsåmaskiner som kan arbeta både i bearbetad jord eller som direktsådd, men harvpinnarna har ett speciellt sätt att hålla exakt djup. Framför billen löper en gummiklädd stålrulle som innebär att harvpinnen arbetar på exakt rätt djup oavsett hur marken rör sig och i stora framkörningshastigheter. En av anledningarna till att Väderstad och Kongskilde Överum är så dominerande på den svenska marknaden, förutom att de är svenska, är för att man hela tiden erbjudit kombisåmaskiner. Intresset för att kunna mylla gödsel samtidigt som man sår är stort här. Till 2011 kommer Köckerling att kunna erbjuda kombisåmaskiner på den svenska marknaden och det systemet har även Lemken. Fördelarna med Köckerling Ultima är stor arbetshastighet med exakt fröplacering samt

litet dragkraftsbehov. Till exempel räcker det med

202 kW (275 hk) för att dra den åtta meter breda maskinen.

Köckerling Ultima följer ISOBUS-standard. Maskinens funktioner kan antingen manövreras från deras egen monitor eller direkt i traktorns monitor, om traktorn följer ISOBUS-standard. Nya burna precisionssåmaskinen EDX 6000 från Amazone. Tre nya modeller

Även Amazone tillverkas i Tyskland. När det gäller såmaskinsnyheter inför 2011 har de tre nya modeller i precisions­såmaskinen EDX. Det är en maskin för att så exempelvis majs och socker­betor samtidigt som man myllar gödsel. De tre nya modellerna är, till skillnad från de EDX som visades första gången år 2007, trepunktsburna. De heter EDX 6000-2, EDX 6000-2C och EDX 6000-2FC och är sex meter breda. Precis som de bogserade modellerna arbetar de med luft och har därmed en centralt placerad utsädes­behållare. På EDX 6000-2 och 2C ­rymmer den 360 liter och på FC 400 liter.

Radavståndet kan regleras inom olika områden på de tre modellerna. Till exempel kan det ställas i ­intervallet 70, 75 och 80 på 2C och 37,5, 44,9, 50 och 55 centimeter på FC. Gödseln har man i en frontbehållare på traktorn. Denna kan antingen placeras i traktorns frontlyft eller uppe på en frontpackare. Frontbehållaren rymmer 1 500 liter eller

