Start

Sök artikel

Prenumerera

Annonsera Lantbrukets Affärer Lantbrukets Affärer Mjölk

Om oss

Kontakt

Journaliststipendium Info

Fasta körspår ger fina besparingar 26139

Author: Lantbrukets Affärer | Posted: | Views: Större skördar, mellan 10 och 15 liter mindre dieselförbrukning per hektar och en sparad timme per hektar. Det summerar i stort sett skillnaden som övergången till fasta körspår inneburit för Ulf Hallén på Larsgården vid Sollebrunn.

”Det kostade heller inte så hiskeligt mycket, för jag modifierade det mesta själv. Men GPS-enheten kan man inte spara in på, utan där krävs det bästa”, säger han. På gården brukar Ulf ­Hallén cirka 300 hektar med en halvtidsanställd plus en granne som bistår under ­topparna vid sådd och skörd. Utöver jordbruket har han dessutom en hel del skog som ger jobb resten av året. Fram till att Ulf Hallén gjorde sitt systemskifte var det traditionell plöjning som gällde. ”Jag försökte utveckla odlingen för att spara tid och energi, men kom inte längre med det systemet. Jag hade i flera år, av ekonomiska skäl och miljöskäl, funderat på plogfritt men tänkte att jag först skulle lära mig mer om det. Men hösten 2009 insåg jag att jag väl aldrig skulle lära mig tillräckligt, så jag bara köpte en kultivator och satte igång.” Fasta körspår och minimal bearbetning var planen redan från början. ”För då behöver man inte så kraftiga maskiner.”



Egen lösning

Tröskan fick bestämma och därmed blev spårbredden 2,64 meter. Sedan var det bara att sätta igång.

”Jag har en 200-hästars Valtra och jag tillverkade själv distanser till hjulen på den. Det visade sig att det inte behövde vara någon hel distansskiva, utan jag har tillverkat fyra distanser per hjul. Det är enkelt att hantera och tar ingen plats vid vinterförvaring. Nackdelen är att det tar lite tid att få allt på plats, men det är ju bara en gång om året.”

Från Valtra fick Ulf veta att den här lösningen inte täcktes av garantin, men det stoppade inte honom.

”Jag kör ju aldrig med dubbel­montage. Dessutom vet jag att på traktorer som går på torvmossar med trippel­montage är det bultarna som går av, inte axlarna. Nu är traktorn bara 3,25 meter bred, så det är dessutom lättare att köra på vägarna nu än när jag hade dubbelmontage.”

Den gamla Väderstad-kultivatorn fick påsvetsat några extra­meter från en skrotad kultivator och försågs med efterharv. ”Den förlängda ramen är lite vinglig och så får man se upp vid transporter eftersom den nu blivit 4,5 meter hög nu”, säger Ulf Hallén. Bra GPS

Själva jordbearbetningen löste han på billigast tänkbara sätt.

”Jag hade en gammal sexmeters Väderstad SK-kultivator och tog bitar från en skrotad mindre och svetsade på till nio meters arbetsbredd. Det har fungerat bra med de lätta fjädrande ­pinnarna och en efterharv, men man får förstås se upp när man transporterar den mellan fälten eftersom den nu är 4,5 meter hög...”

Telefonledningar är främsta ”hotet” och grannarna blir inte precis glada ifall han skulle riva ned dem.

”Maskinparken ­kompletteras sedan av en gammal niometers Concord-såmaskin, en CrossKill-vält, en Bogballe gödselspridare som kan ställas in för vilken bredd som helst och en 27-meters spruta.”

Inga konstigheter alltså. GPS-utrustningen, en för traktorn och en för tröskan, är Trimbers från DataVäxt.

”De har bra support och det är en fin tillgång när man börjar med det här. Trimbers jobbar dessutom med RTK som har högsta noggrannheten, 2,5 centi­meter. Och framförallt håller denna år från år. Årsnoggrannheten är viktig för att systemet ska fungera optimalt, för då behöver man inte göra en kalibrering varje år. Här ska man inte snåla!”



Säkerhet

Nu har han ett års erfarenhet av ­systemet och är mycket nöjd.

”Jag sparar tid, energi, näringsämnen och vatten. Det första året är normalt ett riskår, men vårsådden motsvarade ­normalskörden för området.”

Det blev även bra uppkomst i körspåren. Någon större skillnad mellan dessa och markerna i övrigt gick inte att urskilja, i alla fall inte med blotta ögat.

”Körspåren tar ungefär 15 procent av arealen. På gårdar där det här systemet använts längre märker man att det inte är någon infiltrationen i spåren och snabbast resultat får man i styva jordar. På mina arealer har jag mest lättlera men även sandjord, mull och styv lera, allt på samma skiften. Med grund bear­betning blir det inte så stor skillnad när man kör. Den största fördelen med fasta körspår är att det ger större säkerhet i den plogfria odlingen, men det är viktigt att det är tjänligt när man kör. Det går inte vara för fuktigt, för då gör man mer skada än nytta. Jorden måste reda sig.”



Mest fördelar

En nackdel med det nya systemet är dessutom att Ulf Hallén måste ”snagga” markerna efter skörd med en puts. ”Concorden är egentligen ingen bra lösning, för stubbresterna vill gärna fastna i den. Önskemaskinen vore ett alternativ som går lätt och ger möjlighet till direktsådd efter den minimerade bearbetningen. Hur som helst tycker jag att det är roligt att prova något nytt. Det räcker att det blir lika bra som tidigare, så är jag nöjd. Men fasta körspår har inneburit ett rejält plus”. Av Ulf C Nilsson

Tillbaka

Lantbrukets Affärer * Tejarps Gård * 230 41 Klågerup * Tel 040-40 86 80 * Fax 040-40 86 86 * info@lantbruketsaffarer.se Logga in