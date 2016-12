Start

Projektet som har lyft svensk vallfröodling 24271

Author: Lantbrukets Affärer | Posted: | Views: Vallfrö 10 000 är avslutat. Det treåriga utvecklings-projektet, vars syfte var att höja den svenska vallfrö-odlingen, nådde två av de tre på förhand uppsatta målen. Det var 2007 och 2008 års höga spannmålspriser som för cirka tre år sedan gjorde Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare bekymrade. Frågan som organisationen ställde sig var hur vallfrö skulle konkurrera med de höga ­pris­erna på raps och spannmål. Svaret blev ­Vallfrö 10 000. ”De ville ha ett projekt för att utveckla den svenska vallfröodlingen. Lönsamheten i denna beror på priserna och avkastningsnivåerna. Priserna kan vi inte göra så mycket åt men det kan vi när det gäller avkastningsnivåerna”, säger Thorsten Rahbek Pedersen på Jordbruksverket, som varit projektledare för Vallfrö 10 000.

Projektet har bestått av två olika, men integrerade, delar. En del har varit en rådgivningsdel. Här fokuserades på att utnyttja den redan existerande kunskapen så mycket som möjligt, till exempel genom fältvandringar och genom att studera databasen på nor­diska fältförsök.



Två nya arter

Den andra delen av projektet har varit försöksdelen, där syftet har varit att skaffa ny kunskap där det fanns luckor.

”På olika platser i Sverige har vi genomfört 60 försök i 23 försöksserier. Detta har gett oss mycket ny kunskap och spännande resultat.”

Själva resultaten har varierat från gröda till gröda, men Thorsten ­Rahbek Pedersen är extra nöjd med vad satsningen på rörsvingel och rajsvingel gett. Rajsvingel är en korsning ­mellan svingel och ett rajgräs. Det finns många olika kombinationsmöjlig­heter och sorterna av rajsvingel skiljer sig mycket i växtsätt och odlingsegenskaper. Rajsvingel ger hög avkastning i vallblandningar och har en mycket bra återväxtförmåga. Rörsvingel ger liksom rajsvingel hög avkastning i slåttervallar och har en mycket bra torkresistens och återväxtförmåga.

”Det är två arter som vi i stort sett inte visste något om innan. På dessa arter var avkastningsökningen 48 procent. Vi fokuserade också på rödklöver, där både jag och Frö- och Oljeväxt­odlarna har visionen att vi ska bli störst i världen. Det är en väldigt utmanande gröda.”



Två av tre Rödklöver är en utmanande gröda att odla. Rajsvingel är en av de nya grödorna som gett gott resultat.



Ett av projektets tre mål handlade just om avkastningsnivåerna. Målet var att höja avkastningsnivån på alla arter av vallfrö med 10 procent, vilket klarades med råge då medelhöjningen landade på 21 procent.

Ett annat mål var att bli störst i ­världen på ekologiskt vallfrö. Den ­största eko-odlingen finns i timotej och rödklöver med arealer kring 1 000 hektar. Men även i ängssvingel, vitklöver och raj- och rörsvingel förekommer det en betydande odling.

”Där vann vi 2008 och 2009 men ­förlorade mot Danmark 2010. Fast i bäst av tre vann vi ju”, påpekar Thorsten ­Rahbek Pedersen.

Det sista, och enligt Thorsten Rahbek Pedersen det minst prioriterade, målet var att som projektnamnet antyder öka den totala skördade vallfrömängden till minst 10 000 ton. Detta uppnåddes inte, trots att den producerade mängden ökade med 25 procent.

”Vi hamnade på runt 8 000 ton. Det var mest klöverfrö som ökade och där får man inte så många kilon.”



Traditionens makt

Vallfrö 10 000 var det första svenska projektet i sitt slag. Att vallfröodling av tradition inte fått så starkt fäste som i till exempel Danmark handlar enligt ­Thorsten ­Rahbek Pedersen om just tradition.

”Men det bästa med traditioner är att de kan ändras. Sverige har annars bra ­förutsättningar för att odla vallfrö. ­Bristen på rådgivare har också gjort det svårt, även om det finns många duktiga odlare i Sverige. Och under finanskrisen ökade faktiskt vallfröarealen i Sverige medan den sjönk i flera andra länder. Vallfrö ­passar bra i växtföljden för svin- och fjäderfäproducenter och inte bara på specialiserade växtodlingsgårdar”.

Thorsten Rahbek Pedersen håller med om att odla vallfrö är en större ­utmaning än att odla spannmål. Grödorna är inte lika förädlade och flera olika odlings­tekniker måste kunna bemästras. Men samtidigt menar han att utmaningen inte ska överskattas.

”På Bornholm, där jag jobbade innan, fanns många vallfröodlare. Då var det vanliga svinbönder som odlade vallfrö som ett extra ben att stå på. Men olika arter är såklart olika svåra.”



Fortsatta försök

Vad har då Vallfrö 10 000 inneburit för framtidens svenska vallfröodling? Enligt Thorsten Rahbek Pedersen finns det fortfarande en hel del att göra på området.

Av Christian Persson

