Pinsamt i Land

Author: Madelene | Posted: | Views: Tidningen Land har för­visso aldrig varit någon vapen­dragare för de fria marknadskrafterna. Det är begripligt nog med tanke på att föregångaren Jordbrukarnas Föreningsblad var lantbrukskooperationens språkrör, en kooperation som hade som själva sin verksamhetsidé att tygla marknaden.Det finns således raka rör rakt ned i historien när tidningen Land, nr 15, på ledarplats kritiserar jordbruksminister Eskil Erlandsson för att inte omfatta CAP med glädje och entusiasm. Sverige och det svenska jordbruket har nu varit med i EU och underkastade CAP sedan l januari 1995.

Om CAP är till den välsignelse som Land hävdar borde det svenska jordbruket och de svenska jordbruksföretagarna haft en fantastisk utveckling under denna tid. Det har inte precis varit några små summor som via CAP fördelats över näringen och graden av reglering kan ingen heller klaga på.



Ingen succé

Trots detta, eller är det kanske tack vare detta, har livsmedelsproduktionen i Sverige minskat. Däremot har arrende- och markpriser ökat högst avsevärt.

Tidningen, Land liksom LRF och allt och alla andra, vet att ersättningar kapitaliseras till sista kronan och det är inget nytt och inget märkligt med det.

Den gemensamma jordbrukspolitiken har inte varit någon stor succé för det svenska jordbruket sett ur produktionens synpunkt. Däremot har den skapat en betydande förmögenhetsomfördelning, från de yngre tillträdande till de äldre frånträdande. Å andra sidan är det givetvis omöjligt att förutsäga hur utvecklingen hade varit om det svenska jordbruket inte varit anslutet till CAP.



Producera mer

Sätts livsmedelsproduktion och jordbrukspolitiken in i ett framtidsperspektiv står det klart att den tid i vilken den gemensamma jordbrukspolitiken utformades och förankrades politiskt är försvunnen, sedan länge borta.

På jordklotet kommer ut-över dagens sju miljarder ­ytterligare ett par miljarder

(2 000 000 000) människor att vistas inom överskådlig tid och de som redan finns idag får det ständigt bättre och bättre. Köpkraften ökar och med den efterfrågas allt mer mat. Onekligen kan det globala jordbruket producera mycket mer än idag, men risken för pristryckande överproduktion minskar för varje årtionde som går.



Pinsamt

Sammantaget finns det således all anledning att överväga förändringar i den gemensamma jordbrukspolitiken inom EU. Det är förändringar som innebär att politiken i första hand tar sikte på att låta de fria marknadskrafterna utveckla EU:s jordbruk, inklusive det svenska, och inte i planekonomisk nostalgi tro att gammal nattstånden regleringsekonomi är lösningar för framtiden.

Den svenska regeringen och landsbygdsminister Eskil Erlandsson kan förvisso kritiseras, men inte för sina ståndpunkter utan för att man inte lyckats skapa förståelse hos övriga nationer för vikten av förändring. Det är pinsamt att den svenska positionen är unik, men inte för Erlandsson utan för hans kollegor.

